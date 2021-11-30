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Направит «Бал»: ракеты возьмут под контроль Черное и Баренцево моря

Новые дальнобойные боеприпасы обеспечат безопасность Арктики и Крыма
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин
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Направит «Бал»: ракеты возьмут под контроль Черное и Баренцево моря
2021-11-29 18:58:15">
2021-11-29 18:58:15
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Сверхдальнобойные противокорабельные ракеты-невидимки прикроют Арктику и Крым. Первыми комплексы «Бал», вооруженные ракетами с увеличенной дальностью полета, получат береговые бригады Северного и Черноморского флотов. Это одни из самых эффективных противокорабельных систем в мире. Их главный калибр — ракеты семейства Х-35, удары которых практически невозможно отразить. Раньше дальность стрельбы Х-35 не превышала 200 км. Новая модификация ракеты позволяет поражать цели на расстоянии в несколько сотен километров. Благодаря обновленным боеприпасам возможности «Балов» радикально вырастут. Береговые комплексы смогут эффективно контролировать большую часть Черного и Баренцева морей, куда в последнее время участились визиты кораблей НАТО, отмечают эксперты.

Хребет обороны

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, на Черном море модернизированные комплексы «Бал» с ракетами Х-35 увеличенной дальности полета первой получит береговая ракетная бригада, расквартированная в Крыму. Новинки также поступят на вооружение одного из соединений Северного флота. При этом береговой ракетный комплекс (БРК) с новым боеприпасом сможет поражать не только корабли, но и наземные цели: точность ударов по таким объектам обеспечивает новая система наведения. Ракеты практически незаметны для радаров вероятного противника, так как летят на предельно низких высотах. Кроме того, они могут работать в условиях активного радиоэлектронного противодействия.

По словам источников, в настоящее время береговой ракетный комплекс «Бал» с ракетой Х-35 увеличенной дальности полета проходит испытания. Пуски в этом году уже прошли на Черноморском и Северном флотах. Дальность полета обновленной Х-35 выросла и значительно превысила 300 км. Точные тактико-технические характеристики нового боеприпаса не разглашаются. Известно, что сейчас ракеты этого семейства способны на дальность полета от 120 до 260 км.

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Военнослужащий у берегового ракетного комплекса «Бал» на полигоне «Железный рог» на черноморском побережье Краснодарского края во время учений экипажей береговых ракетно-артиллерийских комплексов в Краснодарском крае

Военнослужащий у берегового ракетного комплекса «Бал» на полигоне Железный Рог на Черноморском побережье Краснодарского края во время учений экипажей береговых ракетно-артиллерийских комплексов

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Действия береговых ракетных комплексов по обороне военных баз в настоящее время активно отрабатываются Военно-морским флотом (ВМФ). Военное ведомство сообщало, что 29 ноября на фоне захода в акваторию ракетного эсминца США Arleigh Burke береговые войска Черноморского флота провели учения с участием БРК «Бал» и «Бастион». На них отработали алгоритм действий при нанесении ракетного удара по кораблям условного противника, смену стартовых позиций, а также повторную атаку. Учения были признаны успешными, отметили в Минобороны.

Батареи БРК считаются хребтом береговой обороны, и появление новых дальнобойных ракет скажется на ее надежности и эффективности, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Болтенков.

Сейчас ситуация в Черноморском регионе напряженная, и первоочередное усиление Крыма выглядит вполне логично, — считает он. — На днях в его акваторию зашел эсминец США Arleigh Burke. До этого там были штабной корабль Mount Whitney и эсминец Porter. Их визит сопровождался активизацией действий воздушных беспилотников и самолетов-разведчиков США и стран НАТО вблизи российских границ. В Баренцевом море активность Североатлантического альянса значительно ниже, но на севере базируются российские атомные подводные ракетоносцы, которые требует надежного прикрытия.

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Береговой ракетный комплекс «Бал» во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии на мысе Таран в Калининградской области

Береговой ракетный комплекс «Бал» во время подготовки к запуску противокарабельной крылатой ракеты в рамках совместных стратегических учений вооруженных сил России и Белоруссии на мысе Таран в Калининградской области

Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо

С появлением дальнобойных ракет так называемая зона ограничения доступа расширится, а также станет более насыщенной и опасной для противника, отметил эксперт.

В такую зону кораблям противника лучше не входить, потому что там они с высокой долей вероятности будут уничтожены, — объяснил Дмитрий Болтенков. — По этой причине кораблям с ударным вооружением придется переносить рубеж пуска ракет подальше от наших берегов.

С «Бастионом» заодно

Ракета Х-35У — первый российский унифицированный боеприпас, применение которого возможно с различных типов носителей. Раньше для самолетов, вертолетов, ударных кораблей и береговых комплексов создавался отдельный тип ракеты. Создание таких видов вооружения по отдельности — удовольствие дорогое. Чтобы оптимизировать расходы, было решено создать унифицированную ракету, которую можно было бы применять с наземных установок, авиационных носителей, а при необходимости с боевых кораблей и даже подводных лодок.

Ракета максимально универсальна. Носителями этого боеприпаса могут быть несколько серий надводных кораблей класса корвет, ракетные катера, самолеты Су-24, Су-30, МиГ-29КР/КУБР, Су-35С и противолодочные Ту-142, а также вертолеты Ка-27, Ка-28 и Ка-52К. Известно об их испытаниях в составе бортового вооружения перспективного истребителя пятого поколения Су-57. Кроме того, получили возможность использовать эти боеприпасы и малые ракетные корабли (МРК) проекта 12341 «Овод».

«Балы» поступили на вооружение береговых войск ВМФ в 2008 году. Береговые ракетные бригады охраняют морское побережье, военно-морские базы ВМФ России, архипелаги и проливы, имеющие важное стратегическое значение.

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Береговой ракетный комплекс «Бал» выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота

Береговой ракетный комплекс «Бал» выполняет стрельбу по кораблям условного противника во время учений бригад морской пехоты Тихоокеанского флота

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Комплексы высокомобильны, и в случае угрозы начала военных действий их быстро рассредоточат и замаскируют в прибрежных районах. Уничтожить превентивным ударом спрятанные ракеты почти невозможно. Из укрытий пусковые установки выдвинутся уже перед самой атакой — на боевое развертывание уйдет не более 10 минут.

Тактика применения БРК в бою постоянно совершенствуется. Береговым ракетчикам помогают искать цели самолеты, вертолеты, корабли, подлодки и беспилотные летательные аппараты, с которыми БРК объединяют в единый информационный контур.

«Известия» уже сообщали о прошедшей в этом году серии учений, где «Бастионы» и «Балы» работали в тесной связке с боевыми кораблями и беспилотниками. Дроны на маневрах находили формирования кораблей условного противника и посылали их координаты на берег, обеспечивая точность ракетных ударов.

Также ВМФ отрабатывает создание мощной береговой обороны на определенном стратегическом направлении. Недавно проверили возможность быстрой передислокации БРК «Бал» и «Бастион» на расстояние в сотни и тысячи километров. На одном из этапов ракетчики с Балтики были оперативно переброшены в Мурманскую и Архангельскую области, где вместе с подразделениями Северного флота отразили удары условного противника. Тогда же проверили возможность усиления Тихоокеанского флота БРК с Балтики.

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