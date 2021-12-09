Предупредительный брифинг: в Генштабе пояснили «красные линии» России
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов 9 декабря заявил, что любые провокации Киева по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресечены. В то же время он опроверг намерение России вторгнуться на территорию Украины. Эксперты отмечают, что сдержать агрессию можно не только военными методами. Замминистра обороны также предложил компромисс по вопросу о размещении в Европе ракет средней дальности. На брифинге для иностранных дипломатов он подробнее рассказал о «красных линиях», прочерченных Россией.
Ракетный вопрос
Анализ характеристик разрабатываемого американского гиперзвукового оружия показал, что размещение его на территории Украины многократно повышает боевые возможности против России, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Ракеты смогут эффективнее всего поражать цели в центральном регионе нашей страны.
Валерий Герасимов 9 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе заявил, что российское предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности остается в силе. По его словам, потенциальное их развертывание Соединенными Штатами в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе создаст серьезную угрозу региональной и глобальной безопасности.
Сейчас в США ведутся разработки сухопутного варианта крылатых ракет морского базирования Tomahawk. Создаются также наземные мобильные пусковые установки для гиперзвуковых ракет с дальностью около 1000 км. Ранее такие системы вооружений были запрещены российско-американским Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). В 2019 году Соединенные Штаты вышли из него в одностороннем порядке.
В ответ Россия заявила о готовности в сжатые сроки создать собственные наземные ракеты средней дальности, но предложила США согласовать взаимный мораторий на размещение их в Европе и в европейской части России.
Администрация нового президента США Джо Байдена пока не определилась с позицией в отношении возвращения к ДРСМД или заключения какого-либо договора, идущего ему на смену. Одним из итогов видеосаммита президентов 7 декабря стала договоренность продолжить обсуждение подобных вопросов, касающихся стратегической стабильности.
В октябре Владимир Путин заявил об обеспокоенности возможностью размещения новых американских ракет не только на территории членов НАТО Польши и Румынии, но и Украины. Оттуда они способны за считаные минуты долететь до Москвы и других важных центров нашей страны.
Пресечь, но не вторгаться
В своем выступлении Валерий Герасимов также заявил, что распространяемая в иностранных СМИ информация о якобы готовящемся вторжении России на Украину ложь. По его словам, странами НАТО уделяется чрезмерное внимание перемещению войск по территории Российской Федерации. Передислокация подразделений в ходе боевой подготовки — это рутинная практика для вооруженных сил любого государства. Такая военная деятельность осуществляется на национальной территории и не требует уведомления, отметил Герасимов.
В то же время начальник российского Генштаба обратил внимание на обострение обстановки на востоке Украины и заявил, что «любые провокации украинских властей по силовому урегулированию проблем Донбасса будут пресекаться».
Президент России Владимир Путин
— Владимир Путин неоднократно говорил, что мы не допустим силового решения проблемы Донбасса, и отмечал, что такие попытки могут привести к крушению украинской государственности, — напомнил «Известиям» военный эксперт Виктор Мураховский. — Начальник Генштаба Валерий Герасимов тоже прямо сказал: будем пресекать. Как? Давайте не будем ограничивать своими измышлениями формы и способы применения вооруженных сил в случае возможной агрессии. Всё будет зависеть от конкретной обстановки. Начальник Генштаба за дипломатию не отвечает. Он действует в рамках своей зоны ответственности. Президент как-то отмечал, пусть и немного по другому поводу, что отвечать на агрессию можно не только ударами по носителям, но и по центрам принятия решения. Наверное, людям, сидящим в этих центрах, стоит подумать о своей судьбе.
РФ имеет опыт прекращения вооруженных конфликтов различными способами. После нападения 8 августа 2008 года грузинских властей на непризнанную республику Южная Осетия российские вооруженные силы были задействованы в операции по принуждению Грузии к миру.
На помощь миротворцам предельно оперативно были переброшены дополнительные войска из состава Южного военного округа. Они за пять дней остановили наступление грузинской армии, а затем и сформировали временную буферную зону вдоль границ Южной Осетии, обезопасившую республику от обстрелов.
После остановки войны Россия признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. На их территории для дальнейшей защиты разместили две сильные военные базы.
Осенью прошлого года РФ стала ключевым дипломатическим посредником в переговорах по прекращению войны между Азербайджаном и Арменией за территорию непризнанного Нагорного Карабаха. С российской помощью удалось договориться о прекращении огня и нормализации гуманитарной обстановки. В район с согласия всех сторон конфликта ввели миротворческий контингент РФ.
Передовое на передовой
Украина уже активно задействует в зоне конфликта на востоке страны передовое оружие, полученное в качестве помощи от Соединенных Штатов и других стран НАТО.
В ноябре этого года начальник главного управления разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что современная украинская армия впервые использовала переносной ракетный комплекс Javelin на линии разграничения с непризнанными республиками. Впоследствии эта информация была опровергнута командующим украинскими вооруженными силами Валерием Залужным.
Американские противотанковые ракетные комплексы Javelin
8 ноября появились первые кадры, подтверждающие наличие американских ракетных комплексов непосредственно на передовой. Их показали в репортаже американского телеканала ABC, снятом неподалеку от Донецка в городе Авдеевка. Накануне Пентагон выразил надежду, что Киев будет применять это оружие только в оборонительных целях.
«Известия» уже писали, что в ноябре в непризнанных республиках зафиксировали две попытки применения боеприпасов, похожих на американские Javelin. Оба раза они не достигли своих целей.
До этого украинские военные продемонстрировали использование против армий непризнанных республик другого современного вооружения — беспилотников Bayraktar турецкого производства. С их помощью они нанесли удар по артиллерийской установке на одном из участков линии фронта.