В заверительной атмосфере: что Байден пообещал Зеленскому и чего ждать Донбассу

Несмотря на переговоры президента США Джо Байдена с лидерами РФ и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским, добиться деэскалации в Донбассе пока не удалось . Как рассказали «Известиям» в самопровозглашенной Луганской народной республике, внеочередная встреча контактной группы, нацеленная на укрепление режима прекращения огня, закончилась безрезультатно . Тем временем США анонсировали встречу НАТО и РФ, на которой стороны обсудят опасения Москвы из-за расширения альянса на восток. Детали этих консультаций должны привести до конца недели.

Череда обострений

9 декабря, спустя два дня после видеосаммита Владимира Путина и Джо Байдена, американский президент наконец пообщался со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским . Киев говорил, что реакция на российско-американский диалог будет лишь тогда, когда он получит «информацию из первых уст, а не из коммюнике или через СМИ». До той же поры Владимир Зеленский ограничился кратким «Это позитивно, что президент США разговаривал с президентом Российской Федерации».

Лидеры США и Украины беседовали полтора часа. Джо Байден пообещал предоставить Украине помощь «в случае агрессивных действий РФ», а также подчеркнул, что решение о вступлении Незалежной в НАТО — сугубо решение украинского народа и Североатлантического альянса , рассказал ближе к полуночи 9 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Сам Владимир Зеленский прокомментировал разговор с Джо Байденом весьма лаконично. По его словам, они обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе и внутренние реформы на Украине. Как уточнил Андрей Ермак, США приняли решение быть активным участником процесса урегулирования ситуации на Юго-Востоке — возможно, параллельно с «нормандским форматом» . Кроме того, Зеленский заверил хозяина Овального кабинета, что готов к переговорам с Владимиром Путиным, а также выступает за дипломатическое урегулирование конфликта на Юго-Востоке страны .

Накануне переговоров появилась надежда, что непосредственные участники конфликта смогут снизить градус эскалации: как сообщил 9 декабря замглавы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Андрей Костин, Киев предложил встретиться в ТКГ , чтобы обсудить полноценное возвращение к мерам по устойчивому режиму прекращения огня, которые стороны приняли летом 2020 года. Это стало ответом на инициативу самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которая предполагает отказ Киева от некоторых решений — в частности, о возможном начале огня на усмотрение военнослужащих, расположенных на месте, и применении боевых беспилотников. Но и эта встреча ТКГ закончилась безрезультатно .

В заверительной атмосфере Фото: REUTERS

— Украина не хочет полноценной работы Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня, на который возлагается функция коммуникации и верификации, — рассказал «Известиям» представитель ЛНР в контактной группе Родион Мирошник . — В случае нарушений стороны должны связываться между собой, но Киев не хочет общаться с представителями Луганска и Донецка. Он предпочитает верифицировать обстрелы с Германией, Францией и ОБСЕ. Украина также не намерена отказываться от своих заявлений о фактическом несоблюдении режима прекращения огня.

Таким образом, реальной деэскалации по-прежнему нет. Более того, как сообщила 9 декабря представитель МИД РФ Мария Захарова, ссылаясь на Специальную мониторинговую миссию (СММ) ОБСЕ, Киев перебрасывает на восток тяжелые вооружения , включая крупнокалиберную артиллерию и бронетанковую технику и продолжает использовать беспилотники.

Справка «Известий» Поставки Украине вооружений — одна из ключевых претензий Москвы к западным государствам. По данным украинского Минобороны, с 2014 года США в рамках материально-технической поддержки предоставили Киеву грузов на $2 млрд. В ноябре украинские военные впервые применили в Донбассе американские противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, которые Вашингтон поставляет им с 2018 года. По оценке руководителя главного управления разведки Украины Кирилла Буданова, вкупе с беспилотниками Bayraktar, которые Киев получает от Турции, Javelin — «мощный психологический сдерживающий фактор» для войск ДНР и ЛНР.

Во время переговоров Джо Байдена и Владимира Зеленского на границе наметился еще один тревожный эпизод: по информации ФСБ, корабль ВМС Украины «Донбасс» направился в сторону Керченского пролива, расположившись в 18 милях от него . «Указанные действия создают угрозу безопасности мореплавания», — говорится в сообщении ведомства. После переговоров стало известно, что корабль взял обратный курс.

Разговоры о красных линиях

Обстановка вокруг российско-украинской границы обострилась в начале ноября 2021 года — тогда американские СМИ сообщили о концентрации войск РФ вблизи от Украины, после чего пошли заявления США, НАТО и ЕС о том, что Москва якобы готовит нападение на Киев . По данным The New York Times, речь идет об участии 175 тыс. военнослужащих.

В РФ присутствие своих военных неподалеку от границы не отрицают . Как заявил 9 декабря глава Генштаба Валерий Герасимов, «передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика», а военная деятельность страны на своей же территории «не требует уведомления». « Распространяемая в СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину является ложью », — подчеркнул военный.

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин в эфире Channel 4 от 8 декабря уточнил: движение войск — это «меры предосторожности», Генштаб РФ «перемещает войска вдоль границы, потому что видит ясную и непосредственную угрозу со стороны НАТО» .

В свете обострения на украинском направлении в Кремле вновь заговорили о том, что Москве нужны гарантии нерасширения НАТО дальше на восток . «Перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности», — заявил 1 декабря Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот иностранным послам, подчеркнув: эти гарантии должны быть юридическими. По его словам, Россия считает красными линиями приближение инфраструктуры НАТО к своим границам и размещение на Украине ударных комплексов и гиперзвукового оружия.

В заверительной атмосфере Фото: REUTERS/Leah Millis

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на заседании Совета министров ОБСЕ, сообщил, что в ближайшее время Москва передаст западным коллегам конкретные предложения на этот счет . Суть предложений неизвестна, однако, по словам дипломата, речь идет о том, «чтобы выработать коллективные гарантии обеспечения безопасности друг друга, всех участников общеевропейского процесса».

И хотя в Белом доме заявили, что «ничьи красные линии не признают», Джо Байден все же отметил: США хотели бы встретиться с союзниками по НАТО и РФ, чтобы обсудить российские опасения насчет альянса и понять, смогут ли они снизить «напряженность на восточном фланге» . Детали должны объявить «позднее на этой неделе».

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что США и РФ назначат представителей, которые будут обсуждать «вопросы стратегической безопасности» в Европе. Будет ли это отдельный формат или он впишется в текущие консультации по стратстабильности, которые были запущены в июле 2021 года, пока не ясно.

— Похоже, переговоры президентов Байдена и Путина ослабили опасения по поводу вооруженного конфликта — по крайней мере, в Вашингтоне , — сказал «Известиям» эксперт клуба «Валдай» Ричард Вайц. — Видимо, в ближайшие месяцы мы будем наблюдать интенсивный двусторонний и многосторонний диалог по украинскому вопросу, что очень хорошо.

Все заявления Вашингтона сопровождаются одной оговоркой — «если Россия будет действовать агрессивно». В этом случае США готовы увеличивать помощь Киеву, расширять свое военное присутствие в странах Восточной Европы и отвечать Москве «решительными экономическими мерами». Что до отправки американских солдат на Украину, то, по словам главы Белого дома, в планы США это не входит .

Разошлись по лагерям

Контакты по Украине разворачиваются на фоне другого чувствительного для Москвы эпизода — «Саммита за демократию», который 9-10 декабря проходит под эгидой Вашингтона в режиме онлайн . На него США пригласили 110 стран — от Албании до Замбии; в списке есть Армения, но нет Азербайджана, присутствует Польша, но нет Венгрии, отмечен остров Тайвань, но не Китай. В Госдепартаменте накануне заявили, что «саммит не направлен против какой-либо страны и не сконцентрирован вокруг какого-либо одного государства».

Джо Байден, выступая на нем, заявил, что авторитарные страны стремятся «разжечь пламя социального раскола и политической поляризации», настраивая людей против демократических правительств . «На мой взгляд, это определяющий вызов нашего времени», — подчеркнул президент.

Также на саммите Джо Байден объявил о новых инициативах США по «поддержке демократии» в других странах, в частности предполагается, что ее удвоят . Согласно данным Белого дома, США в течение года планируют выделить на указанную программу $424 млн.

В заверительной атмосфере Фото: REUTERS/Leah Millis

Россия и Китай идею саммита резко раскритиковали . «Очевидный продукт менталитета холодной войны, [этот саммит] разжигает идеологическую конфронтацию и [способствует образованию] в мире раскола, создавая новые «разделительные линии», написали в статье для The National Interest от 26 ноября послы РФ и КНР в США Анатолий Антонов и Цинь Ган, подчеркнув, что такой подход «не может предотвратить образование глобальной полицентрической архитектуры», но способен «замедлить объективный процесс» .

— Такие страны, как Россия и Китай, не были приглашены, поскольку их не считают демократическими, — сказал «Известиям» глава регионального Управления по безопасности и сотрудничеству в Европе (Вена) Фонда Фридриха Эберта, эксперт клуба «Валдай» Райнхайрд Крумм. — Не думаю, что из-за неприглашения некоторых государств интенсивность текущих противоречий как-то возрастет. Однако она определенно не пойдет на спад.