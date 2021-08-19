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Украинский экономист рассказал о стратегии Меркель по СП-2

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель «развела» Украину в вопросе поддержки проекта «Северный поток – 2» (СП-2). Такое мнение в эфире телеканала «Наш» выразил украинский экономист Юрий Атаманюк.

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«Меркель заслуживает лучших оценок со стороны немецкого народа. Она у глупых украинцев забрала весь транзит газа. Германия стала газовым хабом — газораспределительным центром — Европы, и от них теперь зависит энергетическая безопасность региона», — заявил Атаманюк 18 августа.

Как сообщил украинский экономист, благодаря этому ФРГ обеспечила энергией свои предприятия и гарантировала рост промышленности.

При этом Украина получила лишь ряд траншей под высокие проценты, отток рабочей силы, а также рухнувшую промышленность, подчеркнул экономист.

В свою очередь, Меркель считается миротворцем для Украины и другом украинского народа, то есть канцлер «развела по классике».

На Украине тех, кто «ограбил» страну и привел к падению ее экономики, благодарят и считают партнерами, заключил Атаманюк.

13 августа член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк рассказал, что Меркель в ходе визита в Москву обсудит с президентом России поиск взаимовыгодного решения по транзиту российского газа через Украину.

Он добавил, что президент Украины на встрече с Меркель, которая состоится 22 августа, попытается получить некие гарантии по российскому газу.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны ЕС в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина. Последняя опасается остановки транзита российского газа через свою территорию.

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