Песков подчеркнул суверенное право России перемещать войска внутри страны

Россия предпринимает определенные действия по перемещению своих войск на территории страны, и никто не может оспаривать это суверенное право. Об этом заявил в пятницу, 24 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе беседы с журналистами.

Таким образом он ответил на высказывания относительно якобы наращивания Россией войск на границе с Украиной. В частности, эксперты Bloomberg заявили, что изучили спутниковые снимки и увидели, что РФ якобы с ноября переместила к границе с Украиной танки, артиллерийские вооружения, а также системы ПВО.

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