Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден во вторник, 7 декабря, начали переговоры по видеосвязи.

Ожидается, что стороны обсудят ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток и международную повестку. Главы государств также затронут Афганистан и вопрос двусторонних отношений.

Кроме того, разговор коснется реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве, которая прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж.

Тогда в ходе саммита Путин и Байден приняли совместное заявление по стратегической стабильности. В нем говорилось о том, что страны с помощью диалога стремятся заложить основу для будущего контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.

Вместе с тем 6 декабря экс-глава Белого дома Дональд Трамп выразил мнение, что переговоры президентов будут «неравным матчем» для американской стороны. Также Трамп добавил, что он сам всегда действовал по отношению к РФ жестко, при этом ему нравился российский лидер.