Смеется последним: на Украине стали подобострастно шутить о Зеленском

Владимир Зеленский, получивший всеукраинскую известность как комедийный актер, обиделся на шутки в свой адрес. Основанный им «Квартал 95» весь минувший год избегал на концертах шутить о бывшем коллеге. Зато в избытке было шуток о его политических противниках. Подробности — в материале «Известий».

Кого критикует «Квартал» Зеленского

Студия «Квартал 95» начинала как команда КВН. Сейчас актеры стали старше, состав частично изменился, но юмористическая труппа продолжает гастролировать по Украине. Визитной карточкой коллектива всегда была политическая сатира.

Концерты «Квартала» идут по ТВ в прайм-тайм, в том числе в новогодние праздники. После показа такого шоу три года назад Зеленский раскритиковал тогдашнего главу республики Петра Порошенко, заявил о важности достижения мира в Донбассе и о намерении баллотироваться в президенты.

После прихода к власти выполнять обещания, данные избирателям, Владимир Зеленский не торопится. Таким образом, у основанной им юмористической студии появилось множество поводов для сатиры.

Смеется последним_2 Концерт студии «Квартал 95» в Киеве Фото: commons.wikimedia.org

На протяжении минувшего года в «Квартале» было представлено несколько шоу с участием актера Юрия Великого, который пародирует президента .

В одной из реприз Зеленский устраивает народным депутатам разнос в Верховной Раде . Артист, игравший главу государства, насмехался над лишним весом народного депутата от «Слуги народа» Юрия Корявченкова. Другого депутата, афроукраинца Жана Беленюка, олимпийского чемпиона в греко-римской борьбе, в репризе называли «звенящем медалями пуделем» . А в адрес депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Вадима Рабиновича звучали откровенно антисемитские намеки .

То есть , хотя Зеленского формально и пародировали, его представляли сильным лидером, который все знает и все контролирует. Политических оппонентов бывшего комика при этом выставляли часто в оскорбительном виде .

Поклонники «Квартала 95» и СМИ не могли не обратить на это внимания.

«При Порошенко было лучше»

В праздничном выпуске, который украинцы увидели в эту новогоднюю ночь, появилось несколько шуток о президенте и его администрации . Сам Владимир Зеленский был на записи концерта в роли зрителя в зале.

Актер Юрий Великий напомнил о протестах против Зеленского. Пародируя его и обращаясь к залу, он заявил, что давно не видел такого количества людей без плакатов. Другой участник студии, комментируя выступление артистов, сказал, что «при Порошенко было лучше» .

Смеется последним_1 На тот момент президент Украины, кандидат в президенты Петр Порошенко и кандидат в президенты от партии «Слуга народа» Владимир Зеленский во время дебатов в НСК «Олимпийский». 2019 год Фото: commons.wikimedia.org

Комики предложили главе государства после окончания каденции «снять сериал, как простой президент становится великим артистом». Зеленский улыбнулся и одобрительно кивнул.

Упомянули актеры и главу офиса президента Андрея Ермака, против которого украинский суд требовал возбудить уголовное дело по статье о госизмене. «А если я запою «Боже Царя Храни», зал подхватит? Ермак точно подхватит», — пошутили со сцены.

«Не буду жестко шутить о Владимире»

Бывший сценарист студии, а ныне замглавы офиса президента Украины Юрий Костюк объяснил, почему юмористы избегают острых шуток о Зеленском.

— Когда начинаешь критиковать президента, это странно, потому что у тебя есть его телефон, ты можешь набрать и всё ему сказать, зачем через сцену это делать, — заявил Костюк.

При этом он отметил, что сегодня актеры «Квартала» уже не просто артисты, а «близкие друзья Зеленского», что в некоторых ситуациях является для них дискомфортным . В то же время Костюк заверил, что номера на политические темы юмористы придумывают без заказа со стороны правительства.

Актер Юрий Великий объяснял отсутствие шуток о бывшем коллеге «внутренней самоцензурой». Причина, по его словам, в том, что все юмористы раньше работали под началом нынешнего президента, и «они не будут обидно о нем шутить» .

Смеется последним_3 Участники «Квартала 95» выступают в одном из военных госпиталей в Одессе Фото: commons.wikimedia.org

— В свое время, когда президентами были Виктор Федорович [Янукович] и Петр Алексеевич [Порошенко], мы жестко шутили... Я ни при каких обстоятельствах не буду жестко шутить о Владимире. По той простой причине, что мое становление происходило непосредственно при нем, — говорил Великий.

Однако многие эксперты считают, что такая ситуация сложилась, поскольку Владимир Зеленский боится критики .

— Реакция на критику — это, среди прочего, и подтверждение или неподтверждение устойчивости убеждений политика, его уверенности в собственной правоте и в правильности принятых решений. Вывод из этого всего очень простой: президент Зеленский тотально боится критики, избегает ее и не умеет и не хочет оппонировать, — заявил политический обозреватель Алексей Голобуцкий.

«"Квартал" перестал был сатирической передачей»

Грубый юмор в репризах «Квартала» исчез только в отношении действующей исполнительной власти. Политических оппонентов на концертах продолжают поливать грязью.

Особое внимание уделяется народному депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь», соратнику Виктора Медведчука Илье Киве. На Украине он известен как критик власти, выступающий за права для русскоязычных граждан.

— Я считаю, что «Квартал 95» с того времени, как их главный клоун перебрался в президентское кресло, перестал был юмористической и сатирической передачей. Они превратились в инструмент власти, которым она дискредитирует тех, кто эту власть критикует и кто ей противостоит. Поэтому у «Квартала» сейчас такое пристальное внимание к моей персоне, — сказал Кива «Известиям».

Илья Кива высказал свое мнение о том, почему в шоу нет шуток про Зеленского.

Смеется последним_4 Выступление кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского на концерте студии «Квартал 95» в Броварах. 2019 год Фото: TASS/Zuma/Pavlo Gonchar

— [Зеленскому] нужно принять волевое решение и вернуться обратно, в родное лоно. Тут бы он убил двух зайцев: и страну спас, дал возможность ей возродиться, и «Квартал 95» воспрянул бы с возвращением их главного лицедея, — завершил Кива.

Мэр Киева Виталий Кличко , также нередко пародируемый в «Квартале», ценил их выступление как находящиеся по уровню «ниже плинтуса».

Градоначальник считает, что с помощью них творческая студия целенаправленно работает на понижение его политического рейтинга и зачистку электорального поля .

— Когда-нибудь придет время — я вам чуть больше расскажу. Много информации знаю. И это все делалось умышленно, — отметил Кличко.