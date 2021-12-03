Северный почин: арктические войска вооружат роботами-эвакуаторами

Совсем скоро в российской армии появятся подразделения, которые будут эвакуировать и ремонтировать военную технику в Арктике. На их вооружение поступят специальные машины-эвакуаторы и мобильные ремонтные мастерские, которые созданы на базе двухзвенных тягачей. Их главное преимущество – возможность буксировать тяжелую технику при температуре -50 градусов и ниже. Об этом "Известиям" сообщили источники в Минобороны. Машины роботизированы и позволяют экипажу выполнять работу, не выходя из кабины. При необходимости их оснащение поможет найти технику на поле боя и устранить поломки на месте. При этом арктические "ремонтники" займутся не только грузовиками и бронемашинами. Они смогут работать и с такими сложными видами вооружений, как зенитные системы С-300 и С-400, ракетные комплексы "Бал" и "Бастион", а в перспективе и роботизированные платформы.

Созданы для Арктики

Принципиальное решение о формировании новых арктических ремонтно-эвакуационных подразделений уже принято. Они будут развернуты в основных гарнизонах и будут заниматься ремонтом всей линейки техники. Главной "рабочей лошадкой" и основой арктических ремонтных отрядов станут тяжелые ремонтно-эвакуационные машины РЭМ-ГТ и машины технической разведки МТР-Г — в настоящее время они находятся в высокой степени готовности, уточнили источники «Известиям» в военном ведомстве. По словам собеседников издания, в ближайшем будущем машины пройдут государственные испытания в арктических условиях. После этого будет определена организационно-штатная структура арктических подразделений.

Фото: Омсктрансмаш/transmash-omsk.ru Ремонтно-эвакуационная машина РЭМ-ГТ

Новая ремонтно-эвакуационная машина — это тяжелая РЭМ-ГТ, созданная на базе двухзвенного гусеничного транспортера ДТ-30ПМ. Она предназначена для технического обслуживания, войскового ремонта и эвакуации всех образцов техники, дислоцированных в арктических зонах.

Машина технической разведки МТР-Г изготовлена на базе двухзвенного транспортера тягача ГАЗ-3344-20. Специалисты технических подразделений смогут добраться на ней до поврежденной или застрявшей технике, оценить ее состояние и на месте оказать необходимую помощь.

По словам источников «Известий», новые ремонтные машины были специально адаптированы для действий в климатических условиях Арктики, районов Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. При низких температурах или шквалистом ветре экипаж с помощью роботизированных манипуляторов сможет брать на буксир даже самые тяжелые образцы военной техники, не выходя из отапливаемой кабины.

- В северных условиях от действий тыловых частей зависит боеспособность всей арктической группировки, - рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. - Новые ремонтно-эвакуационные машины как раз помогут ее обеспечить. Север - это вечная мерзлота, снег зимой и болота летом. Гусеничные вездеходы с низким удельным давлением на грунт приспособлены для действий в таких условиях. Они пройдут там, где завязнут колесные машины. Это поможет обеспечить ремонт и эвакуацию техники в труднодоступной местности.

Северный почин Машина технической разведки МТР-Г Фото: Global Look Press/MOD Russia

Эксперт отметил, что двухзвенные гусеничные транспортеры ДТ-30ПМ уже хорошо известны в армии. На их базе монтируются зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2ДТ» и «Панцирь-СА» и РСЗО, стоящие на вооружении арктической группировки.

Сейчас в армию массово поставляется техника для эвакуации и ремонта техники. Ранее Минобороны сообщало, что до конца 2021 года на вооружение частей Западного военного округа поступят мощные колесные РЭМ-КС. Они позволят эвакуировать и чинить в полевых условиях комплексы «Искандер».

Помогут дроны и видеокамеры

В условиях боевых действий РЭМ-ГТ и МТР-Г будут действовать в тандеме. Техразведчик должен первым прибыть на место боестолкновений, чтобы оценить объем работ и масштаб повреждений. При необходимости его экипаж сможет помочь солдатам и офицерам вытащить забуксовавшую технику или провести мелкий ремонт на месте.

Северный почин ГАЗ-3344-20 «Алеут» Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Машина оснащена приборами навигации, ночного видения, системой кругового видеонаблюдения и беспилотным летательным аппаратом — это набор позволит вести поиски на расстоянии в десятки километров в любое время суток и практически при любой погоде. Он будет незаменим и в мирное время при проведении поисково-спасательных операций в труднодоступных районах Севера.

Также в МТР-Г установлена аппаратура для радиационной и химической разведки. Во время широкомасштабных боевых действий экипажу надо убедиться, что местность не заражена отравляющими веществами, а атмосфера не представляет опасности для личного состава и только после этого приступать к работе или вызвать подкрепление.

Двузвеньевая РЭМ-ГТ способна действовать автономно. Вездеход оснащен практически таким же набором аппаратуры, как и технический разведчик - у него нет только беспилотника. Машина максимально приспособлена для действий в холодном климате. В частности, она получила роботизированные манипуляторы, с помощью которых можно взять на буксир любую поврежденную технику. В этом экипажу помогут видеокамеры, обеспечивающие круговой обзор.

Северный почин Фото: ТАСС/Лев Федосеев

В зависимости от вида техники, которую придется ремонтировать, можно быстро подобрать или поменять парк станков, запас запчастей и необходимых расходных материалов — набор оборудования размещается во втором, буксируемом отделении. Такой подход позволит без посторонней помощи справиться как с ремонтом армейских джипов, так и танков Т-72Б3 или боевых модулей систем ПВО. Время готовности РЭМ-ГТ к движению при температуре окружающего воздуха -50 градусов составляет 30 минут.

Как ранее написали «Известия», недавно в каждом военном округе они были созданы ремонтно-восстановительные полки. В условиях боевых действий каждый из них способен сформировть несколько смешанных летучих групп, которые будут работать в автономном режиме непосредственно у линии фронта.