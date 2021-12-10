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Байден и Зеленский скоординировали позиции по Донбассу

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Украинский лидер Владимир Зеленский и президент США Джо Байден скоординировали позиции по урегулированию ситуации в Донбассе.

«Глава украинского государства поблагодарил Джо Байдена за последовательную, твердую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру на Донбассе», — сказано в сообщении на сайте украинского президента.

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Также подчеркивается, что, по словам Владимира Зеленского, у украинской стороны есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса.

9 декабря состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Они длились около полутора часа. В частности, глава Белого дома рассказал украинскому коллеге о своей беседе с президентом РФ Владимиром Путиным, состоявшейся днем ранее. Лидеры также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и затронули ход внутренних реформ на Украине.

На переговорах Путина и американского лидера Джо Байдена, которые прошли 7 декабря, также обсуждалась внутриукраинская проблематика. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что Киев перебрасывает на восток Украины к линии соприкосновения в Донбассе тяжелую артиллерию. По ее словам, речь идет, в частности, о крупнокалиберной артиллерии и бронетанковой технике.

5 декабря глава ДНР Денис Пушилин отметил, что перспектива возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева является реальной. По его словам, пока сложно спрогнозировать дальнейшее развитие событий на линии соприкосновения.

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