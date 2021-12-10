Украинский разлом: власти атаковали самого богатого человека страны

В активной фазе противостояния на Украине оказались президент Владимир Зеленский и самый богатый человек страны Ринат Ахметов. Бизнесмен уже теряет миллиарды долларов, а его СМИ подвергают жесткой критике украинское руководство. Конфронтация дошла до того, что Зеленский обвинил Ахметова в подготовке государственного переворота. Он не произошел. Теперь против бизнесмена готовятся возбудить уголовные дела. В чем суть конфликта и кто может выйти победителем из этого противостояния — в материале «Известий».

Какие ресурсы и влияние есть у Рината Ахметова

55-летний Ринат Ахметов построил свою бизнес-империю СКМ («Систем кэпитал менеджмент») в родном Донецке. Много лет подряд он признается самым богатым украинцем. По данным Forbes, за минувший год его состояние выросло с $2,8 млрд до $7,6 млрд.

Наиболее перспективные направления холдинга СКМ сконцентрированы в двух структурах Ахметова: горно-металлургическом «Метинвесте» и энергетическом ДТЭК.

«Метинвест» производит железорудный и угольный концентраты, коксовую продукцию, чугун, стальные полуфабрикаты, сортовой и плоский прокаты. Рост мировых цен на металл и руду обеспечил компании в 2020 году $10,45 млрд дохода и 54% прибыли.

ДТЭК добывает около 90% энергетического угля и 8% газа на Украине. Занимает 35-процентную долю на рынке распределения электроэнергии. Генерирует 18% зеленой электроэнергии. Владеет восемью из 12 тепловых электростанций (ТЭС). У этого ответвления наблюдается кризис.

Украинский разлом Фото: Global Look Press/Oleksandr Rupeta

Существенное сокращение потребления электроэнергии из-за пандемии коронавируса и рост задолженности перед генерирующими компаниями принесли ДТЭК в 2020 году около $700 млн убытков. Из-за недостатка закладок новых лав сократилась и добыча угля. Чтобы компенсировать потери, структуры Ахметова начали инвестировать в возобновляемую энергетику — потратили полтора миллиарда евро.

В собственности бизнесмена есть и медиабизнес. Он владеет телеканалом «Украина» — самым популярным в стране, тематическими каналами о футболе и спорте, онлайн-платформой с фильмами и сериалами, информационным сайтом segodnya.ua — одним из лидеров украинского сегмента (входит в единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора) и многими другими теле- и онлайн-проектами.

Наиболее ценный ресурс предпринимателя — человеческий. Он самый крупный работодатель и налогоплательщик Украины, генерирующий, по оценкам экспертов, не менее четверти ВВП страны. Более чем в 500 компаниях трудоустроено около 200 тыс. человек .

На Украине продолжают массово выплачивать зарплаты в «конвертах». Ринат Ахметов на этом фоне выгодно отличается: все сотрудники СКМ имеют «белые» доходы без задержек, в пределах рынка или выше. Таким образом, его сотни тысяч кадров еще и лояльны, а в теории готовы отстаивать и свои места, и руководителя.

Как и почему случился конфликт Зеленского с Ахметовым

С начала года офис президента Украины взял курс на установление контроля над финансово-промышленными группами . Власть декларировала намерения официально — в Верховную раду от имени Зеленского был внесен законопроект № 5599.

Документ вводит официальное определение «олигарх» и определяет объем поражения таких людей в правах. Из финальной версии, принятой в целом в конце сентября, следует, что олигархам нельзя участвовать в приватизации госпредприятий и делать взносы в поддержку политических партий. Зато потребуется наравне с чиновниками подавать имущественные декларации.

Дополнительно украинское руководство анонсировало ряд законодательных инициатив, которые негативно отразятся на бизнесе Ахметова .

Украинский разлом Президент Украины Владимир Зеленский Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Во-первых, на днях Верховная рада усилила фискальную нагрузку. В том числе повышен налог на добычу руды.

Во-вторых, планируется повышение цен на перевалку в порту, откуда и куда доставляются руда, уголь и другие ископаемые компаний Ахметова.

В-третьих, власти намерены ограничить срок службы полувагонов, на которых продукция возится по Украине. Чтобы соответствовать новым нормам, структуры Ахметова вынуждены будут обновить подвижной состав.

Таким образом, офис президента решил удорожить буквально весь цикл одной из наиболее прибыльных отраслей СКМ .

В-четвертых, в работе находится законопроект о снижении рисков по энергообеспечению. Согласно документу, будет усилена ответственность владельцев электростанций за несвоевременный ремонт и несоблюдение норм по запасам топлива.

В-пятых, власти заявили о желании усилить работу антимонопольного комитета. Лоббистскую деятельность, с которой так или иначе сталкивается крупный бизнес, нужно будет регистрировать.

Однако это лишь часть проблем.

Текущий отопительный сезон на Украине балансирует на грани срыва. Ответственность за то, что в стране со дня на день могут закончиться ресурсы для отопления и выработки электроэнергии, офис президента решил возложить на структуры Ахметова . В связи с критической ситуацией Украине пришлось запрашивать аварийные поставки электроэнергии из Белоруссии. В этом госкомпания «Укрэнерго» обвинила ДТЭК.

«Мы будем достаточно жестко на это отвечать. Потому что это неправда», — заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко.

Описанная ситуация случилась в первой половине ноября. Совпадение или нет, но после этого на телеканалах и прочих популярных медиаресурсах Ахметова развернулась активная критика деятельности центральной власти . В знак протеста против такой редакционной политики пропрезидентские депутаты даже объявили бойкот СМИ донецкого бизнесмена. Центр противодействия коррупции обвинил журналистов в продвижении «российских нарративов».

Украинский разлом Фото: Getty Images/Bloomberg/Contributor

Конфликт в медийном поле лишь обострил старые противоречия. Ринат Ахметов начал терять деньги — холдингу ДТЭК ВИЭ не удалось получить долгожданный доход с зеленой энергетики.

Государственное предприятие не перевело на счета компании Ахметова $150 млн за электроэнергию, приобретенную в 2020 и 2021 годах. Хотя всем другим «зеленым» инвесторам средства были перечислены в полном объеме. В ДТЭК заявили, что считают такое отношение дискриминацией.

В результате международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный рейтинг эмитента ДТЭК ВИЭ с уровня B– до CCC+. В компании отметили, что «на решение агентства повлияли незаконные действия должностных лиц государственных компаний».

Своеобразной кульминацией противостояния стала пресс-конференция Владимира Зеленского. Президент ни много ни мало обвинил Рината Ахметова в попытке организации государственного переворота .

Бизнесмен всё опроверг, назвав заявления президента полной ложью. Никакого госпереворота на Украине не случилось, а заявления президента вызвали шквал критики в СМИ и социальных сетях.

В итоге шансы на «перемирие» между Зеленским и Ахметовым минимальны. Генпрокуратура Украины решила ускорить расследования более чем по 200 уголовным делам, ранее заведенным против одного из крупных владельцев угольных и энергетических активов в стране . Ориентировочные суммы нанесенного государству ущерба, по данным ведомства, исчисляются миллиардами гривен. Прокурор Ирина Венедиктова не назвала имени бизнесмена, но в украинских СМИ фигурирует имя Рината Ахметова.

«У Ахметова есть козырной туз для любого президента»

— Существует определенная вероятность того, что Ринат Ахметов как самый большой «олигарх» Украины первым будет отправлен «под нож» для транснациональных и международных корпораций . Сейчас идет борьба за те ресурсы, которые еще остались на Украине в, скажем так, доступном виде. Там грядет очередная волна приватизации. Но очевидно, что она затронет не только государственные активы, но и крупный частный бизнес, — сказал «Известиям» член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько.

По мнению эксперта, при Порошенко эти процессы не происходили, потому что «он сам был из когорты главных олигархов».

— Это сообщество он сохранял не из любви к своим «собратьям», а потому что тоже хотел сохранить активы или приобрести новые в собственность за бесценок или бесплатно. Так что весь описанный конфликт выражается в том, что олигархов и Ахметова, самого яркого представителя из них, готовят к «съедению», — уверен Безпалько.

Он считает, что «полностью раздевать Ахметова не будут, но жира из него вытрясут много». Сделать «ход конем» и, к примеру, начать сотрудничать с Россией бизнесмен, по мнению эксперта, сейчас не сможет.

— Сейчас в Россию Ахметов уже не придет, он находится под ударом. Он же очень неглупый человек. Раскладывал яйца в разные корзины, финансировал самые разные партии, чтобы те лоббировали его бизнес-интересы. Успешно вел дела, не участвовал в ряде скандалов, как некоторые другие. Но всегда Россию и российский крупный бизнес украинские олигархи считали главной угрозой. И просчитались. Если бы он еще двадцать лет назад наладил устойчивые связи с нашими политическими элитами, осознал, что здесь система строится по-другому ­— весомую роль играет государственный аппарат, силовой блок, тогда бы Ахметов смог встроиться в эту систему и выполнять роль медиатора. Сейчас поздно , — поделился своим мнением член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ.

Украинский разлом Фото: Getty Images/Danil Shamkin

Украинские политологи и экономисты придерживаются иного мнения.

— Всё закончится договоренностями. Потому что Зеленский без Ахметова не может, и наоборот. Зеленский понимает, что, атаковав Ахметова, который контролирует 20–30% ВВП, можно в конечном итоге получить обрушение его империи и серьезнейший экономический кризис, моментами коллапс, в энергетике и других сферах. Это будет пиррова победа. Ахметов тоже понимает, что, атаковав Зеленского, он пойдет путем декапитализации своих активов — их стоимость снижает любая нестабильность . Поэтому пока мы больше видим демонстрацию мускулов, но не активную фазу противостояния, — сказал «Известиям» украинский политолог Руслан Бортник.

По его словам, власть не национализирует предприятия Ахметова, а тот не генерирует катастрофических кризисов для власти — в энергетике или путем организации уличных протестов.

— Пока стороны пытаются испугать противника, заставить противоположную сторону пойти на невыгодные соглашения в экономике, контроле над медиа или политическими проектами, — завершил Бортник.

Своим видением с «Известиями» поделился украинский экономист Алексей Кущ.

— Есть маневры, которые можно расценить как подготовку к конфликту. Ринат Ахметов всегда находил modus vivendi (способ существования. — лат.), который позволял работать при любом президенте. Его финансово-промышленная группа создавалась уже с учетом необходимых сдержек и противовесов, они зашиты в специфику бизнеса. Например, Ахметов контролирует более 50% добычи железной руды, энергетический сектор, горно-металлургический комплекс. В случае дестабилизации его группы то же может случиться со всей экономической системой страны , — говорит Кущ.

Эксперт уверен, что в этом заключается преимущество Ахметова в сравнении с другими крупными предпринимателями.

— Если ввести санкции против кого-либо другого, могут быть секторальные потери. С Ахметовым же всё будет значительно серьезнее и, как я уже говорил, отразится на экономике Украины. Это и есть козырной туз в рукаве бизнесмена в переговорах с любым президентом.

Алексей Кущ добавил, что Ринат Ахметов — выходец из 1990-х годов, а потому привык действовать превентивно. В данном случае такая реакция нашла отражение в критике Зеленского в СМИ.

Экономист также озвучил «красные линии» для Ахметова.

— В случае если появится реальная угроза для горно-обогатительных комбинатов и компаний в энергетическом секторе, например национализация, стремительный рост рентных платежей или экспортных пошлин, можно предположить, что Ахметов воспримет это как пересечение тех самых «красных линий» со стороны Зеленского. Тогда может идти речь о серьезном усилении конфликта по линии Ахметов–Зеленский. Как вариант: классический «майдан». Но бизнесмену он невыгоден: хорошо известно, что социальный протест разогреть можно, но контролировать потом сложно, — говорит Кущ.

Экономист сделал прогноз: с вероятностью 90% ситуация серьезно не усугубится, в том числе и со стороны Зеленского .