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Bloomberg сообщило о наращивании войск РФ на границе с Украиной

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Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной и стягивает в регион военную технику, пишет 23 декабря Bloomberg со ссылкой на компанию Janes, специализирующуюся на обороне и разведке.

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Так, эксперты заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.

Кроме того, в компании рассказали о якобы присутствии в регионе небольшого количества российских военных.

При этом в Janes уверены, что Россия при необходимости в кратчайшие сроки сможет доставить туда подкрепление.

Ранее в четверг президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции прокомментировал публикации в западных СМИ о якобы имеющихся планах по «вторжению» на Украину. По его словам, из-за подобных заявлений складывается впечатление, что украинская сторона «готовит третью операцию» в Донбассе. Как указал президент, «есть ощущение, что нас предупреждают».

При этом британская газета The Guardian исказила слова Путина о «вторжении» на Украину. В вышедшем материале СМИ даже не была опубликована точная фраза российского лидера.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

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