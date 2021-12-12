Песков указал на разногласия по «красным линиям» между РФ и США

Концептуальное понимание «красных линий» — это серьезное разногласие России и США, заявил 12 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Концептуально это очень и очень серьёзное разногласие России и США», — сказал представитель Кремля в эфире «России 1».

10 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил неготовность альянса идти на компромиссы с Россией относительно планов Украины вступить в организацию. Он указал, что каждое суверенное государство имеет право выбирать свой путь, а вопросы Украины будут решать только сама страна и ее союзники.

В начале декабря Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул что для Москвы такие действия являются «красной линией». По его словам, Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

18 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Запад усугубляет диалог с РФ и очень поверхностно относится к предупреждениям России не переходить «красные линии». По его словам, «западные партнеры обостряют ситуацию поставками Киеву летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только, но и в других регионах, близких к нашим границам».

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