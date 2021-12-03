На Украине ускорят расследование более 200 дел против крупного бизнесмена

Генпрокуратура Украины собирается ускорить проведение расследования по более чем 200 уголовным делам, ранее заведенных против одного из крупных владельцев угольных и энергетических активов в стране. Об этом вечером в четверг, 2 декабря, сообщила в Facebook глава ведомства Ирина Венедиктова.

По ее словам, был проведен предварительный анализ всего массива уголовных дел, в ходе которого выяснилось, что речь идет более чем о 200 делах.

«Эти 200 дел — результат лишь поверхностной оценки, убеждена, что их больше. Мы имеем в виду почти все крупные предприятия в сфере угольной промышленности и энергетики из орбиты этого влиятельного человека», — уточнила она.

При этом генпрокурор отметила, что никого не называет мятежником, олигархом или правонарушителем, однако у нее есть право активизировать расследование целого ряда уголовных дел «в такой острый для страны момент».

Венедиктова подчеркнула, что целью такого шага является желание убедиться в целесообразности принятых решений прокурорами разных уровней в отношении «субъектов хозяйствования и отдельных лиц с орбиты владельца нескольких известных телеканалов, угольных предприятий, предприятий в сфере энергетики и т. д.»

Кроме того, она заверила, что войдет в группы прокуроров по основным и наиболее резонансным делам, для того чтобы персонифицировать ответственность. Венедиктова не назвала имени бизнесмена, но украинские СМИ озвучивают имя Рината Ахметова.

26 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о планируемом госперевороте. По словам политика, акт готовился на 1–2 декабря и к нему, как указал президент Украины, причастен бизнесмен Ринат Ахметов, на это выделяются миллиарды долларов.

Однако Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент страны усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре против властей.

В тот же день Ахметов заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот, которые обнародовал Зеленский, являются ложью. При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

Конфликт между ним и Зеленским начался после принятия на Украине так называемого закона «Об олигархах», который украинский президент подписал 5 ноября. Закон «Об олигархах» парламент Украины по инициативе Зеленского принял 23 сентября. На основе документа Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании олигархом гражданина и внесении его в специальный реестр.