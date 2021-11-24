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Депутат рады назвал нападение России на Украину спасением для Зеленского

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Для президента Украины Владимира Зеленского нападение России на его страну будет только на руку, поскольку он довел украинский народ до отчаяния и уже не в состоянии это исправить. Такое мнение, комментируя сообщения о стягивании российских войск к границе республики, 24 ноября высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Илья Кива.

«Всем понятно, что президента Зеленского уже ничего не спасет от того, что начнет происходить внутри страны в ближайшее время. Озверевший от голода, нищеты и холода украинский народ будет рвать нынешнюю власть на куски. А в это время сформированный [бывшим нардепом Украины Ринатом] Ахметовым и [экс-президентом Украины Петром] Порошенко фронт вкупе с финансовым и медиа ресурсом уверенно приближают этот момент», — написал парламентарий, добавив, что в случае такого развития событий полиция и военные Украины, вероятнее всего, «не будут подчиняться властям и защищать «комедиантов».

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Кива также предположил, что агрессия народа против украинских властей особенно обострится после новогодних праздников, когда люди «съедят все запасы еды, протрезвеют от холода, а по телевизору покажут виновных».

В то же время политик подчеркнул, что Россия в реальности никакого вторжения не планирует и просто следит за происходящим.

«Конечно же, никакого нападения не будет. А Москва уже давно заняла выжидательную позицию и сейчас терпеливо наблюдает за тем, как все произойдет естественным путем», — заключил Кива.

Ранее в среду украинский политолог Вадим Карасев отметил бессмысленность нападения России на Украину, так как в республике уже и так идет междоусобная война. Он отметил, что заявления о подготовке РФ к «вторжению» звучат на фоне разразившегося на Украине кризиса в области энергетики и инфраструктуры.

23 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ не собирается нападать на Украину и не вынашивает агрессивных планов. Он отметил, что агрессивные действия планирует Украина против Донбасса — ЛНР и ДНР.

До этого, 22 ноября, американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что, по мнению разведки США, Россия якобы может планировать нападение на Украину в начале 2022 года и провести его с трех направлений, в том числе через Белоруссию. Утверждалось, что Москва якобы призвала десятки тысяч резервистов, что стало беспрецедентным для постсоветских времен масштабом.

20 ноября телеканал CBS News, ссылаясь на источники, сообщал о предположениях американской разведки, согласно которым российское «военное вторжение» на Украину становится более вероятным по мере похолодания.

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