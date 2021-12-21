Договорчики в строю: ждать ли диалога РФ и НАТО по гарантиям безопасности

Российские проекты документов по гарантиям безопасности — это стартовая переговорная позиция Москвы: как заявил «Известиям» глава комитета Совета Федерации (СФ) по международным делам Григорий Карасин , на этих принципах Россия готова вести консультации с Североатлантическим альянсом. С момента, как РФ опубликовала свои предложения, прошло три дня. И хотя некоторые западные страны заявляют, что российские требования неприемлемы, ни Штаты, ни НАТО, ни Евросоюз официальных ответов пока не дали. По оценке опрошенных «Известиями» экспертов, Москва выступает с жестких позиций, потому что иначе невозможно: таким образом Россия дает понять, что в устоявшихся параметрах она ни о чем говорить не будет .

Стартовая позиция

« Если они не реагируют на наши предложения или реагируют негативно — это значит, [что] тем самым они проводят осознанную линию на неулучшение отношений , на сохранение кризисных явлений, на нагнетание напряженности», — с таким заявлением 20 декабря перед журналистами выступил замглавы МИД РФ Сергей Рябков , дав понять: иной реакции, кроме положительной, на свои идеи по гарантиям безопасности Москва от Вашингтона не ждет.

Тем не менее, как пояснили «Известиям» в Совете Федерации, это не значит, что Россия не готова свои предложения обсуждать и пересматривать .

— Публикация проекта договоренностей в сфере стратегической безопасности — это приглашение к танцу. Фактически это набор предложений, которые ведут к тому, чтобы сделать жизнь планеты более спокойной и предсказуемой, — отметил глава комитета СФ по международным делам, бывший замглавы МИД РФ Григорий Карасин . — Это набор принципов, по которым, как считает руководство России, надо садиться и обсуждать конкретные обязательства сторон. Бурная реакция западных СМИ свидетельствует о том, что со здравым смыслом там не всё хорошо. Поэтому мы спокойно ждем официальной реакции Вашингтона и Евросоюза на эти предложения, которые абсолютно предметны и конструктивны. Это не значит, что они тут же принимаются без изменения запятых и знаков препинания. Напротив, их можно и нужно обсуждать, а не заявлять с экранов телевизоров об их неприемлемости.

Договорчики в строю Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Свои предложения по гарантиям безопасности МИД РФ опубликовал 17 декабря . Они оформлены в проекты двух документов — соглашение с НАТО и схожий с ним договор с США. Суть российских требований сводится к следующему: стороны не будут укреплять свою безопасность за счет других; РФ и НАТО не рассматривают друг друга как противников; стороны возвращают свои войска на диспозиции, актуальные на 27 мая 1997 года; они отказываются от наземных ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе; НАТО обязуется больше не расширять свой состав. В договоре с США вдобавок к этим требованиям Россия выдвинула еще одно — вернуть ядерное оружие на территорию Штатов и больше не размещать его в других странах.

Спустя несколько дней после публикации документов российское руководство заявило, что отказ от этих предложений приведет к еще более сильной эскалации . По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, своими инициативами Москва дает понять: она готова перенести военное обострение в политическую плоскость. Россия обозначила НАТО, что, если этого не произойдет, она «перейдет в режим создания контругроз», «но тогда будет поздно нас спрашивать, почему мы приняли такие решения, почему мы разместили такие системы», сказал дипломат 18 декабря в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

В унисон с Россией выступает ее союзник — Республика Беларусь (РБ). Глава МИДа страны Владимир Макей заявил, что «одним из возможных ответов на будущие возможные действия» НАТО в Польше станет «размещение на территории Белоруссии ядерного вооружения». В Кремле никакой конкретики на этот счет не дали — присутствие натовских вооружений у российских границ потребует «соответствующих шагов, <…> чтобы сбалансировать ситуацию», «здесь возможны самые разные варианты», сказал 20 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выход в контрнаступление

Ни США, ни альянс, ни Евросоюз официально российские проекты пока никак не оценили. Они выступают со сдержанными заявлениями о том, что готовы к диалогу с Москвой . Как заявила 19 декабря во время визита в Литву новый министр обороны Германии Кристина Ламбрехт, обсуждать российские предложения — «правильно и важно». «Но нельзя [допустить], чтобы Россия предписывала партнерам по НАТО, как им себя позиционировать», — сказала она, указав, что эти проекты члены НАТО обсудят в течение нынешней недели.

Договорчики в строю Фото: Global Look Press via ZUMA Press/Artur Widak

В некоторых странах Европы звучат заявления о том, что российские требования неприемлемы. По словам замглавы МИД Латвии Анджея Вилумсонса, «это нарушило бы все принципы, <…> которые международное сообщество приняло в XX веке». «Логика требования гарантий безопасности Россией непонятна, потому что в последние десятилетия безопасности России никто не угрожает», — сказал он в интервью от 18 декабря украинскому изданию LIGA.net.

Евросоюз хоть пока и не высказал своего категоричного неприятия, всё же упирает на то, что необходимости в новых договорах о европейской безопасности нет .

— Хельсинкский заключительный акт [1975 года] и Парижская хартия [для новой Европы 1990 года] уже ввели ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность, — заявил «Известиям» представитель Еврокомиссии Петер Стано. — ОБСЕ, в частности, предлагает механизмы и правила, которые до сих пор остаются краеугольными камнями любого взаимодействия с Россией. Каждая страна суверенна во внешней политике и выборе способов защищать себя, при этом государства должны уважать территориальную целостность друг друга. Это то, что Россия должна понимать и соблюдать.

При этом представитель ЕК подчеркнул: Евросоюз должен быть за столом переговоров, где речь пойдет о европейской безопасности . В Штатах также говорят, что готовы к консультациям только при условии, что будут участвовать их партнеры. В России настаивают на том, чтобы вести контакты исключительно на двусторонней основе с США . Как сказал агентству ТАСС Сергей Рябков, «если вовлекать в них другие страны, мы просто утопим это всё в прениях и словоблудии».

Договорчики в строю Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

В экспертном сообществе объяснили, почему Россия выступает с такой позицией.

— Ее суть в том, чтобы провести своего рода шоковую терапию, забив досками тот коридор, по которому Россия и НАТО идут уже 30 лет, — пояснил «Известиям» научный директор клуба «Валдай», главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. — Таким образом Россия дает понять, что в устоявшихся параметрах она ни о чем говорить не будет. Западная реакция мне представляется несколько удивленной: с одной стороны, от России ждут всего, а с другой — такой резкой риторики от нее не ожидают . Эта резкость говорит о том, что время, когда РФ выступала с позиции слабости и оборонялась, подошло к концу.