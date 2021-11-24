«Терминатор» стал в строй: две роты БМПТ появятся в 90-й танковой дивизии

Минобороны решило судьбу уникальных боевых машин поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» в войсках. После длительных испытаний подразделения БМПТ появятся в двух танковых полках 90-й танковой дивизии (ТД). А в дальнейшем БМПТ могут появиться и у мотострелкового полка этого соединения. Ранее эти машины проходили проверку, все экзамены были сданы успешного. «Терминаторы» хорошо показали себя в бою в городе, в горах, а также в качестве противотанковых боевых машин.

Интеграция в войска

Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, до конца года в одном из танковых полков 90-ой дивизии Центрального военного округа будет сформирована штатная рота, оснащенная БМПТ . Новое подразделение войдет в состав полкового мотострелкового батальона. В следующем году «Терминаторы» на учениях и боевых стрельбах будут плотно работать с мотострелками. По словам собеседников издания, в перспективе в еще одном танковом полку 90-й дивизии также будет сформирована рота БМПТ.

Ранее «Терминаторы» уже проходили испытание на базе 90-й ТД. Экспериментальное подразделение БМПТ было создано в этом соединении в конце прошлого года. Оно включало восемь боевых машин. В ходе зимнего и летнего периодов обучения БМПТ обкатывали на маневрах разного уровня. Их применяли как по одной, так и в составе тактических групп. Хотя «Терминаторы» уже не первый год как приняты на вооружение, и сомнений в их надежности и тактико-технических характеристиках нет, до последнего времени военным было не очень понятно, где место этой техники на поле боя. Раньше таких машин не было как класса ни в советской, ни в российской армии. Поэтому необходимо разработать тактику действий танковых и мотострелковых подразделений во взаимодействии с «Терминаторами», внести изменения в боевые уставы, написать наставления, другие руководящие документы.

Терминатор Боевая машина поддержки танков БМПТ и танк T-80 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Несмотря на успешно проведенные опытно-исследовательские работы, роль и место БМПТ в боевых порядках требует дополнительного изучения , — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Сейчас эти машины вошли в штат общевойсковых частей, они должны поддерживать бой и танковых подразделений, и мотострелковых. При этом у «Терминаторов» база, основа применения, защита и подвижность — танковая. И вопросы поддержки смешанных бронированных боевых порядков, где есть танки, БМП-3, противотанковые комплексы на бронированной базе, продолжают оставаться неочевидными. Поэтому, насколько я знаю, принято решение готовить экипажи и офицеров подразделений БМПТ в общевойсковом училище и в учебном центре мотострелковых войск.

А в двух ротах, которые будут созданы в 90-й дивизии, продолжат изучение форм и способов применения БМПТ совместно с танковыми и мотострелковыми подразделениями , предположил эксперт.

— В частности, речь идет о взаимодействии с бронемашинами, спешенной пехотой, инженерными подразделениями, противотанковыми комплексами, — отметил Виктор Мураховский. — Кроме того, для 30-миллиметровойм пушки «Терминатора» пока не доработаны снаряды с дистанционным подрывом, которые должны дать новые возможности в борьбе с открыто расположенной и укрытой пехотой. Есть еще много вопросов, требующих дополнительных исследований.

Приглядят за танками

Концепция применение БМПТ сводится к тому, что они должны следовать непосредственно за танками и уничтожать опасные для них цели: гранатометчиков, расчеты противотанковых управляемых ракет, бронемашины противника и другие. Для этого новая машина оснащена большим арсеналом: 30-миллиметровой автоматической пушкой 2А42, пулеметом, четырьмя скоростными управляемыми ракетами «Атака-Т» с дальностью до 6 км, автоматическими гранатометами.

Экипаж БМПТ состоит из пяти человек: командир, механик-водитель, наводчик-оператор и два оператора курсовых гранатометных установок. Соответственно, у машины больше «глаз» для наблюдения за обстановкой, чем у танка. Кроме того, орудие «Терминатора» имеет высокий угол возвышения, и оно может стрелять, к примеру, по верхним этажам зданий, чего танки делать не могут . Поэтому БМПТ незаменимы при боевых действиях в городе и на пересеченной местности.

Терминатор БМПТ Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В 2017 году «Терминаторы» прошли испытания в Сирии . Замминистра обороны Юрий Борисов заявлял, что именно этот опыт позволил принять решение о закупке нового вида боевой техники. В том же году госиспытания были завершены и машина получила одобрение на серийное производство.