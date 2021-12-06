Ударная установка: в России начинаются госиспытания САУ «Коалиция-СВ»

Госиспытания самоходной гаубицы «Коалиция-СВ» начнутся в следующем году. Об этом «Известиям» сообщили источники в российском военном ведомстве. По их данным, согласно утвержденному плану работ итоговое тестирование самоходки должно завершиться в конце сентября. «Коалиция» — самый амбициозный артиллерийский проект последних лет. В ее арсенале есть высокоточные боеприпасы, а сама машина полностью автоматизирована. Чтобы открыть огонь, экипажу достаточно нажать на кнопку — бортовой компьютер проведет все необходимые расчеты, развернет орудие, а специальный робот подаст снаряды. Эксперты отмечают, что новая отечественная артсистема во многом превосходит образцы стран НАТО и способна в разы повысить ударную мощь и эффективность российской артиллерии.

САУ под елочку

В Минобороны уже утвержден план проведения государственных испытаний самоходной артиллерийской установки (САУ) «Коалиция-СВ», рассказали источники редакции в военном ведомстве. Согласно графику работ, с которым удалось ознакомиться «Известиям», все мероприятия по испытанию боевой машины должны завершиться 30 сентября 2022 года. В ходе них госкомиссия должна подтвердить надежность САУ и соответствие ее тактико-техническим характеристикам, заявленным при подписании контракта о разработке. После этого госкомиссия подготовит официальные документы о завершении опытно-конструкторский работ (ОКР).

На основании этих документов военное ведомство сможет оформить приказ о принятии САУ «Коалиция-СВ» на вооружение. Он должен быть подготовлен до конца декабря 2022 года.

Военное ведомство в конце ноября сообщило, что опытные образцы «Коалиции-СВ» начали готовить к одному из самых ответственных этапов разработки — проведению госиспытаний. По данным Минобороны, в рамках проекта «Коалиция-СВ» были созданы несколько изделий — в том числе и транспортно-загрузочная машина (ТЗМ). Она уже прошла государственные испытания, на которых подтвердилось ее соответствие всем заданным характеристикам.

Известно, что предсерийная партия из десяти установок «Коалиция-СВ» в рамках опытно-войсковой эксплуатации проходила тестирование в 1-й танковой армии Западного военного округа.

САУ «Коалиция-СВ» — часть проекта по перевооружению Сухопутных войск на новую технику. Она разрабатывалась параллельно с перспективными платформами «Армата», «Курганец-25» и «Бумеранг». Впервые «Коалицию» показали широкой общественности на параде Победы в 2015 году, напомнил «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов.

— «Коалиция-СВ» долгие годы будет определять облик нашей артиллерии, — считает он. — САУ по своему функционалу приближается к РСЗО. Она может уничтожать важные цели в глубоком тылу противника. В первую очередь — командные пункты противника, средства ПВО и ПРО, полевые аэродромы, линии снабжения и рокадные дороги. Высокая мобильность и скорострельность позволяет эффективно вести контрбатарейную борьбу, оставаясь неуязвимой для артиллерии противника. САУ может практически сразу уничтожать цели и по этому показателю опережает ударные вертолеты и самолеты. Авиации, дежурящей в районе боевых действий, надо будет выйти на цель, а САУ практически тут же откроет огонь. Это в разы повысит вероятность уничтожения противника.

Не стоит забывать и про экономику — артиллерийские снаряды в десятки раз дешевле, чем те же ракеты для РСЗО, отметил эксперт.

Накрыть шквалом огня

САУ базируется на платформе танка Т-90. Главным достоинством машины стала длинноствольная 152-миллиметровая гаубица 2А88. Также она получила систему охлаждения спиртовым раствором — это позволяет избежать перегрева при интенсивной стрельбе. Благодаря высокотехнологичному хромированному стволу, а также новым активно-реактивным боеприпасам, дальность стрельбы «Коалиции» вырастет до 70–80 км.

Это гораздо больше, чем у других систем, состоящих на вооружении российской армии. САУ 2С3 «Акация» посылает снаряды на дальность до 20 км, а наиболее современная сейчас армейская самоходка «Мста-СМ» поражает цели на расстоянии до 30 км.

Изначально изучалась возможность выпуска двуствольной «Коалиции-СВ». По задумке конструкторов, это должно было резко повысить скорострельность системы. Но в итоге была выбран классический вариант с одноорудийной схемой, но с увеличенной степенью автоматизации установки, напомнил Алексей Хлопотов.

— Благодаря этому САУ получила безлюдное боевое отделение, — рассказал он. — Три члена экипажа располагаются непосредственно в корпусе боевой машины, а башня остается безлюдной. Стрельбой командир САУ управляет дистанционно. Процесс формирования выстрела и заряжание орудия производятся в полностью автоматическом режиме. Это обеспечивает высокий темп ведения огня — до 16 снарядов в минуту. По степени автоматизации «Коалиции» нет аналогов в мире. Ей уступают американская Paladin М109А7 и немецкая PzH 2000.

Для «Коалиции» был разработан режим стрельбы «Шквал огня». Новая система управления обеспечивает одновременное накрытие цели несколькими снарядами из одного орудия. Для этого каждый из них выстреливается по точно рассчитанной индивидуальной траектории под разными углами. Автоматический расчет помогают сделать спутниковая навигация и система топографических привязок.

Ранее начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский рассказал «Известиям», что комплекс «Коалиция-СВ» будет поступать на вооружение с полной номенклатурой боеприпасов основного и специального назначения. В их число входят и управляемые снаряды, действующие по принципу «выстрелил и забыл».

В состав ее вооружения также входит дистанционно управляемый 12,7 мм пулемет «Корд». Кроме того, «Коалиции» интегрированы в автоматизированную систему управления (АСУ) тактического звена. Благодаря этому САУ смогут получать целеуказания от внешних источников - разведчиков, авиации и беспилотников. Новая ТЗМ обеспечивает быструю загрузку боеприпасов на борт — процесс займет несколько минут.

Параллельно с традиционной гусеничной версией «Коалиции-СВ» идет разработка варианта, установленного на шасси грузовика. Гаубица сохраняет все достоинства дальнобойного орудия и автоматизированного боевого модуля, но при этом будет гораздо мобильнее при передвижении по обычным дорогам. Планируется, что эти мощные установки усилят мотострелковые бригады, действующие на колесной бронетехнике.