В США рассказали об усилиях для предотвращения конфронтации из-за Украины

Власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин в интервью изданию Defense One, опубликованном во вторник, 7 декабря.

«Я не стану рассуждать о том, что могло бы произойти в этом случае. Я бы просто сказал, что прежде всего наша цель — сделать так, чтобы этого не произошло. Работать с иностранными партнерами и союзниками над тем, чтобы донести до России, что это действительно плохая идея», — сказал он, отвечая на вопрос о том, какие действия предприняли бы Соединенных Штатах в случае якобы возможного вторжения России.

Шеф Пентагона также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» США в отношении Украины только усугубит проблему.

Ранее в этот день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрия Пескова заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

В тот же день Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

Ранее, 4 декабря, американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».