Британская газета исказила слова Путина о «вторжении» на Украину

Британская газета The Gardian исказила слова российского лидера Владимира Путина о возможности военных действий на Украине. В вышедшем материале СМИ не опубликована точная фраза Путина, сказанная на ежегодной пресс-конференции 23 декабря.

«Российский президент мало что сделал для снижения напряженности вокруг Украины, когда выступал на телевизионной пресс-конференции, заявив, что будет готов начать вторжение, если почувствует, что Украина или ее западные союзники готовят атаку на ставленников России в стране», — указано в статье.

В ходе пресс-конференции Путин сказал, что создается впечатление, что Украина готовится к военной операции в Донбассе. Он отметил, что есть ощущение, что Москву предупреждают об атаке.

«И нас заранее предупреждают: «Не вмешивайтесь, не защищайте этих людей. Вмешаетесь, будете защищать — такие-то новые санкции последуют», — добавил Путин, уточнив, что Россия должна реагировать и «что-то делать».

Глава государства указал на то, что Москва не могла спокойно смотреть на «кровавый» госпереворот, который произошел в 2014 году на Украине. Власти РФ не могли поступить иначе, кроме как взять под защиту население Крыма, заявил он.

Также он указал на то, что Минские соглашения являются единственным способом урегулирования конфликта в Донбассе, однако Киев не хочет их исполнять.

В последние недели в ряде западных СМИ появились данные о якобы планах «вторжения» РФ на Украину. Так, 4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале будущего года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных».

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал такие сообщения вбросами. По его словам, публикация таких статей является «пустым, безосновательным нагнетанием напряженности».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.