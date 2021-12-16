Холод в хату: на Украине начались отключения электричества

На Украине начали отключать электроэнергию бытовым потребителям. Эксперты прогнозируют, что ситуация может усугубиться в ближайшее время — из-за грядущего похолодания и недостатка запасов всех типов топливных ресурсов. Подробности — в материале «Известий» .

Украину ждет «арктическое вторжение»

— Мы в тепле и в добре будем всегда. Даже когда будет очень холодно, — сказал в эфире национального ТВ Владимир Зеленский 10 декабря.

Однако погодные условия на Украине заставляют сомневаться в обещаниях президента страны.

— Ожидаем, что в начале третей декады декабря с север-восточной части Европейской России будет перемещаться далеко на юг активный циклон. Это похолодание дотянется и до наших южных соседей. В указанный период случится арктическое вторжение. На территории южной части Восточной Европы будет наблюдаться аномально холодная погода с температурой градусов на 8–12 градусов ниже климатической нормы , — рассказал «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Эксперты уже обращали внимание, что единственный способ для Украины пережить грядущую зиму в тепле — мягкие погодные условия.

— Дай бог, чтобы погода дала нам протянуть до Нового года. Но в любом случае мы уходим в 1990-е годы, когда мы с вами чай грели в определенные часы, — говорит украинский специалист по вопросам ЖКХ Алина Логозяк.

Ни угля, ни электроэнергии, ни газа

К погоде на Украине добавились два антропогенных фактора — вопрос продолжения дальнейшего импорта электроэнергии из Белоруссии и количество запасов топлива .

С 12 декабря снизились поставки белорусского электричества. Их приостановила компания «Тет Групп».

— Импорт электроэнергии упал в 13 раз . По состоянию на 17:45 [13 декабря] импорт из Беларуси составлял 60 мегаватт-часов. Такое снижение импорта, очевидно, приведет к увеличению потребления угля тепловыми электростанциями, — заявил представитель президента Украины в правительстве Андрей Герус.

Однако достаточные для обеспечения тепловых электростанций запасы угля в стране просто отсутствуют.

По данным министерства энергетики Украины на начало текущей недели, ни на одной украинской ТЭС нет минимально необходимых объемов топлива . Фактические запасы не превышают уровня, соблюдение которого необходимо для поддержания лицензионной работы объектов.

Холод в хату_1 Трипольская ТЭС в Киевской области Фото: commons.wikimedia.org

Ведомство добавило, что не на всех тепловых электростанциях ежесуточные поставки угля превышают потребление за этот же период времени.

Подобная ситуация наблюдается на Славянской и Углегорской (обе — на подконтрольной Киеву части Донецкой области), Трипольской (Киевская область), Змиевской (Харьковская область), Бурштынской (Ивано-Франковская область) и Луганской ТЭС.

В декабре ожидается около 1,95 млн т поставок украинского и импортного угля. Планируемое потребление — на уровне около 1,7 млн т. По последним сообщениям из Киева, если нехватка угля продолжится, ТЭС и ТЭЦ могут начать переводить на газ. Однако и газа в ПХГ явно недостаточно и его, очевидно, придется закупать дополнительно .

— Дефицит одного энергоресурса приводит к перерасходу другого. Например, низкий запас угля, который наблюдается сейчас, приводит к перерасходу природного газа. Если его мало — приходится увеличивать выработку гидро- и атомной электроэнергии. С точки зрения общих показателей Украина вошла в зиму с запасами угля в 4–5 раз ниже, чем по плану. Но если были бы высокие запасы природного газа, диспозиция не оказалась бы столь критической, — рассказал «Известиям» украинский экономист Алексей Кущ.

По словам эксперта, этот отопительный сезон уникален тем, что Украина, вошла в него с минимальными запасами голубого топлива.

Вечер в хату_8 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

— В подземных хранилищах на начало осенне-зимнего периода запасы составляли примерно 17–18 млрд кубометров. Но около 5 млрд кубометров были техническими, которые нельзя выкачивать. И еще около 4 млрд кубометров принадлежали компаниям, которые хранили этот газ с целью перепродажи. То есть выходит менее 10 млрд кубометров, который можно реально использовать. Это очень низкий показатель, который рассчитан на теплую зиму и на то, что газ не придется дополнительно сжигать из-за дефицита угля .

Алексей Кущ добавил, что фиксируется и низкий объем транзита газа.

— Он упал до 40 млрд кубов — скорее всего, такой показатель будет зафиксирован по итогам 2021 года. Раньше были годы, когда запасы в ПХГ были ниже, но транзит был порядка 82 млрд кубометров. Почему важен этот показатель: на востоке, частично на юге и в центре можно было отбирать газ из украинской ГТС, а объемы пополнить с помощью так называемого виртуального реверса на западных границах. Если транзитного газа мало, то давление падает, и такие действия выполнять уже нельзя.

Эксперт обратил внимание и на то, что в первые недели отопительного сезона было зафиксировано существенное понижение уровня в украинских водохранилищах. Происходило это по причине сброса станциями воды в период пиковых нагрузок.

— Заработали практически все реакторы на украинских АЭС — такого уже давно не было. Выработка атомной электроэнергии в общем балансе превысила 60% . Это говорит о том, что и гидро- и атомная энергетика работают на пике своих возможностей. Запас роста небольшой, переток сложен и в этом направлении, — отметил Кущ.

По его мнению, возможность импорта из Белоруссии не является надежным вариантом компенсации энергетического баланса.

Отключение электроэнергии населению

Малые объемы природных ресурсов еще до «арктического вторжения» отразились на быте рядовых украинцев.

— Цитируя классика, это [отключение электроэнергии] будет происходить то там, то там. Это просто шаги, чтобы сделать [компаниям бизнесмена Рината Ахметова, монополиста энергорынка] какую-нибудь информационную небольшую волну для того, чтобы это показать в тех или иных средствах массовой информации. Глобально у нас стабильная энергетическая ситуация... У нас всё есть, чтобы обеспечить нормальное прохождение отопительного сезона . Тарифы будут нормальными, как мы и говорили. Отключений массовых, как мы и говорили, не будет. Ну какие-то могут быть , — заявил Владимир Зеленский.

«Какие-то» отключения , о котором говорил украинский президент, с минувшей недели участились.

Вечер в хату_6 Фото: РИА Новости/Сергей Мальгавко

Принадлежащая Ринату Ахметову компания ДТЭК опубликовала график отключений по Киеву . Например, на улице Ялтинской 15 декабря электроэнергию отключили в 8:30, включили — в 17:00. На улице Валентина Серова света не было с 9:00 до 18:00.

То же самое происходит в крупнейших городах Киевской области, в Херсонской и Харьковской областях, в подконтрольных Киеву районах Донбасса и Черкассах.

Опрошенные «Известиями» украинцы назвали критическим отключение света даже на один день, не говоря о более длительных периодах. Уже не хватает и подаваемого потребителям тепла. В связи с этим для поддержания температурного режима жителям страны приходится включать электрические обогревательные приборы. При этом в связи с продолжающейся пандемией коронавируса многие украинцы продолжают работать удаленно. Для них отсутствие света в квартирах становится настоящей катастрофой.

«Возможность купить уголь у России есть»

Специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк высказывала мнение, что при текущих обстоятельствах украинским властям необходимо срочно налаживать отношения с Россией и Белоруссией, заключать контракты на поставку энергоресурсов. Ситуацию с отключениями она назвала «геноцидом» украинского населения .

Президент Центра аналитической дипломатии и геополитики Станислав Жизнин в комментарии «Известиям» выразил мнение, что обращение к Москве последует, «если ситуация будет совсем плохая». Для этого, считает профессор МГИМО, в Верховной раде должно быть принято соответствующее решение.

— Если нет, то [Владимир Зеленский] будет ждать, что, может быть, пронесет, — сказал Жизнин.

Российский политолог, заместитель генерального директора Института национальной стратегии Александр Костин считает, что сейчас украинские власти попали в политический цугцванг.

— Летом они сидели и ждали, когда цена на энергоресурсы пойдет вниз, а она осенью пошла вверх. С одной стороны, это некомпетентность власти, недостаток опыта. С другой стороны, неверная оценка рынка. Сейчас возможность купить у России есть. Вопрос цены. Коммерческая стоимость высокая, и у Российской Федерации нет никаких оснований ее снижать, потому что киевский режим откровенно враждебен, — сказал Костин «Известиям».

По финансовой причине, считает политолог, в данный момент Киеву сложнее воспользоваться и, по его выражению, «полусерыми схемами».

— С целью заработка украинской власти и по ее «идеологическим» причинам уголь из России шел туда виртуальным реверсом через Польшу. Они рапортовали, что не покупают российское или донбасское топливо, хотя, по сути, оно было наше, с востока.

Александр Костин отметил, что «и время, и возможности» для закупок украинская власть упустила.

1 октября цена фьючерсного контракта на уголь при поставках на хаб в Роттердаме достигла исторического максимума — $234. Сейчас опустилась до $137, в том числе и потому, что большинство желающих топливо уже купили. В середине декабря зафрахтовать энергетический груз в Европе можно. Однако от заключения контракта до поставок пройдет продолжительное время.

Энергетический прогноз на эту зиму на Украине

Алексей Кущ описал сценарии, по которым может развиваться ситуация на украинском энергетическом рынке этой зимой.