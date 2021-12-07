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В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми

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Переговоры российского президента Владимира Путина и лидера США Джо Байдена носили откровенный и деловой характер. Об этом по итогам саммита Россия-США во вторник, 7 декабря, сообщили в Кремле.

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Уточняется, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

«Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьезную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса», — говорится в заявлении Кремля.

Также подчеркивается, что Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В ответ на это президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

Помимо этого, в ходе саммита Россия-США была выражена готовность к «продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью».

«Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Владимир Путин подчеркнул, что все это — следствие линии американских властей, которые еще пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы [российские власти. — Ред.] вынуждены зеркально реагировать», — отметили в Кремле.

Ранее во вторник стало известно, что переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа.

Отмечалось, что в ходе разговора главы государств могли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, а также могли затронуть Афганистан и вопрос двусторонних отношений.

Агентство Bloomberg сообщало, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

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