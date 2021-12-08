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Песков рассказал о попытках НАТО подмять под себя Украину

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Россия наблюдает, как НАТО начинает подминать Украину под себя, для Москвы такие действия являются «красной линией». Об этом 8 декабря заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Известий».

«Россия никому не угрожает. Россия принимает меры против ползучей угрозы, которая распространяется в сторону ее границ. Мы видим, как НАТО постепенно начинает подминать Украину под себя. Для России это «красная линия». Но в любом случае Россия, все, что она делает — все делается в рамках территории Российской Федерации», — сказал он.

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По словам Пескова, не российские солдаты приезжают, к примеру, в Латинскую Америку, а американские.

Ранее в среду помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена, прошедших 7 декабря в онлайн-формате, заявил, что Байден пообещал обсудить с НАТО тему непродвижения альянса на восток. Комментируя обеспокоенность Запада из-за российских войск на границе с Украиной, Ушаков подчеркнул, что военные РФ находятся на своей территории и никому не угрожают.

Ранее, 6 декабря, Песков заявил, что НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию, а возможное присутствие НАТО на Украине заставит Москву принимать меры по защите своих интересов.

В тот же день американский политолог Ариэль Коэн отметил, что Запад не обещал России не расширять НАТО на восток. По его словам, таких бумаг «никогда не было».

2 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» для России. Она подчеркнула, что после окончания холодной войны Москву заверяли, что военные силы альянса не продвинутся на восток, однако обещания были забыты и не выполнены.

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