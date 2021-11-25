На Украине заявили о планах Зеленского объявить военное положение

Президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране с 1 декабря на одном из ближайших заседаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Об этом 24 ноября бывший депутат Верховной рады Олег Ляшко сообщил телеканалу «Наш».

По словам Ляшко, киевские власти планируют ввести военное положение на два месяца с целью контроля за СМИ. Также экс-парламентарий пояснил, что «военное положение — это абсолютное ограничение всех конституционных прав граждан, в том числе на свободу слова, на собственность, на демократические митинги, на любые публичные мероприятия». При этом Ляшко не назвал источники, которые раскрыли ему данную информацию.

Бывший депутат также добавил, что «сейчас люди собираются и протестуют против предательства, экономической и внешней политики правительства».

В свою очередь сенатор от Крыма Сергей Цеков 3 ноября прокомментировал «Известиям» заявления бывшего заместителя начальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко, который призвал украинцев готовиться к введению военного положения из-за того, что Россия якобы стягивает войска к границе страны.

Высказывания Романенко, по мнению Цекова, «всегда очень воинственные, всегда очень лживые, всегда на грани какой-то истерии». Россия, как подчеркнул Цеков, не собирается нападать на Украину. При этом последняя, уверен сенатор, собирается напасть на Донбасс. И причиной серьезных военных действий на украинской территории может быть только этот конфликт, которой и приведет к действительно кровавым последствиям.

Накануне депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива заявил, что для Владимира Зеленского нападение России на его страну будет только на руку, поскольку он довел украинский народ до отчаяния и уже не в состоянии это исправить.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ЛНР и ДНР.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

В свою очередь, президент России Владимир Путин спустя день сказал, что заявления о том, что РФ якобы готовит вторжение на Украину, являются алармистскими. В Минобороны РФ указали, что именно НАТО наращивает активность у границ России.