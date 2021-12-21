Куда уехал цирк: почему Петр Порошенко спешно покинул Украину

В понедельник, 20 декабря, стало известно, что Петр Порошенко обвиняется украинскими властями в госизмене по делу о торговле углем с ЛНР и ДНР. Потенциально это уголовное дело грозит ему наказанием до 15 лет лишения свободы. Накануне бывший президент Украины отказался принимать повестку с вызовом на допрос и спешно покинул страну. Подробности — в материале «Известий».

Как Порошенко скрылся от допроса и покинул страну

В сентябре 2020 года украинские спецслужбы возбудили в отношении Петра Порошенко 15 уголовных дел по статьям, карающим за посягательство на территориальную целостность страны, свержение конституционного строя и захват государственной власти, присвоение имущества, вмешательство в работу ЭВМ и компьютерных сетей. До того Порошенко проходил еще по десятку уголовных расследований. Ему были предъявлены обвинения в легализации преступных доходов, попытке узурпации судебной власти, злоупотреблении служебным положением, незаконном назначении правительства.

Вечером в пятницу, 17 декабря, когда Порошенко, в настоящее время являющийся депутатом Верховной рады, покидал здание парламента, туда приехали следователи Государственного бюро расследований (ГБР) и сотрудники СБУ. Ему намеревались вручить повестку с вызовом на допрос, но вновь безуспешно. Сотрудника ГБР к пятому президенту Украины не допустил охранник. Сам Порошенко, перейдя на русский язык и ненормативную лексику, приказал своему водителю немедленно уезжать. Затем автомобиль Порошенко, как отметили украинские правоохранители, «скрылся в неизвестном направлении».

Куда уехал цирк Бывший президент Украины Петр Порошенко во время общения со своими сторонниками у здания Печерского суда Фото: Global Look Press/Yevhen Kotenko

Очередное расследование осуществляется по ч. 1 ст. 111 «Государственная измена», ч. 1 и ч. 3 ст. 258-5 «Финансирование терроризма» и ч. 1 ст. 258-3 «Создание террористической организации» уголовного кодекса Украины. Санкция — от восьми до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой; с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Через несколько часов Петр Порошенко был в аэропорту. Партия «Европейская солидарность» сообщила, что их лидер отправился в «заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».

В выходные дни экс-президент встречался в Стамбуле с предстоятелем Константинопольской православной церкви патриархом Варфоломеем по случаю третьей годовщины получения Украинской православной церковью томоса об автокефалии.

Украинские журналисты поставили под сомнение плановый характер поездки. Томос был издан 6 января 2019 года — до празднования даты еще три недели. Не сообщалось ранее и об участии Петра Порошенко в международной конференции на тему «Россия–Украина–НАТО: эскалация на восточном фланге», которая проходит 20–22 декабря в Польше.

Так или иначе, исходя из расписания Порошенко, как минимум до вечера среды текущей недели он будет отсутствовать на Украине. Вечером в понедельник, 20 декабря, Петру Порошенко было заочно объявлено о подозрении в госизмене, сообщили его соратники. 23 декабря бывший украинский лидер должен явиться на допрос .

Фабула «угольного» дела

Согласно материалам дела, при участии Порошенко была организована и на протяжении 2014–2015 годов действовала «преступная схема поставок угля» с территории не признаваемых официальным Киевом ЛНР и ДНР.

В октябре 2021 года главе политсовета парламентской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктору Медведчуку также было вручено уведомление о подозрении в порядке ст. 278 УПК Украины. Его обвинили в государственной измене путем организации закупок сырья для Украины в самопровозглашенных республиках Донбасса. Сейчас политик находится под домашним арестом.

Прокуратура предъявила аудиозаписи, где человек с голосом Медведчука обсуждает поставки по поручению высшего руководства Украины. Глава СБУ Иван Баканов подтвердил, что речь шла о Порошенко, занимавшем в указанный период пост главы государства .

Куда уехал цирк Фото: ТАСС/Почуев Михаил

Соратники Виктора Медведчука отмечали, что аудиозаписи были получены без соблюдения предусмотренных законодательством процедур и «склеены из разных разговоров», а потому не могут служить основанием для обвинительного приговора.

По версии следствия, операции шли через структуры тогдашнего советника министра энергетики Сергея Кузяры. Бизнесмен находится под арестом в изоляторе спецслужб. Он заявлял, что его «пытаются сделать разменной картой в борьбе против Порошенко и Медведчука».

Порошенко длительное время проходил по делу как свидетель. Ограничительные меры в отношении него ранее не применялись .

«Общество трактовало отъезд как косвенное признание вины»

— На Украине понемногу начинается избирательная кампания . На фоне напряженности в регионе для Владимира Зеленского [возбуждение дела против Порошенко] — очень удобный способ «сбить» одного из своего основных конкурентов , — сказал «Известиям» директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии, доцент Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

По мнению политолога, контекст ситуации подразумевают «колоссальное напряжение и неудобство для экс-президента Украины». Однако Денисов считает, что Петр Порошенко вернется на родину. В противном случае можно смело говорить о завершении его политической карьеры .

— Против Владимира Зеленского в последнее время прошло несколько дискредитационных волн [и сейчас он должен реабилитироваться в глазах украинцев]. После того, как власти удалось «нейтрализовать» левое крыло — «Оппозиционную платформу — За жизнь» и Виктора Медведчука, сегодня активно взялись за Петра Порошенко — одного из лидеров правого сегмента. Руководству страны это дает существенные политические и электоральные преимущества , — сказал «Известиям» украинский политолог Руслан Бортник.

По мнению эксперта, активизировано именно «угольное» дело, поскольку для Порошенко оно «наиболее токсичное». Бортник считает, что для части украинцев в вопросе поставок угля из шахт в ЛНР и ДНР вообще нет состава преступления.

Куда уехал цирк Петр Порошенко Фото: Global Look Press/Michael Palinchak

— Но с точки зрения закона, который, кстати говоря, написал Порошенко с командой в период 2017–2018 годов, — есть. Тогда эти образования признали «оккупационными», была запрещена с ними торговля. Получилось, что Порошенко сам себя «укусил за хвост». Существовала схема по поставкам угля с неподконтрольных Киеву территорий, сегодня это доказанный факт. Понятно, что частные бизнесмены типа Кузяры или политики типа Медведчука не могли сами эту схему реализовать . Тут была необходима координация нескольких десятков государственных структур, начиная с железных дорог и заканчивая национальным банком и силовиками. Поставки мог организовать только руководитель самого высокого уровня .

Политолог считает, что, даже если дело не будет доведено до суда и приговора, Петр Порошенко уже понес серьезные репутационные риски.

— У нас теперь два сбежавших президента из страны — к Януковичу добавился Порошенко. Попытка не получать подозрение и уехать усугубляет ситуацию, поскольку так бывший президент дает сигнал слабости. Обществом это читается как косвенное признание вины. Обратите внимание, что другие участники этого процесса не скрывались.

Бортник допускает, что Порошенко не вернется на Украину, но считает, что он всё же прилетит в Киев.

— Порошенко могли вообще не выпустить из страны, но это умышленно сделали. Традиционный украинский прием — когда человека обвиняют, ему дают время и выбор: можешь улететь и не понести наказание. А можешь сопротивляться, и тогда против тебя будут применены репрессивные механизмы. Гарантии Запада для Порошенко сегодня не безусловны, их иностранные партнеры не могут дать. Тем более власть его не посадила — он просто сам сбежал.

Политолог дал прогноз, как может развиваться ситуация на Украине в случае, если Порошенко вернется и пойдет под суд.