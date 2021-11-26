Политолог назвал блефом слова о причастности Ахметова к госперевороту на Украине

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о причастности бизнесмена Рината Ахметова к возможному госперевороту выглядят как блеф и ставят главу государства в смешное положение. Об этом в пятницу, 26 ноября, заявил «Известиям» глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

При этом эксперт подчеркнул, что отношения у сторон действительно непростые.

«Это открытая война — пока что только в информационной сфере. Не исключено, что они еще смогут договориться, но пока всё выглядит как открытые военные действия. Разговоры о причастности Ахметова к возможному госперевороту выглядят как сплошной блеф — якобы у Зеленского и его команды есть прослушка, что кто-то из чуть ли не депутатов звонит куда-то в Москву и говорит, что Ахметов может дать миллиарды на смещение президента. Этим заявлением Зеленский себя ставит в смешное положение», — подчеркнул Погребинский.

Громкое заявление Зеленский сделал ранее в этот день в ходе пресс-конференции. Он сообщил, что получил информацию о планируемом на 1–2 декабря государственном перевороте в стране и указал на причастность бизнесмена Ахметова.

Вместе с тем украинский лидер отметил, что не верит в возможность насильственного захвата власти. Также президент усомнился в том, что Ахметов мог участвовать в подобном заговоре.

Накануне бывший депутат украинского парламента Олег Ляшко заявил, что глава государства намеревается ввести военное положение на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ, сказал он.

В тот же день глава офиса Зеленского Михаил Подоляк опроверг планы по введению военного положения. По его словам, Киев уже не первый год обороняется и без такого состояния, как военное положение.