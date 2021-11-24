Депутат рады назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского

Для президента Украины Владимира Зеленского нападение России на его страну будет только на руку, поскольку он довел украинский народ до отчаяния и уже не в состоянии это исправить. Такое мнение, комментируя сообщения о стягивании российских войск к границе республики, 24 ноября высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

«Всем понятно, что президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что начнет происходить внутри страны в ближайшее время. Озверевший от голода, нищеты и холода украинский народ будет рвать нынешнюю власть на куски. А в это время сформированный [бывшим нардепом Украины Ринатом] Ахметовым и [экс-президентом Украины Петром] Порошенко фронт вкупе с финансовым и медиа ресурсом уверенно приближают этот момент», — написал парламентарий, добавив, что в случае такого развития событий полиция и военные Украины, вероятнее всего, «не будут подчиняться властям и защищать «комедиантов».

Кива также предположил, что агрессия народа против украинских властей особенно обострится после новогодних праздников, когда люди «съедят все запасы еды, протрезвеют от холода, а по телевизору покажут виновных».

В то же время политик подчеркнул, что Россия в реальности никакого вторжения не планирует и просто следит за происходящим.

«Конечно же, никакого нападения не будет. А Москва уже давно заняла выжидательную позицию и сейчас терпеливо наблюдает за тем, как все произойдет естественным путем», — заключил Кива.

Ранее в среду украинский политолог Вадим Карасев отметил бессмысленность нападения России на Украину, так как в республике уже и так идет междоусобная война. Он отметил, что заявления о подготовке РФ к «вторжению» звучат на фоне разразившегося на Украине кризиса в области энергетики и инфраструктуры.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ЛНР и ДНР.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.