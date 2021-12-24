На гребне войны: накроет ли Украину очередной волной расширения НАТО

Украина в исторической перспективе может стать «анти-Россией», предупредил Владимир Путин в ходе итоговой пресс-конференции 23 декабря. Уже сейчас возможность размещения на ее территории американского оружия вызывает тревогу у Минобороны. Президент напомнил о пяти состоявшихся волнах расширения НАТО и нарушенных блоком собственных обещаниях. Украинский вопрос будет одной из главных тем в предстоящем диалоге по стратегической стабильности между РФ, США и Североатлантическим альянсом. Наибольшую опасность несут современные комплексы с гиперзвуковыми ракетами, которые можно быстро развернуть без создания громоздкой инфраструктуры, отмечают эксперты.

«Анти-Россия»

На большой пресс-конференции Владимира Путина вопрос об опасности войны с Украиной стал одним из наиболее частых. Президент откровенно рассказал о варианте, в котором появятся угрозы для России из этой страны.

— Это создание на этой территории такой «анти-России» <...> с постоянной накачкой современным оружием, с промыванием мозгов населению. Представляете, как в исторической перспективе Россия должна жить дальше? Всё время с оглядкой, что там происходит, какие новые системы вооружения поставлены. А потом, под прикрытием этих новых систем вооружения, толкнуть радикалов и на решение вопроса в Донбассе вооруженным путем, и, кстати говоря, по Крыму. «Крымскую платформу» зачем поддержали? Если так в кулуарах говорят: «Ну ладно, с Крымом всё, забыли». Нет! Толкают и туда тоже, — пояснил президент.

Владимир Путин подчеркнул, что дальнейшее продвижение НАТО на восток неприемлемо.

— Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет. Это Соединенные Штаты своими ракетами пришли к нашему дому, на пороге нашего дома находятся уже, — подчеркнул глава государства. — Разве это какое-то избыточное требование — не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?

На гребне войны Президент РФ Владимир Путин на большой ежегодной пресс-конференции в Центральном выставочном зале «Манеж» Фото: Sputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS

Как рассказали «Известиям» военно-дипломатические источники, проведенный анализ американских гиперзвуковых вооружений показал, что ставка в Пентагоне сделана на развитие систем наземного и воздушного базирования с нестратегической дальностью . Это позволит оперативно создать группировку таких сил и средств в странах Восточной Европы, в частности на Украине, без необходимости построения сложной и дорогостоящей инфраструктуры.

На расширенной коллегии Минобороны 21 декабря президент России конкретизировал опасения военного руководства. Он заявил, что с украинской территории перспективные американские гиперзвуковые ракеты могут достичь Москвы за пять минут, а обычные — за семь–десять минут.

— С момента ликвидации Варшавского договора и распада Советского Союза стратегическая ситуация изменилась в угрожающем направлении для России, — объяснил «Известиям» экс-замглавы МИД РФ Сергей Орджоникидзе. — На сегодняшний день войска НАТО уже вошли в границы бывшего СССР. Все европейские страны Варшавского договора стали членами Североатлантического альянса. Сейчас нам фактически отступать некуда . Подлетное время ракет уменьшалось с катастрофической быстротой. Группировка НАТО несоизмеримо многочисленнее российской. Они говорят, что мы кому-то угрожаем, но это выглядит глупо и смешно, если у них превосходство по всем видам вооружений.

На гребне войны Фото: REUTERS/Pascal Rossignol

По мнению дипломата, нивелировать угрозы могли бы четкие, юридически закрепленные договоренности.

— Необходимо соглашение о том, какие линии войска не могут пересекать, где не размещается ядерное оружие, о том, что не совершаются полеты стратегических бомбардировщиков вблизи границ. Иными словами, не ведутся угрожающие действия в воздухе, на земле и на море, — заключил Сергей Орджоникидзе.

15 декабря 2021 года МИД РФ опубликовал проект соглашения о мерах обеспечения безопасности Российской Федерации и государств-членов НАТО. В нем предусмотрен отказ от присоединения к блоку Украины и других государств, а также отказ от ведения на ее территории любой военной деятельности.

Пять волн НАТО

После распада СССР прошло уже пять волн расширения блока НАТО. В 1994 году Североатлантический альянс принял программу «Партнерство ради мира» и заявил о решении расширить свой состав новыми государствами на востоке Европы.

В марте 1999 года произошло первое после распада СССР продвижение альянса. К нему присоединились Венгрия, Польша и Чехия; в марте 2004 года в состав блока вошли Болгария, Латвия, Литва, Румыния, Словакия, Словения и Эстония, а в 2009-м — Хорватия и Албания. В 2017 году членом НАТО стала Черногория, а последней на сегодняшний день участницей блока признана в 2020 году Северная Македония.

На гребне войны Церемония вступления Польши в НАТО, март 1999 года Фото: Getty Images/Piotr Malecki

Некоторые из новых участников блока начали предоставлять свою территорию войскам альянса еще до завершения процедуры вступления. Так, в 1999 году Румыния разрешила авиации НАТО использовать свое воздушное пространство, в 2001-м она предоставила войскам блока доступ к своим аэропортам, наземным и морским объектам , а в 2002 году направила военный контингент в Афганистан.

О том, что Украина и Грузия станут членами блока, объявили на саммите НАТО в 2008 году. Хотя процедура принятия с тех пор так и не была инициирована, это обещание неоднократно повторялось. В очередной раз подтвердили его на саммите блока в Брюсселе в этом году.

— США и Евросоюз очень выгодно используют ситуацию, связанную с распадом Советского Союза в 1991 году, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Когда в их интересах считать Россию правопреемницей СССР, они апеллируют к договорам, которые были заключены в период существования этого государства. Как только им что-то невыгодно, как соглашения со странами Варшавского договора, они говорят, что те были заключены с государством, которого уже не существует, поэтому все отменяются .

В силу того, что с распадом СССР оказалась сломана и система мирового порядка, все пять волн расширения оказались тяжелыми для России, добавила эксперт.

На гребне войны Церемония вступления Черногории в НАТО, июнь 2017 года Фото: Getty Images/Anadolu Agency

— Мы сейчас в непростой ситуации, — отметила Инна Ветренко. — И очень правильно, что президент без намеков четко сказал: мы просим не распространять НАТО на восток. Это честный диалог с открытым забралом. Но мы не знаем, что они нам ответят. Мяч на их стороне, и мы ждем, каким будет ответ. После того, как это произойдет, многое прояснится.

Украинский плацдарм

Современные ракеты, включая носители ядерного оружия, сравнительно компактны и мобильны. Гиперзвуковые не станут исключением. По этой причине их можно будет быстро развернуть практически в любой точке мира , рассказал «Известиям» военный эксперт Дмитрий Корнев.

— Для них не требуется какая-то необычная инфраструктура, — напомнил он. — Гиперзвуковые авиаракеты смогут применять обычные ракетоносцы В-52. Наземные средства сейчас стараются размещать на колесных транспортерах, которые можно доставить в нужную точку даже самолетами. Получается, что для их приема той же Украине нужен только аэродром, обеспечивающий посадку транспортного самолета или стратегического бомбардировщика . Обслуживание новых ракетных систем, как правило, не выдвигает особых требований, а подготовка к пускам проходит быстро.

Несмотря на имеющиеся сейчас проблемы с разработкой и испытаниями перспективных боеприпасов, сомнений в том, что они у США появятся, нет. Сейчас для быстрой разработки гиперзвуковых систем нужны три вещи — деньги, политическое решение и время. Проблем с первыми двумя условиями у американцев нет, отметил Дмитрий Корнев.

На гребне войны Американский стратегический бомбардировщик-ракетоносец B-52H Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/COVER Images

На Украине сохранилась обширная сеть аэродромов, способных принимать любые, даже самые тяжелые бомбардировщики. Здесь располагались несколько баз стратегической авиации СССР. Территория страны удобна для сосредоточения ВВС стран блока, в том числе скрытного или массированного.