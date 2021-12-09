Предупредительный брифинг: в Генштабе пояснили «красные линии» России

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 9 декабря заявил, что любые провокации Киева по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресечены. В то же время он опроверг намерение России вторгнуться на территорию Украины. Эксперты отмечают, что сдержать агрессию можно не только военными методами. Замминистра обороны также предложил компромисс по вопросу о размещении в Европе ракет средней дальности. На брифинге для иностранных дипломатов он подробнее рассказал о «красных линиях», прочерченных Россией.

Ракетный вопрос

Анализ характеристик разрабатываемого американского гиперзвукового оружия показал, что размещение его на территории Украины многократно повышает боевые возможности против России , рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Ракеты смогут эффективнее всего поражать цели в центральном регионе нашей страны.

Валерий Герасимов 9 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе заявил, что российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе. По его словам, потенциальное их развертывание Соединенными Штатами в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе создаст серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности.

Фото: commons.wikimedia.org Ракета Tomahawk в момент запуска с ракетного крейсера USS Cape St. George в Средиземном море

Сейчас в США ведутся разработки сухопутного варианта крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Создаются также наземные мобильные пусковые установки для гиперзвуковых ракет с дальностью около 1000 км . Ранее такие системы вооружений были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2019 году Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.

В ответ Россия заявила о готовности в сжатые сроки создать собственные наземные ракеты средней дальности, но предложила США согласовать взаимный мораторий на размещение их в Европе и в европейской части России.

Администрация нового президента США Джо Байдена пока не определилась с позицией в отношении возвращения к ДРСМД или заключения какого-либо договора, идущего ему на смену. Одним из итогов видеосаммита президентов 7 декабря стала договоренность продолжить обсуждение подобных вопросов, касающихся стратегической стабильности.

В октябре Владимир Путин заявил об обеспокоенности возможностью размещения новых американских ракет не только на территории членов НАТО Польши и Румынии, но и Украины. Оттуда они способны за считаные минуты долететь до Москвы и других важных центров нашей страны.

Пресечь, но не вторгаться

В своем выступлении Валерий Герасимов также заявил, что распространяемая в иностранных СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину ложь . По его словам, странами НАТО уделяется чрезмерное внимание перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Такая военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления, отметил Герасимов.

В то же время начальник российского Генштаба обратил внимание на обострение обстановки на востоке Украины и заявил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».

Предупредительный брифинг Президент России Владимир Путин Фото: ТАСС/Михаил Метцель

— Владимир Путин неоднократно говорил, что мы не допустим силового решения проблемы Донбасса, и отмечал, что такие попытки могут привести к крушению украинской государственности, — напомнил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Начальник Генштаба Валерий Герасимов тоже прямо сказал: будем пресекать. Как? Давайте не будем ограничивать своими измышлениями формы и способы применения вооруженных сил в случае возможной агрессии. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Начальник Генштаба за дипломатию не отвечает. Он действует в рамках своей зоны ответственности. Президент как-то отмечал, пусть и немного по другому поводу, что отвечать на агрессию можно не только ударами по носителям, но и по центрам принятия решения. Наверное, людям, сидящим в этих центрах, стоит подумать о своей судьбе.

РФ имеет опыт прекращения вооруженных конфликтов различными способами . После нападения 8 августа 2008 года грузинских властей на непризнанную республику Южная Осетия российские вооруженные силы были задействованы в операции по принуждению Грузии к миру.

На помощь миротворцам предельно оперативно были переброшены дополнительные войска из состава Южного военного округа. Они за пять дней остановили наступление грузинской армии, а затем и сформировали временную буферную зону вдоль границ Южной Осетии, обезопасившую республику от обстрелов.

После остановки войны Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. На их территории для дальнейшей защиты разместили две сильные военные базы.

Осенью прошлого года РФ стала ключевым дипломатическим посредником в переговорах по прекращению войны между Азербайджаном и Арменией за территорию непризнанного Нагорного Карабаха . С российской помощью удалось договориться о прекращении огня и нормализации гуманитарной обстановки. В район с согласия всех сторон конфликта ввели миротворческий контингент РФ.

Передовое на передовой

Украина уже активно задействует в зоне конфликта на востоке страны передовое оружие, полученное в качестве помощи от Соединенных Штатов и других стран НАТО.

В ноябре этого года начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что современная украинская армия впервые использовала переносной ракетный комплекс Javelin на линии разграничения с непризнанными республиками. Впоследствии эта информация была опровергнута командующим украинскими вооруженными силами Валерием Залужным.

Предупредительный брифинг Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin Фото: ТАSS/EPA/STEPAN FRANKO

8 ноября появились первые кадры, подтверждающие наличие американских ракетных комплексов непосредственно на передовой. Их показали в репортаже американского телеканала ABC, снятом неподалеку от Донецка в городе Авдеевка. Накануне Пентагон выразил надежду, что Киев будет применять это оружие только в оборонительных целях.

«Известия» уже писали, что в ноябре в непризнанных республиках зафиксировали две попытки применения боеприпасов, похожих на американские Javelin. Оба раза они не достигли своих целей.