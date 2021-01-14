Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан

На Украине с начала года выросли тарифы ЖКХ — подорожали газ, электроэнергия и вода. Рост цен спровоцировал волну бунтов, на акции протеста вышли жители Полтавской, Харьковской, Сумской и других областей. Протестующие перекрывают ключевые трассы, блокируют административные здания. В оппозиции говорят, что власть решила утопить граждан в долгах, и грозят команде Зеленского тарифным майданом. «Известия» разбирались в ситуации.

Давят на газ

С нового года цена на газ для населения повысилась на Украине на 14% и достигла 7,2 гривны за кубометр (19 рублей). Кроме того, подорожала доставка газа, которая на Украине оплачивается отдельно, в результате общая стоимость голубого топлива достигла 10–11 гривен (26–29 рублей). В феврале эксперты прогнозируют дальнейший рост цен.

Дорогой газ больше всего бьет по карманам жителей частных домов, отапливаемых газовыми котлами. «На мой дом в Киевской области надо в среднем 500 кубов в месяц. В декабре за этот объем я заплатил 3,7 тыс. гривен. Но за январь этому же поставщику придется отдать 4,5 тыс.», — объясняет «Известиям» житель украинской столицы Михаил. Он добавляет, что средняя зарплата на Украине составляет 8 тыс. гривен, поэтому рост тарифов для многих семей стал катастрофой.

Накрылись газом_1 Фото: РИА Новости

Серьезным ударом стало также подорожание электроэнергии. До нового года для населения действовал льготный тариф — 90 копеек за первые 100 кВт·ч. Теперь он отменен, единый фиксированный тариф составляет 1,68 грн/кВт·ч. Эксперт-энергетик Сергей Дяченко говорит, что больше других пострадали беднейшие слои населения. «Малоимущие, пенсионеры старались укладываться в «льготные» киловатты. Теперь их ждет скачок расходов», — отмечает он. Кроме того, НКРЭКУ отменила льготные тарифы для многодетных семей и детдомов, более дешевые ночные расценки.

На 20% подорожала холодная вода . Причиной стал якобы износ сетей, рост цен на реагенты и электричество. «Если проанализировать тарифы на воду с 2013 года, то динамика рекордная — рост в шесть раз! Ни инфляция, ни доллар, ни зарплаты за это время так сильно не увеличивались», — говорит «Известиям» глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Долги зовут

После повышения тарифов начались акции протеста. Жители города Лубны в Полтавской области перекрыли трассу Киев–Харьков, на Западной Украине перекрыли дорогу Черновцы — Ивано-Франковск. В Полтаве митингующие пытались прорваться в кабинет губернатора области, полиция остановила недовольных. В Харькове и области на акцию вышли свыше 1000 человек.

Накрылись газом_2 Жители города Лубны в Полтавской области перекрыли трассу Киев–Харьков Фото: twitter.com

Митинги прошли также в Черновицкой, Львовской, Сумской и Закарпатской областях. «Цены высокие, зарплаты нет, работать негде. У нас семья — двое пожилых родителей и я. Все трое — пенсионеры. У меня еще пенсии нет, у родителей пенсия 6 тыс. гривен в сумме. За газ, услуги теперь нужно платить 5 тыс. гривен. Как жить?» — жаловалась журналистам участница митинга в Закарпатье Лариса.

Акции проходят без партийной символики, но представители оппозиции поддерживают недовольных. Сопредседатель фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что власть хочет утопить граждан в долгах. В партии «Наш край» пообещали провести внеочередные сессии местных советов, чтобы потребовать от президента Зеленского и правительства страны снижения тарифов.

На уличные выступления отреагировали украинские власти. Владимир Зеленский заявил, что газ подорожал «из-за погодных условий и других причин, которые сложились в Европе». «Тарифы для населения должны быть справедливыми. Мы не можем позволить рост цены для наших граждан», — сообщил он.

Накрылись газом_3 Жители города Лубны в Полтавской области во время протеста против роста тарифов на газ Фото: twitter.com

11 января президент Украины провел совещание с премьер-министром Денисом Шмыгалем и министром энергетики Юрием Витренко. Последний предложил план снижения цены на газ «для уязвимых групп населения» . Министр пообещал, что малоимущие получат возможность заплатить на 44% меньше. «Если ничего не делать, то нужно ожидать, что цена в феврале увеличится еще на 15%», — предупредил он. 12 января Денис Шмыгаль провел онлайн-совещание с депутатами фракции «Слуга народа». Участники беседы договорились дополнительно посовещаться с депутатами и членами правительства, а потом провести общую встречу, на которой, как ожидается, будут приняты решения о снижении тарифов.

Майдан отчаяния

Эксперты сомневаются, что украинские власти действительно снизят тарифы. Роста цен требовали в Международном валютном фонде, а значит, и введение скидок для малоимущих придется согласовывать с внешними кредиторами. Кроме того, рост цен лоббировали украинские олигархи. Наконец, власти, видимо, не осознают масштаб проблем. По крайней мере чиновники говорят только о цене на газ, речи о корректировке цен на электричество и воду не идет.

Скачок цен может привести к дальнейшему росту неплатежей. По состоянию на декабрь 2020 года, украинские граждане задолжали 66,1 млрд гривен, или $2,35 млрд. В ноябре 2020 года население Украины перечислило за коммуналку только 52% от начисленной за месяц суммы. Теперь же неплатежей станет, видимо, еще больше. Правда, законодатели предусмотрели и этот вариант. В Верховной раде лежит законопроект, который ужесточает ответственность должников. Их предлагают не только не выпускать за границу, но и отбирать водительские права, машины и даже квартиры.

Накрылись газом_4 Табличка на ограждении Быстрицкого газового месторождения в Дрогобычском районе Львовской области Фото: РИА Новости

Другое возможное последствие — разрастание акций протеста. Эксперты считают, что митинги могут стать всеукраинскими. «Думаю, в конце января акции станут менее стихийными, участники научатся взаимодействовать. Скорее всего, выступления переместятся в центр Киева. Тогда Зеленскому придется реагировать активнее. Возможно, начнется поиск козла отпущения, произойдут кадровые изменения в правительстве», — говорит «Известиям» глава Жилищного союза Украины Александр Скубченко.

Политолог Александр Семченко считает, что власть попытается не заметить митинги. «Важно, какие требования выдвинут граждане. Если всё ограничится экономическими запросами, то власть с выступлениями быстро справится. Возможно, пожертвуют каким-нибудь министром, но политика кардинально не изменится. Если протестующие выдвинут политические требования, то властям придется пойти на более значительные уступки», — подчеркивает эксперт.