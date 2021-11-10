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На Украине заявили о геноциде населения из-за энергетического кризиса

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Украину ждет сложный отопительный сезон из-за энергетического кризиса и сложной ситуации с ресурсами. Об этом рассказала специалист по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алина Логозяк в эфире телеканала UkrLive.

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«Дай бог, чтобы погода дала нам протянуть до Нового года. Но в любом случае мы уходим в 90-е годы, когда мы с вами чай грели в определенные часы», — цитирует Логозяк радио «Спутник в Крыму».

Она назвала подобную ситуацию «геноцидом» украинского населения.

Эксперт подчеркнула, что украинским властям необходимо срочно налаживать отношения с Россией и Белоруссией, заключать контракты на поставку энергоресурсов.

Логозяк отметила, что в противном случае украинское население «не сможет тянуть» физически и экономически то, что будет происходить в стране в грядущую зиму.

9 ноября глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко заявил, что сложная энергетическая ситуация на Украине приведет к обвалу экономики страны.

По его словам, ни одно украинское предприятие не выдержит повышения тарифов, потому что экономика страны основывается на дешевом электричестве.

Попенко уточнил, что за нынешний кризис ответственно государство. Он обвинил украинское правительство в отсутствии долгосрочной политики и в непонимании, как устроен энергетический комплекс страны.

28 октября депутат Верховной рады Людмила Буймистер заявила, что в сфере энергетики на Украине в настоящее время наблюдается катастрофическая ситуация. Такой исход стал следствием провала в процессе заготовки запасов угля и отсутствия поддержки местных добывающих предприятий.

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