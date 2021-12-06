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В США заявили об отсутствии гарантий нерасширения НАТО к границам РФ

Американский политолог Коэн заявил, что Запад не давал гарантий РФ о нерасширении НАТО
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Запад не обещал России не расширять НАТО на восток. Об этом заявил американский политолог Ариэль Коэн в интервью телеканалу «Украина 24» в понедельник, 6 декабря.

«Формальных гарантий не будет, потому что формально гарантия может быть только как международное соглашение, международный договор, ратифицированный сенатом. В сенате его не ратифицируют», — подчеркнул эксперт.

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Коэн обратил внимание на то, что соответствующие пункты следовало подтвердить, зафиксировав как документ. Однако таких бумаг, по словам политолога, «никогда не было».

Ранее в этот день руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что достижение письменных договоренностей со странами НАТО о взаимных гарантиях нерасширения и безопасности возможно. Он добавил, что Россия «ждет подвижек» с американской стороны.

2 декабря член комитета бундестага по международным делам от «Альтернативы для Германии» Петр Быстрон в беседе с «Известиями» отметил, что для гарантии безопасности и мира в Европе необходимы доверительные отношения с Россией, поэтому НАТО не нужно менять парадигму с обороны на расширение.

За день до этого президент РФ Владимир Путин предложил начать предметные переговоры с НАТО по вопросу нерасширения альянса на восток. Он также отметил, что Москве нужны юридические гарантии, поскольку западные коллеги «не выполняли взятые на себя соответствующие устные обязательства».

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