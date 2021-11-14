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Украина получила от США 80 тонн боеприпасов

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Около 80 тонн боеприпасов передано Украине США, об этом в воскресенье, 14 ноября, сообщило американское посольство в Киеве.

Отмечается, что поставки — это часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

11 ноября Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская администрация будет работать с конгрессом в вопросе обеспечения продолжения военной помощи Украине.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, в свою очередь, отметил, что Украине пригодится любая американская помощь.

8 ноября США направили на Украину два патрульных катера класса Island. В американском посольстве на Украине уточнили, что катера являются частью помощи по безопасности, которую Вашингтон предоставляет Киеву с 2014 года. Отмечается, что общий объем помощи составляет более $2,5 млрд.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

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