На данный момент Кремль не располагает информацией, подтверждающей боевое применение американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin в Донбассе, но такие системы на Украине точно есть. Об этом 24 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы не располагаем сведениями о том, где и как они были использованы. Но то, что они там есть, — очевидный факт», — сказал представитель Кремля.

В то же время на вопрос о том, является ли использование Javelin украинскими вооруженными силами пресечением красной линии, Песков ответил положительно.

«Пожалуй, да. Ведь комплекс не просто так там стоит, а против чего-то используется. Так что ситуация продолжает оставаться очень и очень тревожной», — резюмировал пресс-секретарь.

Ранее, 21 ноября, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении ПТРК Javelin в Донбассе. По его словам, установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Буданов также подчеркнул, что Киеву требуется поддержка США. При этом Вашингтон, уверен он, должен оказать ее как можно раньше.

В этот же день информацию о якобы первом применении Javelin на юго-востоке Украины прокомментировали в Госдуме. Там заявили, что такими заявлениями Киев показывает, что выполняет указания своих хозяев в Пентагоне. В ГД также отметили, что подобными установками в стране на настоящий момент управляют представители «Правого сектора» (запрещен в РФ), так как в большей степени именно их обучают инструкторы из США и НАТО.

В октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

31 августа президентом США Джо Байденом был одобрен новый пакет военной помощи Киеву на сумму $60 млн. В частности, Украине были переданы противотанковые комплексы Javelin.

В 2019 году украинские военные установили на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, поскольку Вашингтон запретил Киеву использовать в боевых действиях настоящие комплексы Javelin.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Javelin — один из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута нужна для подготовки и удара по цели.