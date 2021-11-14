Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

Около 80 тонн боеприпасов передано Украине США, об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщило американское посольство в Киеве.

Отмечается, что поставки — это часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

On Nov 14, 🇺🇦 received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from 🇺🇸. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to 🇺🇦 in Aug, it is a demonstration of 🇺🇸 commitment to the success of a stable, democratic, & free 🇺🇦. pic.twitter.com/nu8jezAcOh — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021

11 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом в вопросе обеспечения продолжения военной помощи Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что Украине пригодится любая американская помощь.

8 ноября США направили на Украину два патрульных катера класса Island. В американском посольстве на Украине уточнили, что катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.