Суши мины: во флот начали поступать роботы-тральщики

Российские военные моряки получили «береговые тральщики». Принято принципиальное решение вооружить инженерные полки ВМФ боевыми роботами-саперами «Уран-6». С их помощью можно с максимальной безопасностью для личного состава очищать от взрывоопасных предметов побережье и сушу. Сейчас в сухопутных войсках уже есть несколько десятков таких дистанционно-управляемых машин. Их с успехом использовали для разминирования в Сирии, Нагорном Карабахе и Чечне. Благодаря «Уранам» российские саперы уничтожили тысячи взрывных устройств, отметили эксперты.

Роботы для ВМФ

Принято решение оснастить мобильными робототехническими комплексами разминирования МРТК-Р «Уран-6» все морские инженерные полки, рассказали «Известиям» источники в Минобороны. При помощи гусеничных дистанционно-управляемых машин они займутся очисткой от мин побережья и суши. В случае необходимости их можно будет придавать также соединениям морской пехоты. Возможности техники позволяют использовать ее и для ликвидации последствий техногенных аварий. Первые комплексы уже поступили на вооружение Черноморского флота.

Серийно поставлять «Уран-6» в сухопутные инженерно-саперные части начали два года назад. Уже получено более 20 машин. В августе 2020-го Минобороны заявило о проведении крупнейших в истории учений инженерных войск с применением роботизированных комплексов. На полигоне в Астраханской области одновременно 10 «Уранов» с дистанционным управлением создали проход в условном минном поле. Вместе с ними действовали роботы-пожарные и инженерные машины разграждения.

Снаряженная масса «Уран-6» достигает 7 т. На гусеничную легкобронированную машину можно подвесить три сменных трала, предназначенных для работы на разных типах грунта, а также бульдозерный отвал и манипулятор. Такая комплектация позволяет комплексу заниматься не только разминированием, но и расчисткой препятствий. Тем не менее главным предназначением остается уничтожение взрывных устройств, в первую очередь противопехотных мин. Заявляется, что на ровной местности одна единица техники заменяет 20 саперов.

«Уран-6» не способен действовать самостоятельно. Он управляется дистанционно по радиосвязи. При этом оператор может находиться на расстоянии до 800 м от робота. Это полностью защищает его от опасностей, связанных с разминированием.

— Морская инженерная служба сочетает в себе и боевую, и гражданскую составляющие, — рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ адмирал Валентин Селиванов. — С одной стороны, она обеспечивает гарнизоны. В ее ведении находится коммунальное хозяйство. С другой стороны, в ее составе есть боевые подразделения, в частности саперы.

Раньше при десантных операциях использовали штурмовые заряды установок разминирования, чтобы обеспечить высадку боевых машин и морской пехоты, пояснил адмирал.

— Робот, скорее всего, сможет действовать на мелких глубинах у побережья — обнаруживать мины, устанавливать обозначающие их буйки и уничтожать взрывоопасные предметы, — отметил эксперт. — Это хорошее решение в нынешних условиях. Наш флот действует в районе Сирии, возможно, будет работать и в других регионах. Да и российское побережье необходимо защищать. Конечно, тральщики или самолеты не смогут незаметно поставить на нем мины, но малогабаритные боеприпасы могут разместить подводные диверсанты. В этом случае робот тоже будет полезен. Предполагаю, что флотский вариант комплекса дополнительно усовершенствуют с учетом морской специфики.

Иностранные корни

Работы по новому робототехническому комплексу стартовали еще в начале 2010-х годов. А уже летом 2014-го тестовый «Уран-6» направили на войсковые испытания в Чечню и Ингушетию. Технике поручили расчистку от старых минных полей сельхозугодий. На 60 га комплекс уничтожил взрывные устройства общим весом 40 кг.

В 2015 году «Уран-6» официально приняли на снабжение. Первые образцы отправили в Международный противоминный центр Вооруженных сил РФ, предназначенный для гуманитарных операций за рубежом.

С весны 2016-го специалисты противоминного центра работают в Сирии. Инженерный робот участвовал в расчистке от взрывоопасных предметов Пальмиры и Алеппо после их освобождения от террористов. Именно там его опробовали совместно с пассивными экзоскелетами ЭО-1, которые защищали операторов. Так саперам было легче часами работать с машиной в жарком климате, имея за плечами аппаратуру связи и управления общим весом 20 кг.

Применили недавно такую машину и в Нагорном Карабахе. «Уран-6» расчищал от неразорвавшихся боеприпасов и мин города и поселки, а также дороги между блокпостами российских миротворцев.

В 2018-м Минобороны сообщило о модернизации комплекса с помощью новой мобильной платформы с гидролифтом на основе четырехосного грузовика «КамАЗ». Она позволяет разгружать и загружать тяжелых роботов без посторонней помощи. Это важно для автономности при действии за рубежом, в зонах боевых действий и техногенных катастроф. Компактные размеры комплекса и робота позволяют легко перебрасывать его самолетами военно-транспортной авиации в нужное место.

Помимо робота-сапера, в семейство «Уранов» входит также еще более тяжелый «Уран-14», предназначенный для тушения пожаров на артиллерийских складах. Он был разработан хорватской компанией DOK-ING. Имеется в нем и отечественная начинка — разведывательно-штурмовой «Уран-9», вооруженный противотанковыми ракетами и 30-миллиметровой автоматической пушкой.