Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Экономика
«Газпром» подтвердил оплату Молдавией долга за газ
Мир
Зеленский заявил об отсутствии вероятности путча на Украине
Общество
Родственникам погибших на шахте в Кузбассе выплатят по 250 тыс. рублей
Наука
Последний модуль российского сегмента МКС пристыковался к станции
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $77 за баррель
Мир
Страны НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши
Мир
Зеленский заявил о передаче РФ через Турцию списка на обмен удерживаемых лиц
Мир
Эрдоган обвинил внешние силы в падении курса нацвалюты
Общество
Более 50 административных дел возбудили после проверки шахт в Кузбассе
Мир
Алиев и Пашинян выразили готовность начать делимитацию границы

Политолог назвал блефом слова о причастности Ахметова к госперевороту на Украине

Политолог Погребинский назвал блефом слова о причастности Ахметова к возможному госперевороту на Украине
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о причастности бизнесмена Рината Ахметова к возможному госперевороту выглядят как блеф и ставят главу государства в смешное положение. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

Пан пропал: партия Зеленского впервые уступила блоку Петра Порошенко
Украинцы разочаровались в своем президенте

При этом эксперт подчеркнул, что отношения у сторон действительно непростые.

«Это открытая война — пока что только в информационной сфере. Не исключено, что они еще смогут договориться, но пока всё выглядит как открытые военные действия. Разговоры о причастности Ахметова к возможному госперевороту выглядят как сплошной блеф — якобы у Зеленского и его команды есть прослушка, что кто-то из чуть ли не депутатов звонит куда-то в Москву и говорит, что Ахметов может дать миллиарды на смещение президента. Этим заявлением Зеленский себя ставит в смешное положение», — подчеркнул Погребинский.

Громкое заявление Зеленский сделал ранее в этот день в ходе пресс-конференции. Он сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране и указал на причастность бизнесмена Ахметова.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

Накануне бывший депутат украинского парламента Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, сказал он.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021