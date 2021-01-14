Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан
На Украине с начала года выросли тарифы ЖКХ — подорожали газ, электроэнергия и вода. Рост цен спровоцировал волну бунтов, на акции протеста вышли жители Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Протестующие перекрывают ключевые трассы, блокируют административные здания. В оппозиции говорят, что власть решила утопить граждан в долгах, и грозят команде Зеленского тарифным майданом. «Известия» разбирались в ситуации.
Давят на газ
С нового года цена на газ для населения повысилась на Украине на 14% и достигла 7,2 гривны за кубометр (19 рублей). Кроме того, подорожала доставка газа, которая на Украине оплачивается отдельно, в результате общая стоимость голубого топлива достигла 10–11 гривен (26–29 рублей). В феврале эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.
Дорогой газ больше всего бьет по карманам жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами. «На мой дом в Киевской области надо в среднем 500 кубов в месяц. В декабре за этот объем я заплатил 3,7 тыс. гривен. Но за январь этому же поставщику придется отдать 4,5 тыс.», — объясняет «Известиям» житель украинской столицы Михаил. Он добавляет, что средняя зарплата на Украине составляет 8 тыс. гривен, поэтому рост тарифов для многих семей стал катастрофой.
Серьезным ударом стало также подорожание электроэнергии. До нового года для населения действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт·ч. Теперь он отменен, единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт·ч. Эксперт-энергетик Сергей Дяченко говорит, что больше других пострадали беднейшие слои населения. «Малоимущие, пенсионеры старались укладываться в «льготные» киловатты. Теперь их ждет скачок расходов», — отмечает он. Кроме того, НКРЭКУ отменила льготные тарифы для многодетных семей и детдомов, более дешевые ночные расценки.
На 20% подорожала холодная вода. Причиной стал якобы износ сетей, рост цен на реагенты и электричество. «Если проанализировать тарифы на воду с 2013 года, то динамика рекордная — рост в шесть раз! Ни инфляция, ни доллар, ни зарплаты за это время так сильно не увеличивались», — говорит «Известиям» глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Долги зовут
После повышения тарифов начались акции протеста. Жители города Лубны в Полтавской области перекрыли трассу Киев–Харьков, на Западной Украине перекрыли дорогу Черновцы — Ивано-Франковск. В Полтаве митингующие пытались прорваться в кабинет губернатора области, полиция остановила недовольных. В Харькове и области на акцию вышли свыше 1000 человек.
Жители города Лубны в Полтавской области перекрыли трассу Киев–Харьков
Митинги прошли также в Черновицкой, Львовской, Сумской и Закарпатской областях. «Цены высокие, зарплаты нет, работать негде. У нас семья — двое пожилых родителей и я. Все трое — пенсионеры. У меня еще пенсии нет, у родителей пенсия 6 тыс. гривен в сумме. За газ, услуги теперь нужно платить 5 тыс. гривен. Как жить?» — жаловалась журналистам участница митинга в Закарпатье Лариса.
Акции проходят без партийной символики, но представители оппозиции поддерживают недовольных. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власть хочет утопить граждан в долгах. В партии «Наш край» пообещали провести внеочередные сессии местных советов, чтобы потребовать от президента Зеленского и правительства страны снижения тарифов.
На уличные выступления отреагировали украинские власти. Владимир Зеленский заявил, что газ подорожал «из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе». «Тарифы для населения должны быть справедливыми. Мы не можем позволить рост цены для наших граждан», — сообщил он.
Жители города Лубны в Полтавской области во время протеста против роста тарифов на газ
11 января президент Украины провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Юрием Витренко. Последний предложил план снижения цены на газ «для уязвимых групп населения». Министр пообещал, что малоимущие получат возможность заплатить на 44% меньше. «Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще на 15%», — предупредил он. 12 января Денис Шмыгаль провел онлайн-совещание с депутатами фракции «Слуга народа». Участники беседы договорились дополнительно посовещаться с депутатами и членами правительства, а потом провести общую встречу, на которой, как ожидается, будут приняты решения о снижении тарифов.
Майдан отчаяния
Эксперты сомневаются, что украинские власти действительно снизят тарифы. Роста цен требовали в Международном валютном фонде, а значит, и введение скидок для малоимущих придется согласовывать с внешними кредиторами. Кроме того, рост цен лоббировали украинские олигархи. Наконец, власти, видимо, не осознают масштаб проблем. По крайней мере чиновники говорят только о цене на газ, речи о корректировке цен на электричество и воду не идет.
Скачок цен может привести к дальнейшему росту неплатежей. По состоянию на декабрь 2020 года, украинские граждане задолжали 66,1 млрд гривен, или $2,35 млрд. В ноябре 2020 года население Украины перечислило за коммуналку только 52% от начисленной за месяц суммы. Теперь же неплатежей станет, видимо, еще больше. Правда, законодатели предусмотрели и этот вариант. В Верховной раде лежит законопроект, который ужесточает ответственность должников. Их предлагают не только не выпускать за границу, но и отбирать водительские права, машины и даже квартиры.
Табличка на ограждении Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области
Другое возможное последствие — разрастание акций протеста. Эксперты считают, что митинги могут стать всеукраинскими. «Думаю, в конце января акции станут менее стихийными, участники научатся взаимодействовать. Скорее всего, выступления переместятся в центр Киева. Тогда Зеленскому придется реагировать активнее. Возможно, начнется поиск козла отпущения, произойдут кадровые изменения в правительстве», — говорит «Известиям» глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.
Политолог Александр Семченко считает, что власть попытается не заметить митинги. «Важно, какие требования выдвинут граждане. Если всё ограничится экономическими запросами, то власть с выступлениями быстро справится. Возможно, пожертвуют каким-нибудь министром, но политика кардинально не изменится. Если протестующие выдвинут политические требования, то властям придется пойти на более значительные уступки», — подчеркивает эксперт.
Украинский политолог Андрей Золотарев считает, что в конце января может начаться тарифный майдан. «Власть должна срочно принимать решения. Возвращать льготные тарифы, выделять субсидии. Только так команда Зеленского может погасить протестную волну. Если этого не произойдет, то через неделю-две в Киеве появится лагерь протестующих. Волну оседлают противники действующих властей, недовольные получат финансовую, организационную подпитку. На фоне экономического кризиса, отчаяния и озлобленности граждан несколько тысяч в центре столицы будут представлять реальную угрозу действующей власти», — отмечает собеседник.