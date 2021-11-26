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Бизнесмен Ахметов опроверг данные о втягивании его в госпереворот на Украине

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Бизнесмен Ринат Ахметов в пятницу, 26 ноября, заявил, что данные о якобы втягивании его в госпереворот, которые обнародовал президент Украины Владимир Зеленский, являются ложью.

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«Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна — независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают», — передает «Интерфакс-Украина».

При этом бизнесмен подчеркнул, что и дальше будет бороться за свободную Украину, экономику, демократию и свободу слова.

Ранее в этот день украинский лидер Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране. Он указал на причастность бизнесмена Ахметова и подчеркнул, что на эту кампанию выделяются миллиарды долларов.

Вместе с тем Зеленский отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

При этом глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в беседе с «Известиями» подчеркнул, что заявления президента о причастности Ахметова выглядят как блеф и ставят главу государства в смешное положение.

Накануне бывший депутат украинского парламента Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, сказал он.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.

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