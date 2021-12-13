Страна конфликта: Киев продолжает стягивать силы к линии соприкосновения

«Ждать ли в Донбассе разрядки?» Этот вопрос не уходит из повестки после прошедших 7 декабря переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом, ключевой темой которых стала именно ситуация на юго-востоке Украины. В последние дни в ЛДНР действительно наблюдается относительное затишье, однако, как рассказали «Известиям» жители и представители властей самопровозглашенных республик, Киев продолжает стягивать в зону конфликта тяжелые вооружения. В том, как изменилась обстановка в Донбассе и ждут ли здесь снижения напряженности на линии разграничения, разбирался специальный корреспондент «Известий».

По нервной кривой

Военная ситуация в Донбассе в последние месяцы напоминает нервную кривую, которая совершает резкие колебания, — от максимально высокой до низшей точки, при этом поведение ее выглядит крайне непоследовательным и слабопрогнозируемым. После 7 декабря, а точнее даже с начала месяца, резких выпадов со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), подобно обстрелам из тяжелого вооружения города Первомайского в ЛНР и северных окраин Донецка в конце ноября, не наблюдается.

Впрочем, в череде последних событий это выглядит рядовой картиной: сегодня украинские военные открывают огонь, завтра нет — всё переменчиво.

К итогам прошедших между лидерами России и США переговоров в Донецке и Луганске отнеслись спокойно. В первую очередь потому, что о конкретных договоренностях, в которых бы четко прослеживались ближайшие перспективы, объявлено не было. Напомним, по сообщению Кремля, во время видеоразговора Байден сконцентрировался на «угрожающем» характере передвижений российских войск вблизи украинских границ». Президент России же в ходе беседы обратил внимание на деструктивную линию Киева, ведущую к демонтажу Минских соглашений и договоренностей. Оба политика договорились в ближайшее время вернуться к обсуждению этого вопроса.

Страна конфликта Фото: REUTERS/Andriy Dubchak

«Ураганы» и «Гвоздики»

По словам заместителя начальника народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, положение на фронте сейчас относительно спокойное.

— После 7 декабря зафиксировано четыре случая нарушения огня, — рассказал он «Известиям». — А всего за прошедшую неделю — пять. Это действительно крайне низкие показатели (в ноябре эти цифры составляли от 10 до 30 нарушений в сутки. — «Известия»).

Впрочем, по словам Басурина, это не отменяет провокационных действий со стороны ВСУ и, увы, — трагедий. Так, в минувшую пятницу в районе шахты «Трудовская» на западной окраине Донецка украинские военные сбросили с беспилотника на жилой сектор взрывное устройство. Его обнаружили жители окрестных домов, место оцепили военнослужащие ДНР. Однако при обезвреживании боеприпаса произошел его подрыв и один из бойцов погиб на месте. Другой лишился рук и скончался на следующий день.

— Добавлю, что, несмотря на снижение числа обстрелов, противник продолжает

накапливать тяжелую технику вблизи линии разграничения, — сообщил Эдуард Басурин. — Это танки Т-80 и Т-64, артиллерия (в том числе гаубицы «Гвоздика»), реактивные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», зенитные установки ЗУ-23. При этом, согласно Минским договоренностям, те же танки должны находиться не менее чем в 25 км от линии соприкосновения, ствольная артиллерия — в 50, реактивные установки — в 120. Наши разведданные говорят, что железнодорожные эшелоны с тяжелой техникой в зону боевых действий подходят непрерывно.

Как сообщил «Известиям» официальный представитель народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, за последнюю неделю в Луганской народной республике не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. Ситуацию он называет «стабильно спокойной». При этом стягивание тяжелой техники здесь, как и в ДНР, вооруженными формированиями Украины тоже не прекращается.

Страна конфликта Пусковая установка реактивной системы залпового огня «Смерч» ВС Украины Фото: commons.wikimedia.org/Michael

«Жизнь берет свое»

В населенных пунктах на линии соприкосновения обстановка действительно спокойная — насколько это вообще может быть тут возможно.

— В целом тихо. То есть периодически стреляют — из автоматов, гранатометов, минометов – но, я так понимаю, это по военным, которые находятся вокруг нас, — поделилась с «Известиями» Валентина Плешкова, староста поселка Спартак, что находится рядом с разрушенным аэропортом Донецка.

В последнее время Валентина с мужем и внучкой снимают квартирку в безопасном районе по соседству. Шесть лет до этого они прожили в подвале, еду приходилось готовить на печке в фанерном сарайчике во дворе. Однако именно в этом году ситуация изменилась. Красный Крест перекрыл на их разбитом двухэтажном многоквартирном доме крышу, еще одна благотворительная организация вставила окна. Впервые с начала войны в поселок проведен свет, заработал водопровод. Будущей весной — опять же впервые с 2014 года — Плешковы планируют переехать в отремонтированную, пустовавшую почти восемь лет собственную квартиру.

В городе Гольмовский, что рядом с Горловкой, тоже говорят о затишье.

— В стороне временами слышим стрельбу, а так — спокойно, — рассказала «Известиям» глава города Елена Ходусова. — Даже беспилотников в последнее время не видим. К счастью.

В конце октября украинский БПЛА сбросил прямо на мирных людей Гольмовского взрывчатку. Пострадали трое мужчин-сельхозработников. После ранения двигаться мог только один — и он, оставляя за собой кровавый след, пополз к людям. Через полчаса на место прибыла скорая помощь, всех доставили в больницу. К сожалению, один из раненых так и не выжил — на днях, рассказала Елена Ходусова, его похоронили.

Страна конфликта Фото: REUTERS/Press service of the Ukrainian ground forces/Irina Rybakova

Относительно спокойно в селах Красноармейское, Куликово и Октябрь, что располагаются в Новоазовском районе, в нескольких километрах от нейтральной полосы.

— В стороне слышим разрывы. Конечно, это беспокоит, не позволяет расслабиться, — рассказала «Известиям» глава всех трех сел Ирина Дяченко. — Хотя жизнь берет свое. В нынешнем году мы вставили в школе и в амбулатории окна, выбитые после обстрелов. Положили плитку возле детского сада. Восстановили почтовое отделение. К соцобъектам проводим водопровод, чего прежде никогда не было. Ремонтируем Дом культуры и уже готовим праздничную программу. На Новый год у нас там выступит детский хор.

«Сугубо инструментальное» отношение

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена, безусловно, должны сказаться (и, возможно, уже сказываются) на изменении ситуации в Донбассе в мирную сторону,

уверен эксперт из Донецка, политолог Андрей Бабицкий.

— Байден сегодня позиционирует себя как миротворец и делает ставку именно на Украину, — пояснил «Известиям» эксперт. — Рейтинг его после вывода войск из Афганистана резко пошел вниз, поэтому сейчас используется другой фланг военных действий. По сообщениям американских СМИ, после прошедших переговоров с Путиным Байден якобы принял решение воздействовать на Киев, чтобы тот поумерил свой пыл в Донбассе.

Вашингтон очень заинтересован, чтобы план по снижению напряжения на юго-востоке Украины был реализован, и задействует для этого свои рычаги, считает Андрей Бабицкий. Для Байдена крайне невыгодно, чтобы здесь разгорелся с новой силой конфликт и его усилия миротворца пошли прахом.

— Отношение к Украине у Америки остается по-прежнему сугубо инструментальное, — отметил собеседник. — В одних случаях она использует ее как таран против России. В других — как поле миротворческих усилий.

Страна конфликта Президент США Джо Байден во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, 9 декабря 2021 года Фото: REUTERS/Leah Millis

Добавим также, что после прошедших 9 декабря переговоров Байдена с Владимиром Зеленским США «приняли решение стать активным участником процесса мирного урегулирования на юго-востоке Украины», сообщил официальный Киев. Спустя два дня после беседы Зеленский объявил, что не исключает всеукраинского референдума по Донбассу, а также прямых переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Также стало известно, что Белый дом решил отложить военную помощь Украине на сумму в $200 млн, которую планировал оказать в ближайшее время.

Основываясь на всех этих новостях, хочется заключить, что при благоприятном развитии событий та самая кривая, характеризующая ситуацию в Донбассе, в ближайшее время все-таки может стать менее непоследовательной и более прогнозируемой.