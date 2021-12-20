Оно им НАТО: зачем на Украину войдут иностранные войска

2022 год пройдет на Украине под знаком больших военных учений при участии стран НАТО. Запланировано сразу 10 широкомасштабных маневров с участием авиации и флота. Киев уже согласился увеличить почти в три раза свои траты на эту демонстрацию агрессивных намерений . Зачем это Украине, разбирались «Известия».

Какие учения НАТО пройдут на Украине в 2022 году

Украинские законы не допускают присутствия на территории страны иностранных военнослужащих и военных баз. Поэтому Верховная рада ежегодно принимает отдельный акт, открывающий доступ для солдат других государств.

В этом году поясняется, что учения обусловлены «стратегическим курсом Украины по приобретению членства в НАТО и Европейском союзе», а также «сложной военно-политической ситуацией, требующей наращивания оперативных возможностей украинской армии».

Если сравнивать с прошлыми годами, наблюдается наращивание иностранного контингента. Вероятно, отсюда и рост расходов из украинского бюджета — с 39 млн гривен в 2021 году до 106,5 млн гривен в 2022 году (106 млн и 290 млн рублей соответственно).

Кратко опишем военные учения, запланированные на территории Украины.

1. «Морской бриз» (Sea Breeze). Ключевые участники — Украина и США. Проходят несколько недель летом в акватории Черного моря. Выполняется отработка заданий на суше, в море и небе.

В 2022 году 7500 военнослужащих, 85 кораблей, 70 самолетов и вертолетов. Из них от стран НАТО 2000 военных, 20 единиц воздушной техники.

2. «Быстрый трезубец» (Rapid Trident). Украина, США и другие члены НАТО. Разворачиваются на полигоне возле западной границы Украины, во Львовской области.

Ожидается участие 8500 военных, среди них — 1500 солдат США, 2000 других членов НАТО. Сроки проведения — полтора месяца в период с марта по декабрь.

Оно им НАТО Военные учения «Быстрый трезубец» Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Pavlo Palamarchuk

3. «Серебряная сабля» (Silver Saber). Украина и Польша. Учения проходят в три этапа: в феврале–апреле, мае–июле, августе–декабре.

Во время маневров специалисты НАТО оценивают украинские силы специальных операций.

Численность: 5000 военнослужащих, 16 самолетов и вертолетов, 10 кораблей. Со стороны Польши 1000 военных, четыре самолета и вертолета.

4. «Речной» (Riverine). Украина и Румыния. Учения проходят на Дунае. Цель — отработать задачи с привлечением Военно-морских сил, Береговой охраны и пограничников.

Планируется, что в них примут участие 400 военнослужащих, 20 кораблей, 10 самолетов и вертолетов. Контингент военных распределится поровну.

5. «Казацкая булава» (Cossack Mace). Украина и Великобритания. Задача — отработать взаимодействие украинских и британских военных сил. В 2021 году они проходили в южных областях — Николаевской и Одесской. Согласно легенде, военные отражали захват городов условным противником.

Масштабы в 2022 году: 5500 военнослужащих, 30 самолетов и вертолетов, 11 кораблей.

От вооруженных сил Соединенного Королевства — 1500 военнослужащих, 10 самолетов и вертолетов, три корабля. От других государств — членов НАТО — до 1000 военных, 10 самолетов и вертолетов, три корабля.

Оно им НАТО Украинские и иностранные солдаты во время учений Фото: Global Look Press/ZUMA Press/Markiian Lyseiko

6. «Кленовая арка» (Maple Arch). Канада, Украина, Литва, Польша и другие страны НАТО. Цель — повысить совместимость вооруженных сил стран-участниц.

Общая численность — 3700 солдат и офицеров, 22 самолета и вертолета.

Канада как организатор направит 300 военнослужащих, четыре самолета и вертолета. Литва и Польша — 500 военных и авиацию. Другие государства — члены НАТО задействуют до 700 военнослужащих и до шести самолетов и вертолетов.

7. «Светлая лавина» (Blonde Avalanche). Украина, Венгрия, Румыния, Словакия. Ранее такие учения проводились в Закарпатье. По легенде, военные должны принимать участие в ликвидации последствий наводнения.

Количество в 2022 году — 1300 военнослужащих, 13 воздушных судов.

От Венгрии, Румынии, Словакии и стран — участниц НАТО — по 200 военных и по два самолета и вертолета.

8. «Объединенные усилия» (Joint Efforts). Украина, США и другие страны НАТО. Проходят преимущественно летом в разных регионах, от южных до северных кордонов, где республика граничит с Белоруссией.

Количество военных составит 12 500. Ожидается прибытие 70 кораблей, 90 самолетов и вертолетов.

От США — 1000 военных, 10 кораблей, 20 самолетов и вертолетов. От других членов НАТО — 2500 военных, 40 кораблей, 40 самолетов и вертолетов.

9. «Викинг» (Viking). Украина, Швеция, страны НАТО.

Это учения без военной техники. Декларируется, что они направлены на налаживание взаимодействия во время международных миротворческих операций.

Общая численность сил составит 500 военнослужащих, из них от Швеции — 100, от НАТО — еще 200.

Оно им НАТО Во время учений «Морской бриз» Фото: Global Look Press/ZUMA Press/U.S. Navy

10. Многонациональное обучение. Этот курс не имеет публичного названия.

В рамках программы на протяжении всего 2022 года в разных областях Украины 4000 специалистов из США и других стран НАТО будут обучать 15 тыс. украинских военнослужащих .

«Самые серьезные последствия»

Учения НАТО, проводимые в непосредственной близости у российских границ, вызывают понятную озабоченность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что действия НАТО выглядят как поощрение агрессивных настроений Киева. Под прикрытием таких учений в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы, отметил он.

Ранее Песков подчеркивал, что подобная эскалация присутствия сил НАТО в регионе может повлечь для Украины «самые серьезные последствия».

— Учения , которые проводит Украина с НАТО, несут серьезную угрозу, поскольку направлены на отработку ведения войны против России. Кроме того, они могут служить прикрытием для развертывания группировки войск. Их появление может завершиться тем, что потом они оттуда не уйдут , — сказал «Известиям» военный эксперт Константин Сивков.

По его мнению, Российская Федерация должна «четко помимо дипломатических заявлений готовиться к отражению военной агрессии ». Для этого необходимы создание группировок войск, разработка новых систем оружия и проведение учений.

— Такое большое количество учений проводится для военного освоения украинской территории. Они изучают снабжение военных целей, расположение войск, ракетных установок , — отметил в комментарии «Известиям» генерал-полковник в отставке, бывший командующий Воздушно-десантными войсками России Георгий Шпак.

Оно им НАТО Морской пехотинец США с морской ротацией Фото: Global Look Press/U.S. Department of Defense

Он напомнил, что США считают своими врагами два государства — Китай и Россию. А Украина, по его мнению, — «разменная монета в этой большой военной игре».

— Америка капитально готовится к войне с Китаем и с Россией. Для этого ей нужно как можно ближе приблизить свои войска к границам России. Естественно, Генеральный штаб очень внимательно наблюдает за такими американскими действиями и, изучая их тактику и стратегию, принимает соответствующие контрмеры по обороне, а возможно, и предотвращению их наступательных операций.

Шпак выразил мнение, что до тех пор, пока не сменится украинское руководство, не изменится стратегическая политика этой страны по отношению к России, не стоит ждать положительного решения этих проблем.

— Президент четко обозначил, что территория Украины является «красной линией», за которую переступать американцам не советуют. Это очень опасно для России. Естественно, об этом были предупреждены и президент Соединенных Штатов, и руководство Украины. Но, как мы видим, реакции особой пока нет. А это чревато серьезными последствиями, ведь обе мировые войны начинались с маленьких инцидентов. Мы должны помнить об этом.

«Нужен документ о комплексе сдерживающих мер»

— С учетом количества учений не вызывать озабоченность они не могут. Необходим документ, который предоставит гарантии безопасности Российской Федерации , — заявил «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

По его мнению, большое значение имеют интенсивность и динамика маневров, в особенности с учетом того, что армия Украины переходит на стандарты НАТО, что означает, что в любой момент может быть использована ее инфраструктура.

Оно им НАТО Переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Джозефа Байдена Фото: REUTERS/The White House

Владимир Путин во время переговоров с президентом США Джозефом Байденом заявил о необходимости четких юридических гарантий со стороны Соединенных Штатов и НАТО о неразмещении вблизи границ РФ ударных вооружений и инфраструктуры альянса.

— Если этот комплекс мер и факторы сдерживания не будут выработаны, то, конечно, напряженность будет поддерживаться. Подписантами могут быть как государства, так и объединения. Главный смысл не в том, кто его подпишет, а чтобы это был документ, который в реальности сможет регулировать компонент безопасности и демонстрировать, что ни одному из участников этого соглашения не будет дискомфортно находиться в тех геополитических условиях, которые существуют, — сказал Денисов.

По данным Денисова, по такому документу идут консультации.