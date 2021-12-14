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Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину в рамках учений

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Верховная рада во вторник, 14 декабря, разрешила допуск иностранных военных на территорию Украины для участия в учениях в 2022 году.

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«Закон обеспечивает выполнение задач в сфере безопасности и обороны в общем контексте реализации приоритетного внешнеполитического курса государства, повышает эффективность реализации национальных программ по развитию собственных вооруженных сил, а также дает возможность увеличить финансовые поступления в национальную экономику за счет предоставления соответствующих товаров (работ, услуг) для подразделений других стран», — говорится в сообщении в официальном Telegram-канале парламента.

Президент Украины Владимир Зеленский внес в раду проект этого закона в конце ноября. Допуск иностранных войск касается учений «Объединенные усилия – 2022», украинско-американских маневров Rapid Trident – 2022, украинско-британских Cossack Mace – 2022, многонациональных учений «Светлая лавина – 2022», украинско-польских учений Silver Saber – 2022.

Отмечается, что в 2022 году расходы, связанные с подготовкой многонациональных учений, составят 106,5 млн гривен (почти $4 млн).

В сентябре на Украине прошли военные учения при участии стран НАТО. В стратегических командно-штабных учениях «Объединенные усилия – 2021» приняли участие 15 государств.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что совместные учения Украины с НАТО призваны отвлечь внимание от неудач внутренней политики Киева. Дипломат заверила, что украинские власти пытаются погрузить население в параллельную реальность.

Ранее, 30 ноября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы страны летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

В августе стало известно, что Украина продолжит укреплять потенциал Вооруженных сил за счет США. При этом эксперты выразили уверенность, что альянс намерен использовать Украину как полигон для отработки ударов по России, проводя крупные военные учения.

Так, политический консультант, телеведущий и эрудит Анатолий Вассерман отметил, что де-факто Украина уже стала частью НАТО, допуская проведение военных учений альянса над своей территорией и передавая свои вооруженные части под его командование.

Отношения России и Украины осложнились после того, как в 2014 году на Украине произошел госпереворот. Киев начал военную операцию против Донбасса, жители которого не согласились с итогами смены власти, а власти Крыма приняли решение о проведении референдума о воссоединении с Россией. В результате референдума 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение полуострова в состав РФ.

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