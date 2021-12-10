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Рябков высказался о последствиях расширения НАТО на восток

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Дальнейшего расширения НАТО быть не должно, если оппоненты пойдут наперекор, последствия для них будут тяжелыми. Об этом 10 декабря заявил «Известиям» замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«Безудержное расширение НАТО на протяжении последних десятилетий показало нам, что западные авансы, западные обещания, западные обязательства, не облеченные в правовую форму, мало чего стоят. Советским, а потом российским руководителям неоднократно говорилось, причем на самых ответственных уровнях, и со стороны США, и со стороны европейских государств, что дальнейшего расширения НАТО на восток не произойдет», — рассказал он.

Рябков отметил, что на данный момент наблюдается противоположное развитие. В НАТО утверждают, что каждая страна имеет право самостоятельно определять формы обеспечения собственной безопасности, включая принадлежность к военно-политическим союзам.

Он пояснил, что такие обязательства действительно записаны, причем не только в документах альянса. Однако Рябков подчеркнул, что свобода во вступлении в союзы не может быть абсолютной.

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«Это как в человеческом обществе — свобода индивидуума заканчивается там, где эта свобода посягает на свободу другого. Должны быть понятные рамки и взаимные обязательства, взаимная ответственность. <...> Недопустимо укреплять собственную безопасность за счет безопасности другого», — пояснил он.

По словам Рябкова, расширение НАТО давно вступило в очень резкое и глубокое противоречие именно с этим обязательством. Он отметил, что Россия будет неуклонно обращать внимание оппонентов, и входящих в НАТО, и не входящих в альянс, но стремящихся туда вступить, на «невозможность совместить то и другое».

«Поэтому дальнейшего расширения НАТО быть не должно. И попытки представить дело так, что у России здесь нет права вето, нет слова, — это всё попытки с негодными средствами. Мы будем стоять на своем, если оппоненты пойдут наперекор, они увидят, что их безопасность не укрепится. Они пойдут против интересов собственной безопасности, и последствия для них будут тяжелыми», — заключил он.

8 декабря официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что НАТО начинает подминать Украину под себя, и подчеркнул, что для Москвы такие действия являются «красной линией». Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия никому не угрожает, а лишь принимает меры против угрозы, которая распространяется в сторону ее границ.

Также стало известно, что американский лидер Джо Байден в ответ на обеспокоенность РФ продвижением НАТО на восток пообещал Путину обсудить эту тему с коллегами по альянсу. Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, обеспокоенность Москвы расширением НАТО на восток и вопросами, касающимися предоставления необходимых гарантий безопасности, будет обсуждаться в группе по стратегической стабильности.

Ранее, 18 ноября, президент РФ Владимир Путин обвинил НАТО в разрушении механизма диалога. По его словам, альянс проявляет по отношению к РФ подчеркнуто конфронтационный настрой, «настырно» приближает свою военную инфраструктуру к российским границам.

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