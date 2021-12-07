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В проект оборонного бюджета США включили военную помощь Киеву на $300 млн

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Проект оборонного бюджета США предполагает выделение $300 млн на помощь Украине. Это следует из законопроекта, опубликованного 7 декабря профильным комитетом палаты представителей.

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Это на $50 млн больше запроса Белого дома. Содействие Киеву обеспечивает поддержку украинским вооруженным силам, следует из документа. Кроме того, предусмотрено выделение $4 млрд на Европейскую инициативу сдерживания (EDI) России. По оценкам экспертов, это выше на 569,8 млн, чем запрос американской администрации.

Проект должен пройти утверждение в палате представителей и сенате. После этого его подпишет президент США Джо Байден. Дальнейшие поправки не исключаются.

Ранее во вторник председатель комитета американской палаты представителей по вооруженным силам Адам Смит заявил, что Соединенные Штаты не намерены направлять своих военных на Украину, чтобы «воевать с Россией». По его словам, поддержка Киева заключается в подготовке военных и их снабжении.

24 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль не располагает информацией, подтверждающей боевое применение американского противотанкового ракетного комплекса Javelin в Донбассе, но такие системы на Украине точно есть. По его словам, ситуация остается очень тревожной.

Он обратил внимание, что отправка на Украину военных советников и вооружения странами Запада ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения.

22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее Вашингтон передал Киеву около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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