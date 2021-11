Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

Около 80 тонн боеприпасов передано Украине США, об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщило американское посольство в Киеве.

Отмечается, что поставки — это часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

On Nov 14, 🇺🇦 received the delivery of approx 80,000 kilos of ammunition from 🇺🇸. Part of the up to $60 mln in addtl security assistance directed by President Biden to 🇺🇦 in Aug, it is a demonstration of 🇺🇸 commitment to the success of a stable, democratic, & free 🇺🇦. pic.twitter.com/nu8jezAcOh