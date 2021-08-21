Зима катит в глаза: Украина рискует остаться без отопления

Украине критически не хватает топлива. Впереди осень и зима, а запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины в последний летний месяц упали на треть. Не лучше ситуация и с углем: на складах ТЭС на начало августа на треть меньше топлива, чем должно быть по плану. Электроэнергия уже подорожала. В прошлом году избежать коммунальной катастрофы Украине помогли Россия и Белоруссия. Что ждет украинцев этой зимой и почему, разбирались «Известия».

Без газа и угля

Запасы газа в подземных хранилищах Украины в августе оказались на 30% ниже прошлогодних, сообщила компания «Укртрансгаз». По состоянию на 15 августа, там было 17,6 млрд кубометров сырья — это 57% от всего возможного объема. В прошлом году ситуация была получше: к середине августа украинские ПХГ были заполнены на 77,1% (23,8 млрд кубометров).

Как сообщил ранее директор интегрированных коммуникаций НАК «Нафтогаз Украины» Максим Билявский, к середине этого лета Украина скопила 17 млрд кубометров газа. А к отопительному сезону должна подойти с показателем в 20 млрд кубометров. Но если формально эти показатели вписываются в планы украинских властей, на весь отопительный сезон этого явно не хватит.

Зима катит в глаза Фото: РИА Новости/Стрингер

Не лучше ситуация и с запасами угля. По данным «Укрэнерго», по стране на складах ТЭС находится на 36,4% меньше топлива, чем должно быть по плану на середину августа. Вдобавок 15 энергоблоков не работают .

«За последний год Украина во второй раз столкнулась с дефицитом угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей. План наращивания запасов не выполняется. Более того, с каждой неделей объем этого топлива уменьшается. Результат дефицита — остановка работы 15 энергоблоков. Еще несколько десятков энергоблоков на ремонте», — пишет украинское издание «Экономическая правда».

Как отмечают в «Укрэнерго», ситуация с накоплением угля на складах ТЭС критическая. Всё идет к тому, что Украина уже не сумеет полноценно подготовиться к отопительному сезону. По графику накопления топлива, утвержденному минэнерго, на складах должно было быть 1 млн 359 тыс. т угля. А запасы более чем на треть меньше и всё сокращаются.

Со всех сторон

Причин нехватки угля украинские эксперты видят несколько. Во-первых, НАЭК «Энергоатом» в июне останавливал работу двух атомных энергоблоков, во-вторых, уголь не закупают из-за нехватки средств. Наконец, запасы угля могут не увеличивать умышленно, чтобы спровоцировать дефицит топлива для поддержания цен на электроэнергию на высоком уровне. То есть украинские компании-монополисты действуют в своих интересах.

С приобретением дополнительных объемов газа также проблемы. Причина в том, что в Европе, где производятся основные закупки голубого топлива, газ рекордно подорожал — почти до $600 за тысячу кубометров. Это произошло после резкого сокращения поставки в ЕС по трубопроводу «Ямал–Европа» из-за аварии на заводе под Новым Уренгоем. Российский газ европейцы покупают втридорога, а тарифы на электроэнергию резко возросли, Bloomberg охарактеризовал сложившуюся ситуацию как «энергетический шок».

Нашли виноватых

Украина поспешила обвинить Россию в искусственном создании дефицита газа. Как сообщил в начале августа гендиректор оператора газотранспортной системы Украины (ОГТСУ) Сергей Макогон, Киев подал жалобу в антимонопольный орган ЕС. По его словам, «Газпром» опустошает подземные хранилища в ЕС, чтобы не наращивать транзит через Украину, вопреки тому, что в Европе рекордно высокие цены и мало запасов.

«Даже сейчас «Газпром» отбирает газ из хранилищ для выполнения своих контрактов. Соответственно, дефицит газа в ПХГ Европы во многом искусственный и не является первопричиной роста цен», — заявил глава оператора газотранспортной системы Украины.

Зима катит в глаза Фото: REUTERS/Anton Vaganov

При этом обвинения звучат и в адрес канцлера ФРГ Ангелы Меркель в связи с поддержкой проекта «Северный поток – 2». «Меркель заслуживает лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у глупых украинцев забрала весь транзит газа. Германия стала газовым хабом — газораспределительным центром — Европы, и от них теперь зависит энергетическая безопасность региона», — заявил украинский экономист Юрий Атаманюк в преддверии визита Меркель в Россию.

Другое дело, что о потере транзита голубого топлива Киев может не беспокоиться как минимум до 2024 года, даже после ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2». С конца 2019 года между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» действует пятилетний контракт. Он предусматривает прокачку в объеме не менее 225 млрд кубометров природного газа. Из них 40 млрд кубометров ежегодно начиная с 2021 года. Более того, на пресс-конференции после встречи с Ангелой Меркель 20 августа президент РФ заявил о возможности продления сроков транзита газа через Украину и после 2024 года.

Дела плохи

Так или иначе, всё идет к тому, что Украина уже не сумеет полноценно подготовиться к отопительному сезону. И дело не только в физической возможности обеспечить коммунальную инфраструктуру, но и в способности потребителей платить за отопление, указывает Екатерина Косарева, управляющий партнер аналитического агентства WMT Consult. Аналитик называет два фактора — оба они упираются в деньги.

Во-первых, отопительный сезон 2021/22 года будет первым, когда в стране отменили механизм возложения специальных обязанностей, при котором газ поступал на предприятия «Теплокоммунэнерго» централизованно и по сниженным ценам. Этой осенью «Нафтогаз» изменил принцип соглашений и будет отпускать газ исключительно по предоплате. Проблема в том, что не все предприятия физически смогут заплатить вперед, а значит, будут перебои с поставками газа.

Во-вторых, как следствие, отпуск газа по рыночной цене неизбежно повлечет за собой рост цен для конечных потребителей на 30–40%, о чем уже заявляли власти Украины. Такая высокая финансовая нагрузка окажется не под силу рядовым пользователям. Соответственно, возрастет задолженность перед коммунальными предприятиями. А те, в свою очередь, не смогут заплатить «Нафтогазу» вперед — замкнутый круг.

Зима катит в глаза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Тарас Петренко

«Нафтогаз Украины» и сам не вылезает из долгов, а потому приобретать недостающие объемы будет трудно из-за нехватки средств и высоких цен на голубое топливо — значит, в стране будут ограничивать потребление, что опять же обещает веерные отключения электричества», — отмечает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.

Сам себе доктор

Прошлой зимой не замерзнуть Украине помогли Россия и Белоруссия. К февралю 2021-го из-за проблем с генерацией энергии страна уже оказалась на грани веерных отключений. С начала года в стране выросли тарифы ЖКХ — подорожали газ, вода и электроэнергия, жители ряда областей вышли на акции протеста.

Так, если до нового года для населения действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт · ч, то с января его отменили — единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт · ч. Кроме того, НКРЭКУ отменила льготные тарифы для многодетных семей и детдомов, более дешевые ночные расценки.

Причины всё те же — острая нехватка угля на ТЭС, приостановка работы ряда энергоблоков тепловых электростанций. Нехватку собственной энергии пришлось компенсировать за счет импортной. В начале февраля импорт электроэнергии из России вырос в три раза. с 200 МВт до 500–700 МВт. Кроме того, Киев начал закупать энергию в Белоруссии, поставки достигали 650 МВт. То есть именно Россия и Белоруссия фактически спасли Украину от блэкаута.

Зима катит в глаза Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков