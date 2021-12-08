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Байден пообещал Путину обсудить с НАТО тему непродвижения альянса на восток

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Лидер США Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал российскому лидеру Владимиру Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Об этом рассказал помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров двух лидеров, прошедших 7 декабря в онлайн-формате.

«Он [Байден] сказал, что все эти озабоченности, которые выразила российская сторона, обсудит в кругу своих союзников», — сказал представитель Кремля.

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Комментируя обеспокоенность Запада из-за российских войск на границе с Украиной, Ушаков подчеркнул, что военные РФ находятся на своей территории и никому не угрожают.

Помимо этого, Ушаков в своей интерпретации передал журналистам те слова, которые Путин сказал Байдену, объясняя разницу между обеспокоенностью США относительно войск РФ и тревогой России из-за приближения НАТО к ее границам.

«Путин сказал: вас, американцев, беспокоят наши батальоны на российской территории, за тысячи километров от США. А нас реально беспокоит наша безопасность, безопасность России в глобальном смысле, в глобальном масштабе», — передал представитель администрации слова российского лидера, подводившего итог обсуждению вопроса о передвижениях НАТО.

Представитель Кремля отметил, что обеспокоенность Москвой расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

Беседа лидеров длилась два часа. В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми.

В этот же день американский политолог Ариэль Коэн отметил, что Запад не обещал России не расширять НАТО на восток. По его словам, таких бумаг «никогда не было».

6 декабря замгенсека ОДКБ Валерий Семериков заявил, что провокационная направленность учений Североатлантического альянса на восточноевропейском направлении не вызывает сомнений, однако эти действия не замечают международные организации.

При этом 30 ноября глава МИД Норвегии Анникен Витфельдт заявила, что новое правительство страны выступает против передвижений союзников по НАТО около границ России и планирует их ограничить. При этом, по ее словам, присутствие военных США в районе норвежско-российской границы не больше, чем в другие периоды «послевоенной эпохи».

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