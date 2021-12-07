На встрече Байдена с Путиным присутствовали Блинкен и Салливан

Президент США Джо Байден провел онлайн-встречу с российским лидером Владимиром Путиным в присутствии госсекретаря Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана и старшего советника по России и Центральной Азии Эрика Грина. Это следует из фотографии, опубликованной 7 декабря в Twitter Белого дома.

В кабинете, где находился Байден, у всех, за исключением американского лидера, были медицинские маски. Также за столом, где находились участники переговоров, находилась одна женщина.

На кадре представлена трансляция из России, в которую попал только Путин. Трансляция выводилась на три экрана, расположенных на стенах кабинета. Общение президентов прошло по защищенной линии видеосвязи и длилось два часа.

В ходе переговоров Байден сообщил Путину об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. Президенты обсудили также стратегическую стабильность и совместную работу по Ирану.

Агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.