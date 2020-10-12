Побьют «Градом»: артиллеристы получат цифровую РСЗО в будущем году

Поставки в войска обновленных реактивных систем залпового огня «Град-М» начнутся в следующем году, сообщили «Известиям» источники в Минобороны. Модернизированная версия легендарной РСЗО, разработанной еще в советское время, получила возможность самостоятельно прицеливаться и рассчитывать количество боеприпасов. Она стала полностью цифровой — теперь «Грады» интегрированы в современные автоматизированные системы управления. По словам экспертов, это сделает работу артиллерийских частей намного быстрее и эффективнее.

Старая, но новая

Первые партии модернизированных «Градов» поступят в войска уже в следующем году, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Известно, что конструкция машины, зарекомендовавшая себя в десятках войн и военных конфликтов, осталась без изменений. А вот ее электронное оборудование полностью переработано. Машина компьютеризирована и оснащена современной системой управления. Если раньше командир должен был делать все необходимые расчеты и наводить систему на цель, теперь она проводит все вычисления самостоятельно. Оператору остается лишь нажать кнопку «пуск».

Одно из главных новшеств в модернизированном варианте «Града» — интеграция в закрытую систему передачи данных (ЗСПД) и современные автоматизированные системы управления. Благодаря этому управлять установкой можно дистанционно в режиме реального времени.

122-миллиметровая реактивная система залпового огня БМ-21 «Град» была разработана и поступила в войска в 1960-е годы прошлого века. Она оказалась настолько удачной, что и поныне стоит на вооружении армий более пятидесяти стран Азии, Африки и Латинской Америки. В советской, а затем в российской армии эти системы прочно заняли свое место в артиллерийских полках мотострелковых и танковых дивизий.

В последние годы Россия постепенно заменяла в дивизионной артиллерии «Грады» на новейшие 122 мм РСЗО «Торнадо». Однако проверенных временем машин в войсках еще много. По данным открытых источников, в строю остаются около 500 машин, не считая находящихся на хранении. Модернизация старых систем за относительно небольшие деньги приближают «Грады» к характеристикам «Торнадо-Г», отметил военный эксперт Виктор Мураховский.

— Благодаря автоматизированной системе управления наведения и огня (АСУНО) повысилась автономность РСЗО, — пояснил эксперт «Известиям». — Раньше они могли вести огонь лишь батареей — средства для подготовки данных были только у командира. Он наводил все системы подразделения, и по команде велся огонь по одной цели. С автоматизированной системой управления можно управлять отдельной машиной. Это позволяет рассредоточить их, чтобы снизить вероятность уничтожения подразделения огнем беспилотников.

Не тратить время

Еще одно преимущество модернизированного «Града» — существенное сокращение времени на открытие огня за счет автоматизированной подготовки информации. На машину поступает полный пакет данных, и расчетам остается выполнить минимум операций.

— Важно, что на машину при модернизации будет установлена аппаратура приема сигналов ГЛОНАСС. Ведь подготовка к стрельбе начинается с точного определения своего местоположения. Раньше командир должен был самостоятельно выполнить топопривязку, сейчас ему не надо будет тратить на это время, — рассказал Виктор Мураховский.

Система «Град» состоит из боевой машины БМ-21 на шасси «Урала», системы управления огнем и транспортно‑заряжающей машины (ТЗМ) 9Т254. В батарею РСЗО «Град» входит также машина управления 1В110 «Береза» на шасси автомобиля ГАЗ-66. Дальность пуска неуправляемых реактивных 122-миллиметровых снарядов «Града» составляет от пяти до 40 км. На одной боевой машине расположены 40 направляющих.

Ранее «Известия» сообщали, что летом 2020 года ракетные войска и артиллерия проверили в деле новую автоматизированную систему управления, которая позволяет объединить РСЗО «Торнадо-С» и комплексы «Искандер-М». В ходе маневров ракетный дивизион Восточного военного округа действовал совместно с реактивным из состава Южного округа. В ходе учебных стрельб был испытан новый управляемый боеприпас для РСЗО «Торнадо-С». Помимо увеличенной дистанции полета, он отличается особой точностью. В систему вносятся параметры полета ракет, и уже после пуска она «доворачивает» каждую на свою цель. Благодаря этому реактивная установка может поражать одним залпом сразу несколько объектов.