На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО
Украина в исторической перспективе может стать «анти-Россией», предупредил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции 23 декабря. Уже сейчас возможность размещения на ее территории американского оружия вызывает тревогу у Минобороны. Президент напомнил о пяти состоявшихся волнах расширения НАТО и нарушенных блоком собственных обещаниях. Украинский вопрос будет одной из главных тем в предстоящем диалоге по стратегической стабильности между РФ, США и Североатлантическим альянсом. Наибольшую опасность несут современные комплексы с гиперзвуковыми ракетами, которые можно быстро развернуть без создания громоздкой инфраструктуры, отмечают эксперты.
«Анти-Россия»
На большой пресс-конференции Владимира Путина вопрос об опасности войны с Украиной стал одним из наиболее частых. Президент откровенно рассказал о варианте, в котором появятся угрозы для России из этой страны.
— Это создание на этой территории такой «анти-России» <...> с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом, под прикрытием этих новых систем вооружения, толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «Ну ладно, с Крымом всё, забыли». Нет! Толкают и туда тоже, — пояснил президент.
Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо.
— Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже, — подчеркнул глава государства. — Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?
Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале «Манеж»
Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники, проведенный анализ американских гиперзвуковых вооружений показал, что ставка в Пентагоне сделана на развитие систем наземного и воздушного базирования с нестратегической дальностью. Это позволит оперативно создать группировку таких сил и средств в странах Восточной Европы, в частности на Украине, без необходимости построения сложной и дорогостоящей инфраструктуры.
На расширенной коллегии Минобороны 21 декабря президент России конкретизировал опасения военного руководства. Он заявил, что с украинской территории перспективные американские гиперзвуковые ракеты могут достичь Москвы за пять минут, а обычные — за семь–десять минут.
— С момента ликвидации Варшавского договора и распада Советского Союза стратегическая ситуация изменилась в угрожающем направлении для России, — объяснил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — На сегодняшний день войска НАТО уже вошли в границы бывшего СССР. Все европейские страны Варшавского договора стали членами Североатлантического альянса. Сейчас нам фактически отступать некуда. Подлетное время ракет уменьшалось с катастрофической быстротой. Группировка НАТО несоизмеримо многочисленнее российской. Они говорят, что мы кому-то угрожаем, но это выглядит глупо и смешно, если у них превосходство по всем видам вооружений.
По мнению дипломата, нивелировать угрозы могли бы четкие, юридически закрепленные договоренности.
— Необходимо соглашение о том, какие линии войска не могут пересекать, где не размещается ядерное оружие, о том, что не совершаются полеты стратегических бомбардировщиков вблизи границ. Иными словами, не ведутся угрожающие действия в воздухе, на земле и на море, — заключил Сергей Орджоникидзе.
15 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. В нем предусмотрен отказ от присоединения к блоку Украины и других государств, а также отказ от ведения на ее территории любой военной деятельности.
Пять волн НАТО
После распада СССР прошло уже пять волн расширения блока НАТО. В 1994 году Североатлантический альянс принял программу «Партнерство ради мира» и заявил о решении расширить свой состав новыми государствами на востоке Европы.
В марте 1999 года произошло первое после распада СССР продвижение альянса. К нему присоединились Венгрия, Польша и Чехия; в марте 2004 года в состав блока вошли Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, а в 2009-м — Хорватия и Албания. В 2017 году членом НАТО стала Черногория, а последней на сегодняшний день участницей блока признана в 2020 году Северная Македония.
Церемония вступления Польши в НАТО, март 1999 года
Некоторые из новых участников блока начали предоставлять свою территорию войскам альянса еще до завершения процедуры вступления. Так, в 1999 году Румыния разрешила авиации НАТО использовать свое воздушное пространство, в 2001-м она предоставила войскам блока доступ к своим аэропортам, наземным и морским объектам, а в 2002 году направила военный контингент в Афганистан.
О том, что Украина и Грузия станут членами блока, объявили на саммите НАТО в 2008 году. Хотя процедура принятия с тех пор так и не была инициирована, это обещание неоднократно повторялось. В очередной раз подтвердили его на саммите блока в Брюсселе в этом году.
— США и Евросоюз очень выгодно используют ситуацию, связанную с распадом Советского Союза в 1991 году, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Когда в их интересах считать Россию правопреемницей СССР, они апеллируют к договорам, которые были заключены в период существования этого государства. Как только им что-то невыгодно, как соглашения со странами Варшавского договора, они говорят, что те были заключены с государством, которого уже не существует, поэтому все отменяются.
В силу того, что с распадом СССР оказалась сломана и система мирового порядка, все пять волн расширения оказались тяжелыми для России, добавила эксперт.
Церемония вступления Черногории в НАТО, июнь 2017 года
— Мы сейчас в непростой ситуации, — отметила Инна Ветренко. — И очень правильно, что президент без намеков четко сказал: мы просим не распространять НАТО на восток. Это честный диалог с открытым забралом. Но мы не знаем, что они нам ответят. Мяч на их стороне, и мы ждем, каким будет ответ. После того, как это произойдет, многое прояснится.
Украинский плацдарм
Современные ракеты, включая носители ядерного оружия, сравнительно компактны и мобильны. Гиперзвуковые не станут исключением. По этой причине их можно будет быстро развернуть практически в любой точке мира, рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.
— Для них не требуется какая-то необычная инфраструктура, — напомнил он. — Гиперзвуковые авиаракеты смогут применять обычные ракетоносцы В-52. Наземные средства сейчас стараются размещать на колесных транспортерах, которые можно доставить в нужную точку даже самолетами. Получается, что для их приема той же Украине нужен только аэродром, обеспечивающий посадку транспортного самолета или стратегического бомбардировщика. Обслуживание новых ракетных систем, как правило, не выдвигает особых требований, а подготовка к пускам проходит быстро.
Несмотря на имеющиеся сейчас проблемы с разработкой и испытаниями перспективных боеприпасов, сомнений в том, что они у США появятся, нет. Сейчас для быстрой разработки гиперзвуковых систем нужны три вещи — деньги, политическое решение и время. Проблем с первыми двумя условиями у американцев нет, отметил Дмитрий Корнев.
Американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52H
На Украине сохранилась обширная сеть аэродромов, способных принимать любые, даже самые тяжелые бомбардировщики. Здесь располагались несколько баз стратегической авиации СССР. Территория страны удобна для сосредоточения ВВС стран блока, в том числе скрытного или массированного.
Украинская армия со своей численностью в 250 тыс. человек после гипотетического принятия в Североатлантический альянс будет крупнейшей по размеру из всех европейских стран-членов. Самый многочисленный в ней вид войск — сухопутные, оснащенные тяжелой бронетехникой. Слабость этого компонента у нынешних натовских государств в Европе заставляет США держать на материке свыше 50 тыс. своих военных и регулярно отрабатывать переброску на него дополнительных контингентов.