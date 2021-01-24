Война на удаленке: армия массово закупает боевых роботов

Российское оборонное ведомство планирует быстро нарастить количество тяжелых роботов-саперов и роботов-пожарных. Уже в этом году их парк в войсках удвоится, но закупки на этом не остановятся, рассказали источники «Известий» в министерстве . Мощная дистанционно управляемая техника позволит сберечь жизни и средства не только в конфликтах, но и в повседневной жизнедеятельности армии, считают эксперты. Для чего России нужны эти системы, какие задачи они могут решать и оправданны ли затраты на них — разбирались «Известия» .

Больше «Уранов»

Со следующего года начнется массовая закупка военных многофункциональных робототехнических комплексов, рассказали «Известиям» источники в Министерстве обороны . Речь идет прежде всего о дистанционно управляемых аппаратах для разминирования «Уран-6» и пожаротушения «Уран-14».

Накануне начальник инженерных войск Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ставицкий сообщил, что сейчас на вооружении имеется 15 единиц саперных МРТК-Р «Уран-6» и семь единиц МРТК-П «Уран-14». За этот год в инженерные части планируется поставить еще 37 роботов этих типов . Рассказал он и о разработке еще более тяжелых моделей дистанционно управляемой бронетехники для разминирования.

Война на удалёнке Робототехнический комплекс разминирования «Уран-6» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Как ранее сообщали «Известия», военным ведомством принято принципиальное решение оснастить ими не только инженерные соединения Сухопутных войск. Их получат также все части аналогичного назначения в ВМФ. Первые «Уран-6» уже поступили на Черноморский флот.

С прошлого года оборонное ведомство начало опробовать массовое применение многофункциональных роботов. На учениях по расчистке минного поля противника одновременно задействовалось до десятка разных дистанционно управляемых машин, в основном это были «Уран-6».

— Роботы могут использоваться и при прорыве обороны противника, и в боевом охранении, — рассказал «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский . — Пока они у нас ограничиваются вспомогательными задачами, то есть без применения вооружения, и, к сожалению, не могут работать автономно. А дистанционное управление имеет свои недостатки. Оператор, находясь вдалеке от машины, оценивает обстановку с помощью телекамер. Но они не дают ощущения глубины, объема и других параметров. Тем не менее современные роботизированные системы позволяют эффективно разминировать местность, сохранять жизни солдат и экономить ресурс тяжелой техники .

Что касается комплексов «Уран-14», ими оснащают арсеналы и склады боеприпасов. Кроме того, эти аппараты рассматривается как одно из дежурных средств в парках техники, местах базирования самолетов и т.д. Такой инструмент, всегда находящийся в боевой готовности, сможет сэкономить много средств. А в условиях боевых действий эти машины входят в состав отрядов разграждения и ликвидации последствий. Они усилят возможности этих элементов боевого порядка, рассказал эксперт.

Дорога в серию

Крупные поставки инженерных роботов семейства «Уран» начались с 2019 года . До того времени они оставались немногочисленными. Тем не менее уже на стадии опытно-конструкторских работ перспективную новинку опробовали не только на учениях, но и в настоящих разминированиях. Там она сразу же доказала свою полезность.

Боевой дебют для «Уран-6» состоялся в 2014 году. Проходящую испытания машину отправили в Чечню . С ее помощью саперы Южного военного округа разминировали от старых взрывоопасных предметов участок труднодоступного горного плато Бан-Дук Шатойского района, выполняя за день норму работы двадцати человек.

Война на удалёнке Сапер инженерных войск ВС ЮВО — оператор робототехнического комплекса «Уран-6» с дистанционным пультом управления во время испытательных работ по разминированию на минных полях Сунженского района, 2014 год Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Уже первые опытные образцы «Уранов» объединили в аэромобильную роботехническую группу, которая вошла в состав Международного противоминного центра ВС РФ. Закрепленных на специальных автомашинах роботов легко перебрасывать по обычным дорогам и на самолетах Ил-76 в любую точку мира.

Впоследствии роботы-саперы группы интенсивно работали на гуманитарном разминировании в сирийских городах и в Нагорном Карабахе . Два «Урана-14» в августе 2019-го перебросили для тушения пожара на складе боеприпасов в Ачинском районе Красноярского края. Там они действовали в условиях, крайне опасных для людей, среди множества неразорвавшихся боеприпасов. В октябре прошлого года при возгорании на арсенале Западного военного округа привлекалось уже пять «Уранов».

Для управления каждой из инженерно-саперных машин, разработанных и производящихся ОАО «766 Управление производственно-технологической комплектации», достаточно одного человека. Контролировать робота можно по радиосвязи, как находясь рядом с ней, так и с расстояния до 1 км.

Три разных типа тралов — катковый, бойковый и фрезерный — позволяют применять «Уран-6» на любом грунте. При одном проходе он оставляет за собой полосу в 170 сантиметров, полностью очищенную от взрывоопасных предметов. Его прочная бронированная конструкция без последствий для себя выдерживает подрыв не только легких противопехотных мин, но и более серьезных импровизированных взрывных устройств весом до килограмма. В состав сменного оборудования машины входит также бульдозерный отвал и захват, расширяющий сферу его применения.

Гусеничный «Уран-6» по дороге может развить скорость до 15 км/ч. Во время траления она уменьшается до 1–2 км/ч. Но даже с таким темпом он способен выполнить задачу, которую делают два десятка саперов.

Бронированный «Уран-14» крупнее и тяжелее своего собрата. С полной заправкой его масса достигает 14 т. При этом он транспортирует 2 тыс. литров воды и 600 — пенообразователя. Корпус и аппаратура машины выдерживают большие температуры, а камеры имеют инфракрасный режим, позволяющий найти очаги огня даже в сильном дыму. Дальность действия брандспойта — до 50 м. Манипулятор способен поднимать и переносить груз весом до 1,5 т.

Война на удалёнке Комплекс «Уран-14», предназначенный для тушения пожаров на взрывоопасных объектах, на Международном салоне средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность – 2017» в Московской области Фото: РИА Новости/Валерий Мельников

Зарубежные робоколлеги

И зарубежный, и отечественный опыт показывает, что именно роботы для инженерно-саперных задач сегодня оказались самыми востребованными наземными дистанционно управляемыми машинами. Их количество в строю на порядки превосходит число вооруженных роботизированных комплексов, а общая численность достигает нескольких тысяч единиц. Но подавляющее их большинство радикально уступает по массе российскому семейству «Уран».

Пионером использования робототехники для саперных задач была Великобритания. В районах действия «Ирландской республиканской армии» для обследования взрывоопасных предметов и заминированных машин вооруженные силы королевства с 1972 года применяли дистанционно управляемые аппараты Wheelbarrow UGV . В модернизированной версии они служат до сих пор.

Войны XXI века в Афганистане и Ираке сильно подтолкнули развитие робототехники в США. Пентагон закупил и отправил в эти страны свыше 7 тыс. небольших дистанционно управляемых машин разминирования и первичного осмотра, весящих от десятка до сотни килограммов . Там они проявили себя незаменимыми помощниками саперов и спасли сотни жизней военных.

Война на удалёнке Робот Wheelbarrow UGV на улицах Ирландии, 1974 год Фото: commons.wikimedia.org

В Израиле для расчистки завалов в городах, сноса домов и обезвреживания заминированных автомобилей под дистанционное управление армия переделывает тяжелые бульдозеры . Их дополнительно оснащают бронированием, защитными сетками на стекла и камерами.

Массовые закупки таких аппаратов, как «Уран-6» и «Уран-14», находятся в мировом тренде. Они позволят не только сберечь жизни российских солдат и офицеров, но и повысят скорость и эффективность разминирования и тушения пожаров на опасных объектах. Кроме того, такую мобильную военную технику можно будет активно использовать и для ликвидации последствий природных и техногенных катастроф в гражданской сфере.