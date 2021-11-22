В ГД назвали сигналом Западу заявление о боевом применении Javelin в Донбассе

Украина своими заявлениями о якобы первом боевом применении американского противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) Javelin в Донбассе показывает, что выполняет указания своих хозяев в Пентагоне. Об этом в понедельник, 22 ноября, заявил «Известиям» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Парламентарий отметил, что вероятное применение Киевом комплекса Javelin и турецких БПЛА Bayraktar указывает на то, что Запад, поставляя летальное оружие на Украину, пытается любыми способами заставить киевские власти продолжать гражданскую войну на юго-востоке страны.

«Потому что Украина должна оставаться таким мощным раздражителем для всего мирового сообщества», — подчеркнул он.

Водолацкий добавил, что целью огня из Javelin, если он в действительности велся, мог стать как трактор, который проводит сельхозработы на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), так и пассажирский автобус.

Подобными установками на Украине в настоящий момент управляют представители «Правого сектора» (запрещен в РФ), так как в большей степени именно их обучают инструкторы из США и НАТО, указал депутат.

По его словам, таким людям с идеологией нацизма не важно, по кому стрелять. Их целью смогут стать как старики и дети, так и учебные заведения. Своими действия они показывают, что готовы к дальнейшему разыгрыванию карты, нарисованной хозяевами из Госдепа, а также то, что с их стороны на минских соглашениях уже давно поставлен крест.

«Нормандский формат они игнорируют. Только еще по одной причине не могут об этом активно заявить, потому что там есть Франция, Россия, Германия и Зеленскому очень бы хотелось покрасоваться снова с лидерами этих трех стран, надувая щеки, показывая свою значимость», — подчеркнул Володацкий.

Политик выразил уверенность, что гражданская война на юго-востоке Украины будет продолжаться до тех пор, пока в руководстве страны правят бал потомки командующего УПА (запрещена в России) Романа Шухевича и лидера ОУН (запрещена в РФ) Степана Бандеры.

Накануне руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил о первом применении ПТРК Javelin в Донбассе. По его словам, установки вместе с турецкими беспилотниками Bayraktar станут существенным психологическим сдерживающим фактором в конфликте ДНР и ЛНР.

Буданов также подчеркнул, что Киеву требуется поддержка США. При этом Вашингтон, уверен он, должен оказать ее как можно раньше.

13 ноября президент России Владимир Путин указал, что Запад никак не реагирует на использование Украиной беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Донбассе. Он отметил, что применение авиации, пусть и беспилотной, запрещено минскими соглашениями и последующими договоренностями. Российский лидер также подчеркнул, что официальные лица на Украине прямо говорят, что они применяли БПЛА и продолжат применять.

26 октября генштаб Вооруженных сил Украины подтвердил применение дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. При этом в МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) опровергли высказывание Киева о применении Bayraktar для удара по позициям ополченцев в Донбассе.

Ранее в октябре министерство обороны Украины сообщило о получении третьей, заключительной партии военной «помощи» из США. Как стало известно, предыдущие партии были доставлены на Украину 10 и 18 октября. В поставках числились ПТРК Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки.

31 августа президентом США Джо Байденом был одобрен новый пакет военной помощи Киеву на сумму $60 млн. В частности, Украине были переданы противотанковые комплексы Javelin.

В 2019 году украинские военные установили на линии соприкосновения в Донбассе «фейковые» Javelin с пустыми отсеками для боеприпасов и соломой, поскольку Вашингтон запретил Киеву использовать в боевых действиях настоящие комплексы Javelin.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

Javelin — один из самых эффективных противотанковых комплексов в мире. Установка помещается в карбоновый чемодан и транспортируется за спиной бойца. Развернуть оружие можно за пару минут, еще минута нужна для подготовки и удара по цели.