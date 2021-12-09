Прямой эфир
Армия
Путин попросит Верховный суд проанализировать вопросы норм самообороны
Мир
На Украине предложили ввести штраф за отрицание «агрессии России»
Мир
Во Франции заявили об отсутствии планов бойкотировать ОИ-2022
Экономика
Система «Мир» заняла 25% российского рынка по объему платежей
Общество
Путин указал на важность помощи бездомным
Мир
МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения
Мир
Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT
Общество
Путин призвал страны СНГ учить мигрантов языку и законам России
Мир
Британия отправит военных инженеров в Польшу из-за кризиса на границе
Мир
Украина запланировала сократить госдолг к 2024 году
Сюжет:

МИД РФ указал на переброску Киевом тяжелой артиллерии к линии соприкосновения

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Киев перебрасывает на восток Украины, к линии соприкосновения в Донбассе, тяжелую артиллерию. Об этом в четверг, 9 декабря, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Силовое направление: Киев развернул в Донбассе оперативную группу генштаба
Что означает первое с 2015 года появление этих специалистов на линии разграничения

«Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ фиксирует переброску Киевом на восток страны тяжелых вооружений, включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику, продолжается использование беспилотников», — сказала Захарова.

Накануне официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что США на этой неделе отправят на Украину стрелковое оружие и боеприпасы. Это будет последняя партия военной помощи, которая запланирована на текущий год.

7 декабря сообщалось, что проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на военную помощь Украине. Это на $50 млн больше запроса Белого дома. Кроме того, американскими властями предусмотрено выделение $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) России. По оценкам экспертов, это выше на $569,8 млн, чем запрос американской администрации.

1 декабря Захарова заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивают силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства напомнила, что, согласно информации специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине, нарушения режима прекращения огня зафиксированы не в локальном масштабе, а по всей линии соприкосновения. При этом странным, по ее словам, является тот факт, что правозащитники, находящиеся на Западе, «не видят» этой ситуации.

22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021