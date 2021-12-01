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В Кремле отреагировали на военные учения НАТО у российских границ

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Военные учения НАТО вызывают глубокую озабоченность, поскольку проходят в непосредственной близости у российских границ. Об этом 1 декабря заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это всё сопровождается учениями НАТО и учениями в соответствующих композициях, которые выглядят как поощрение агрессивных настроений Киева», — сказал спикер Кремля.

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Ранее, 30 ноября, президент Владимир Путин заявил, что Россия озабочена военными учениями, в том числе незапланированными, у своих границ. Он напомнил, что в 20 км от границы РФ летали бомбардировщики, на борту которых находилось высокоточное оружие.

21 ноября Песков заявил, что НАТО следует прекратить провокационную деятельность у российских границ, чтобы найти выход из нынешней напряженной ситуации в отношениях РФ и Запада. Он добавил, что под прикрытием учений альянса в Черном море Украина, скорее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение своей внутренней проблемы.

13 ноября Путин сказал, что незапланированные учения США в акватории Черного моря — это серьезный вызов для России. Он рассказал, что у Минобороны РФ было предложение тоже провести свои незапланированные учения, однако Путин счел это нецелесообразным.

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