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Порошенко покинул Украину вскоре после попытки предъявить ему обвинения

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Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул страну после попытки вручить ему повестку. Об этом стало известно в пятницу, 17 декабря.

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Отбытие произошло после того, как Государственное бюро расследований попыталось предъявить ему обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса.

«Петр Порошенко отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу», — сообщили на странице партии «Европейская солидарность» в Facebook.

Как сообщают сопартийцы, экс-президент проведет в субботу и воскресенье ряд встреч в Турции, например, с Константинопольским патриархом Варфоломеем. О встрече они договорились в ходе телефонного разговора 15 декабря. Порошенко и Варфоломей собираются обсудить дальнейшее укрепление и поддержку созданной при участии экс-президента неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ).

А в понедельник и вторник, уже в Польше, он примет участие в международной конференции по теме «Россия — Украина — НАТО», на которую его пригласил Сенат, верхняя палата польского парламента. Там бывший президент Украины встретится с некими представителями политических кругов Польши, рассказали в «Европейской солидарности».

17 декабря следователи Государственного бюро расследований Украины не смогли вызвать Петра Порошенко на допрос по делу о поставках угля из Донбасса. Уточняется, что в процессе вручения повестки бывший украинский лидер проигнорировал силовиков и уехал.

12 ноября глава Службы безопасности Украины Иван Баканов сообщил, что спецслужба проверяет возможную причастность Порошенко и экс-главы Национального банка Валерии Гонтаревой к госизмене при закупках угля из Донбасса.

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