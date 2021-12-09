МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения

Киев перебрасывает на восток Украины, к линии соприкосновения в Донбассе, тяжелую артиллерию. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — сказала Захарова.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США на этой неделе отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы. Это будет последняя партия военной помощи, которая запланирована на текущий год.

7 декабря сообщалось, что проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше запроса Белого дома. Кроме того, американскими властями предусмотрено выделение $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) России. По оценкам экспертов, это выше на $569,8 млн, чем запрос американской администрации.

1 декабря Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения. При этом странным, по ее словам, является тот факт, что правозащитники, находящиеся на Западе, «не видят» этой ситуации.

22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.