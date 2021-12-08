Принцип закрытых дверей: что может остановить сближение Киева с НАТО

Потенциальное вступление Украины в НАТО — чувствительная тема для безопасности РФ. Об этом Владимир Путин заявил 8 декабря во время совместной пресс-конференции с греческим премьер-министром Кириакосом Мицотакисом . По мнению российского лидера, это один из ключевых аспектов обеспечения безопасности страны на среднесрочную и даже стратегическую перспективу. Опрошенные «Известиями» эксперты, однако, считают, что военно-политический блок всё же не откажется от политики открытых дверей, которая прописана в уставе организации. Скорее Москва может надеяться, что некоторые европейские страны блока, включая Грецию, будут блокировать принятие новых членов, чтобы не провоцировать РФ .

Американский фон

Несмотря на членство Греции в НАТО и ЕС, с которыми у России в последние годы складывается весьма непростой диалог (с Североатлантическим альянсом сейчас, по сути, вообще нет никаких контактов), Москву и Афины традиционно связывают довольно дружеские отношения . Прочные исторические связи греков и русских (Россия первой признала независимость страны в 1828 году), а также сильная позиция православной церкви в обоих государствах создают хорошую почву для переговоров.

Принцип закрытых дверей_1 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи в резиденции Бочаров Ручей Фото: ТАСС/Евгений Одиноков

Кроме того, греческому премьер-министру, который на родине может даже в декабре наслаждаться солнечными лучами, не пришлось лететь на переговоры с Владимиром Путиным в заснеженную Москву. Поэтому не исключено, что в том числе и сочинский климат сыграл положительную роль в создании теплой атмосферы во время беседы.

При этом в резиденции Бочаров Ручей политики обсудили целый ряд серьезных вопросов, в том числе и те, которые затрагивают не только двусторонние отношения России и Греции. В частности, речь шла о конфликте на юго-востоке Украины. Кроме того, Владимир Путин в общих чертах проинформировал греческого премьер-министра о прошедшем 7 декабря виртуальном саммите с американским коллегой Джо Байденом .

Принцип закрытых дверей_2 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи в резиденции Бочаров Ручей Фото: ТАСС/Евгений Одиноков

«Беседа была очень открытой, предметной и, я бы сказал, конструктивной . Во всяком случае я надеюсь, что так оценивает результаты нашей встречи и американская сторона, — заявил Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-греческих переговоров. — У нас есть возможность продолжить этот диалог, мне кажется, что это самое главное» .

По словам главы РФ, Москва в течение недели представит Вашингтону свои предложения в сфере безопасности. В настоящий момент Россия стремится добиться юридических гарантий о нерасширении НАТО на восток . Владимир Путин наверняка акцентировал внимание на этом вопросе во время общения с Кириакосом Мицотакисом, который, в свою очередь, назвал российско-американские переговоры позитивным фактом.

Синдром НАТО

Расширение Североатлантического альянса и особенно потенциальное вступление в этот военно-политический блок Украины остаются чувствительной темой для безопасности РФ , отвечая на вопросы журналистов в Сочи, заявил Владимир Путин. По его мнению, это один из ключевых аспектов «обеспечения безопасности России на среднесрочную и даже стратегическую перспективу».

«Конечно, каждая страна имеет право выбирать наиболее приемлемый для себя способ обеспечения своей безопасности, но это должно быть сделано таким образом, чтобы не нарушать интересы других стран и не подрывать безопасность других стран . В данном случае России», — пояснил позицию Москвы президент.

Принцип закрытых дверей_3 Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время встречи с президентом России Владимиром Путиным Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Эксперты относятся скептически к возможности получения юридических гарантий со стороны НАТО, учитывая тот факт, что с момента распада СССР организация осуществила пять волн расширения, приняв в свои ряды даже постсоветские республики (Латвия, Литва, Эстония).

По словам американиста, профессора факультета права ВШЭ Александра Домрина, США по-прежнему воспринимают обещания, данные Михаилу Горбачеву по поводу экспансии НАТО, как некий миф , который использует российская сторона.

— Хотя есть множество рассекреченных документов, подтверждающих: западные политики говорили, что НАТО ни на дюйм не приблизится к границам СССР , — подчеркнул в разговоре с «Известиями» эксперт. — Другое дело, это не было закреплено на бумаге. Но если НАТО в течение 30 лет не закрепило это на бумаге, то почему они должны это сделать сейчас . Маловероятно, что альянс признает, что в течение столь длительного срока их политика была ошибочной и после саммита РФ–США надо остановить процесс расширения.

Принцип закрытых дверей_4 Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в резиденции Бочаров Ручей Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Для того чтобы дать юридические гарантии, военно-политическому блоку придется внести изменения в свой устав и отменить так называемый принцип открытых дверей, пояснил ранее «Известиям» научный сотрудник Института Европы РАН Павел Шариков. С этим согласен и президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский, по мнению которого, Москва может скорее рассчитывать на ряд европейских стран, которые будут блокировать принятие Украины, а также Грузии, чтобы не провоцировать лишний раз РФ. К числу таких государств можно отнести не только Францию и Германию, но и Грецию .

К слову, в этот же день итоги российско-американского саммита подвел и шеф Белого дома Джо Байден. По его словам, 7 декабря состоялся прямой и открытый диалог . При этом он подчеркнул, что США не рассматривают возможность использования военных из-за разногласий с Россией по ситуации вокруг Украины , напомнив, что принцип коллективной безопасности не распространяется на Киев, который остается за пределами НАТО. В то же время если Москва всё же решит напасть на Украину, то ее ожидают экономические последствия, которых раньше не было, предупредил Джо Байден.

Планы на будущее

Разумеется, российско-греческие переговоры не обошлись и без обсуждения двусторонней повестки. По итогам встречи было подписано несколько документов, включая программу на период 2022–2024 годов в области туризма. Также был согласован совместный план действий между Москвой и Афинами на аналогичный период времени . В нем стороны подтвердили намерение развивать сотрудничество в области транспорта, энергетики, информационных технологий, а также по другим направлениям.

Россия уже на протяжении 30 лет остается надежным поставщиком природного газа в Грецию, подтвердил Кириакос Мицотакис. РФ обеспечивает более 40% потребностей страны в голубом топливе. Поставки осуществляются в том числе по новому трубопроводу «Турецкий поток», отметил Владимир Путин. В нынешнем году РФ увеличила экспорт этого ресурса в Грецию более чем на 12% — до 3 млрд куб. м, добавил он.

Принцип закрытых дверей_5 Президент России Владимир Путин во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом по итогам встречи в резиденции Бочаров Ручей Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Стороны также договорились продвигать изучение русского и греческого языков в образовательных учреждениях своих государств . Кроме того, Афины заинтересованы в использовании российской пожарной авиации, которая в этом году помогала республике бороться с огнем.

Разумеется, на повестке оказался и кипрский вопрос , который много десятилетий препятствует выстраиванию конструктивных отношений между Грецией и Турцией. По словам Владимира Путина, Россия по-прежнему выступает за создание на Кипре двухзональной двухобщинной федерации с единым международным правосубъектным статусом, суверенитетом и гражданством .

«В отношении опять же кипрского вопроса я выразил признательность в связи с последовательной и конструктивной позицией России, — сказал греческий премьер . — Я повторил нашу приверженность цели [выработки] жизнеспособного решения в рамках резолюции Совета Безопасности, такое решение не может состояться без отмены анахроничной системы гарантий, без вывода турецких оккупационных войск».

Между тем РФ решила передать Греции архивы еврейских общин страны, которые были вывезены нацистами в Германию во время Второй мировой войны и с 1945 года находятся в Москве. В ближайшее время должны быть завершены необходимые формальности, заверил Владимир Путин.