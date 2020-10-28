До Курил на танке: острова усилят новейшими боевыми машинами

Оборону Курильских островов усилят «ракетными» танками Т-72Б3. Это одна из наиболее современных машин в арсенале Вооруженных Сил. Главное её преимущество — уникальное сочетание оптико-электронных прицелов и управляемых ракет, которые пускают из ствола. Т-72Б3 надежно прикроют побережье Курил: они смогут не только уничтожать десантные средства противника, но и топить его малые корабли, уверены эксперты.

Островная броня

Ожидается, что полное перевооружение и освоение техники личным составом займет один-два года, рассказали источники «Известий» в военном ведомстве. Первые машины уже поставлены на острова. Летом экипажи осваивали новинки на тренажерах, а осенью выполнили комплекс практических упражнений.

Как ранее сообщили в Минобороны, механики-водители сдавали контрольную проверку, соревнуясь в вождении Т-72Б3 на пересеченной местности. Им необходимо было преодолеть минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковые рвы, подъемы и спуски. Общая протяженность трассы составила шесть км. Все экипажи с поставленными задачами справились.

— Т-72Б3 — достаточно современная машина, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Хлопотов. — По сравнению с базовой эта версия оснащена двигателем увеличенной мощности, тепловизионным прицелом, улучшенной системой управления огнем и связью, дополнительной защитой. По сути речь идет об огневом усилении войск на островах. Новая техника должна стать эффективной поддержкой армейских частей в противодесантных операциях.

За оборону Сахалина и Курильских островов отвечает 68-й армейский корпус, штаб которого расположен в Южно-Сахалинске. Непосредственно на Курилах размещаются части 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии — единственной в своем роде в Вооруженных Силах. В ее состав входит отдельный танковый батальон, кроме того, танковые подразделения есть в составе пулеметно-артиллерийских полков.

Универсальное оружие

Мобильный бронированный элемент абсолютно необходим для обороны Курильских островов, уверен военный эксперт Виктор Мураховский.

— Танки — это универсальное оружие поля боя, — рассказал специалист «Известиям». — В пределах прямой видимости они могут поразить любую защищенную цель. Стрелять с берега по кораблям для них не проблема. Корабль и даже катер представляет собой большую мишень по сравнению с обычными для танка целями. Боекомплект у машины достаточно универсальный: подкалиберные снаряды, осколочно-фугасные, кумулятивные.

Стационарные огневые сооружения прикрывают лишь определенные направления. Они не могут обеспечить защиту всего побережья, отметил эксперт.

— Имея бронированный мобильный кулак, который может действовать как огневое, так и ударное средство на любом участке побережья, противодесантная оборона будет намного более крепкой, — пояснил Виктор Мураховский. — Во взаимодействии с мотострелками и под прикрытием ПВО машины вполне способны сбросить десант в море. Это универсальный, хорошо себя зарекомендовавший инструмент. А Т-72Б3 — современный танк с улучшенными боевыми и эксплуатационными характеристиками. Огневая мощь, защищенность и командная управляемость у него заметно выше, чем у советской модификации Т-72Б.

Как ранее сообщали «Известия», в прошлом году части, расположенные на Сахалине, получили «реактивные» танки Т-80БВМ. Несмотря на то что «восьмидесятка» была принята на вооружение еще в середине 1970-х годов, после доработок она превратилась в боевую машину, отвечающую самым современным требованиям. Т-80БВМ получил современную систему управления огнем «Сосна-У» с тепловизором, лазерным дальномером и автоматом сопровождения цели. Это серьезно повысило огневые возможности танка. Кроме того, машина теперь может вести огонь ракетами. На ней специально установили комплекс управляемого вооружения «Рефлекс», который позволяет поражать морские цели на больших дистанциях. Система с помощью лазерного луча наводит на цель сверхзвуковые ракеты, запускаемые из ствола пушки. Дальность их полета составляет около 5 км, что на 2 км больше, чем у обычных танковых снарядов.

В последние годы Минобороны серьезно укрепляет оборону Курильских островов. Части и соединения, дислоцированные на островах, были усилены отдельными отрядами БПЛА. Они получили средний беспилотник «Орлан-10», надежно зарекомендовавший себя в боевой обстановке в Сирии. Впервые дроны массово применялись на Курилах в 2015 году. Тогда на островах проводились учения, где отрабатывалось отражение высадки десанта со стороны моря. В ходе маневров активно использовались БПЛА «Гранат-1», «Гранат-4» и «Застава», которые осуществляли разведку, контролировали высадку десанта и корректировали огонь. С тех пор задач для БПЛА на Курилах стало больше. К примеру, беспилотники могут выполнять функции разведчиков и корректировщиков для береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Танковые подразделения и части на Дальнем Востоке за небольшим исключением перевооружаются на танки Т-80БВМ. Такая же техника направляется в части Заполярья. Это обусловлено тем, что на этих машинах стоят газотурбинные силовые установки. Они легко запускаются даже в сильные морозы. При этом оперативная готовность машин достигается за считаные минуты. Для сравнения, дизелю для прогрева требуется до 40 минут.