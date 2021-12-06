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В Кремле указали на необходимость мер защиты из-за действий НАТО на Украине

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Организация Североатлантического договора (НАТО) демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию и не признает красных линий, России это не нравится, возможное присутствие НАТО на Украине заставит Москву принимать меры по защите своих интересов. Об этом 6 декабря заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT.

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По его словам, заявление относительно возможного присутствия иностранных военных на Украине Кремль уже слышал.

«В том числе, по-моему, от британских военных тоже было заявление о том, что они готовы направить туда свои подразделения, причем, не только тренировочные, но и боевые», — объяснил он.

Москва в подобной ситуации должна страховаться от происходящего, подчеркнул представитель Кремля.

По мнению Пескова, позиция НАТО в настоящее время очень агрессивна, видна риторика генсека альянса Йенса Столтенберга и различных представителей США.

Как напомнил Песков, Запад не признает «красных линий», а НАТО намерена делать все, что хочет и на любой территории. Это все делается для сдерживания России, отметил он.

7 декабря состоятся онлайн-переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Перед ними американский лидер переговорит с европейскими союзниками.

Темами переговоров станут Украина и возросшая активность НАТО. Также стороны обсудят Афганистан, рассмотрят темы международной повестки. Разговор коснется вопроса двусторонних отношений, а также реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи в Женеве.

На прошлой неделе Байден заявил, что не приемлет ничьи «красные линии» в вопросе Украины. Он добавил, что намерен провести с Путиным «долгий разговор».

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